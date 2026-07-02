Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk

Az Európai Néppárt elnöke a beszélgetés során felidézte, hogy két évvel ezelőtt, az Európai Parlamenti választás után személyesen kereste fel Magyar Pétert Budapesten, miután a Tisza Párt hét mandátumot szerzett az Európai Parlamentben – olvasható az atv.hu oldalán.

Meghívtam, hogy csatlakozzon a néppárti frakcióhoz az Európai Parlamentben, és ő elfogadta ezt. És most megtérül az a bizalom, amit belé fektettünk a hatalmas sikerével

– fogalmazott az EPP vezetője. Külön kiemelte azt a pillanatot, amikor a júniusi uniós csúcs előtt a Tisza Párt elnöke első alkalommal vett részt a jobbközép erők brüsszeli egyeztetésén, többek között a német kancellár társaságában. „Ez nagyon felemelő pillanat volt, büszkék voltunk, hiszen a magyarok hangja visszatért az európai színtérre” − tette hozzá.