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manfred weber magyarország európai néppárt Magyar Péter

Manfred Weber: Demokratikus a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság elnökének azonnali leváltása

2026. július 07. 11:53

Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot – véli az Európai Néppárt elnöke.

2026. július 07. 11:53
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Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és pontosan ezt teszi – jelentette ki Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke kedden Strasbourgban.

A német politikus sajtótájékoztatóján arra az újságírói kérdésre válaszolt, miszerint demokratikusnak tartja-e a magyar kormányfő által kezdeményezett alkotmánymódosítási terveket, amelyek szerint azonnal leváltanák a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróság elnökét, továbbá a miniszterelnöki tisztséget nyolc évben, az országgyűlési képviselői mandátumot pedig tizenkét évre korlátoznák.

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Válaszában Weber mondta: 

Magyar Péter egyértelmű felhatalmazást kapott a magyar emberektől egy demokratikus választáson arra, hogy megváltoztassa az országot, és ezt a felhatalmazást hajtja végre.

Hozzátette: teljes mértékben támogatja a magyar miniszterelnököt, akit egy fontos európai ország erős és független vezetőjének nevezett.

Magyarország büszke és fontos országa Európának, ezért teljes mértékben támogatom azt a törekvését, hogy megvalósítsa mindazt, amit a magyar állampolgároknak megígért”

– fogalmazott az Európai Néppárt elnöke.

(MTI) 

Nyitókép: Bodnár Boglárka/MTI 

 

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Összesen 128 komment

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Sorrend:
basti64
2026. július 07. 15:13
Ilyen alapon, hogy „mindent szabad a kétharmaddal“, Oda lehetne adni rabszolgáknak az összes magyart, a nemzeti jövedelmet személyesen Weber zsebébe és poloskát pedig örökre plusz nyolc évre istenné kikiáltani.
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1
0
templar62
2026. július 07. 14:58
HAZUG TRÓGER ! EZ AZ ALAK IS , MAGYAR PÉTERREL EGYÜTT ,
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3
0
templar62
2026. július 07. 14:56
Tróger balfasz ez is .
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0
0
hrmees
2026. július 07. 14:55
Ez a nyugati liberális demokrácia: nemzeti és egyben uniós határok törvényes megvédése büntetendő; személyre szabott, visszamenőleges törvényalkotás + alkotmányos többséggel megválasztott tisztségviselők eltávolítása támogatott.
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2
0
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