MCC-s szakértő: Ijesztő jelentés született a Németországban terjedő extremizmusról

Június 30-án mutatta be Alexander Dobrindt belügyminiszter és Sinan Selen, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal (BfV) elnöke az alkotmányvédelmi jelentést 2025-ről, és tényleg az a helyzet, hogy 60 ezer bűntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, miközben nagyjából a tettleges elkövetések száma is 10 százalékkal növekedett – mondta el Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója az InfoRádióban. Az MCC szakértője hozzátette: két csoportot kell megkülönböztetni, a szélsőjobboldali, illetve a szélsőbaloldali csoportosulások által elkövetett bűneseteket.

A szélsőjobboldali bűnesetek száma 37 ezer, és ebből 1395, ahol tettlegességre kerül sor.

A szélsőbaloldali esetek száma alacsonyabb, 8133, és ebből 856 tettlegességre került sor.

A tendencia aggasztó, növekvő, a szélsőjobboldaliaknál 4 százalékkal, a szélsőbaloldali eseteknél összesen 40 százalékkal, és a tettlegességig fajuló bűntetteknél összesen 10 százalékkal – hangsúlyozta a szakértő az Inforádiónak.