Ft
Ft
29°C
24°C
Ft
Ft
29°C
24°C
07. 02.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
manfred weber európai néppárt Magyar Péter

Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk

2026. július 02. 09:36

Manfred Weber szerint alapvető változás történt Magyarország Ukrajna politikájában. Európai Néppárt elnöke az Euronewsnak adott interjúban a Tisza Párttal való együttműködésről is beszélt.

2026. július 02. 09:36
null

Az Európai Néppárt elnöke a beszélgetés során felidézte, hogy két évvel ezelőtt, az Európai Parlamenti választás után személyesen kereste fel Magyar Pétert Budapesten, miután a Tisza Párt hét mandátumot szerzett az Európai Parlamentben – olvasható az atv.hu oldalán. 

Meghívtam, hogy csatlakozzon a néppárti frakcióhoz az Európai Parlamentben, és ő elfogadta ezt. És most megtérül az a bizalom, amit belé fektettünk a hatalmas sikerével

– fogalmazott az EPP vezetője. Külön kiemelte azt a pillanatot, amikor a júniusi uniós csúcs előtt a Tisza Párt elnöke első alkalommal vett részt a jobbközép erők brüsszeli egyeztetésén, többek között a német kancellár társaságában. „Ez nagyon felemelő pillanat volt, büszkék voltunk, hiszen a magyarok hangja visszatért az európai színtérre” − tette hozzá.

A riporter rákérdezett Magyar Péter korábbi, az ukrán uniós csatlakozást érintő vonakodó álláspontjára is. Bár az új budapesti kormány az első csatlakozási fejezet megnyitását jóváhagyta, a gyorsított eljárású felvételt ellenzi. Manfred Weber szerint azonban a gyakorlatban már most kézzelfogható a fordulat az eddigi korábbi magyar politikához képest. Mint rámutatott: az új vezetés már jóváhagyta az EU 90 milliárdos hitelét Ukrajnának, és belegyezett az első tárgyalási klaszter megnyitásába is, vagyis alapvető változás történt.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK/AFP

 

 

Összesen 77 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
billysparks
2026. július 02. 13:16
Manfred Weber: Megtérült a Magyar Péterbe fektetett bizalmunk na, ez az amit fenntartások nélkül elhiszek!
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2026. július 02. 13:13
Igen, a plundrás németeknek mdgtérül, nekünk sajnos nem!
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. július 02. 13:10
"Nyílt és gátlástalan rohamot indított a magyar jogállamiság utolsó bástyái ellen a brüsszeli mintára kiépülő tiszás adminisztráció. Magyar Pétert legkevésbé sem hatják meg a demokratikus garanciák vagy a nemzetközileg védett alapjogok: a cél a totális, egyszemélyi diktatúra és a politikai tisztogatás végrehajtása. A helyzet annyira súlyos, hogy ezúttal már a hazai és nemzetközi balliberális jogvédő hálózat tagjai –akik korábban oly lelkesen egyengették a Tisza útját– is kénytelenek voltak nyilvánosan elszörnyedni a készülő államcsíny láttán. A Human Rights Watch (HRW), a TASZ, a Magyar Helsinki Bizottság, valamint Tordai Csaba alkotmányjogász is súlyos, megsemmisítő kritikát fogalmazott meg az Alaptörvény 17. módosításának tervezete ellen. A globalista kormány olyan eljárási és tartalmi brutalitással fojtja meg a közjogot, ami még a legelvakultabb liberális jogászok torkán sem megy le." Köszönjük meg a tiszára szavazóknak, még azt is megfogják bánni, hogy a világra születtek!!!
Válasz erre
1
0
madre79
2026. július 02. 12:54
Mocskos náci szemétláda, vigye a p...ba a neveltjét!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!