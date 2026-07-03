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AI Egyesült Államok mesterséges intelligencia

Kína ügynökének nevezte Leó pápát az amerikai tech guru

2026. július 03. 17:22

Peter Thiel, a libertárius nézeteiről ismert kaliforniai tech guru nem kér a mesterséges intelligencia szabályozásából.

2026. július 03. 17:22
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Peter Thiel milliárdos tech befektető a mesterséges intelligencia és a Nyugat jövőjével kapcsolatban fejtette ki a nézeteit, azzal vádolva XIV. Leó katolikus pápát, hogy akaratlanul is „kínai kommunista ügynökként” viselkedett, amikor a mesterséges intelligencia szabályozását szorgalmazta – írja a CNN.

A coloradói Aspen Ideas Fesztiválon tett beszédében Thiel az amerikai Demokrata Párt „demokratikus-szocialista hatalomátvételére” is figyelmeztetett.

Peter Thiel a Palantir és a PayPal társalapítója, Donald Trump elnök korai támogatója volt a Szilícium-völgyben. 

Segített J. D. Vance alelnök karrierjének elindításában is: Vance a Mithril Capitalnál, egy Thiel által is alapított befektetési cégnél dolgozott, mielőtt Thiel támogatta a politikába való belépését. 

Beszédét egy nem rögzített panelbeszélgetésen mondta el Francis Fukuyama politológus társaságában. Az újságíróknak megengedték, hogy jegyzeteljenek az eseményekről. Az esemény során Thiel közvetlenül a Vatikánra célzott, azzal vádolva XIV. Leó pápát – az első amerikai egyházfőt –, hogy akaratlanul is a kínai érdekeket mozdítja elő a mesterséges intelligencia erősebb nemzetközi felügyeletének sürgetésével.

Májusban Leó pápa az első enciklikájában, a „Magnifica Humanitas”-ban („Csodálatos emberiség”) kijelentette, hogy a mesterséges intelligenciát „le kell fegyverezni”, és a technológia szigorúbb nemzetközi szabályozására szólított fel. Mivel a pápa üzenete befolyásolhat néhány amerikait, de Kínában valószínűleg nem fogják követni – érvelt Thiel –, az enciklika csak az egyik oldalt lassítaná le az „USA és Kína közötti versenyben” a mesterséges intelligencia fejlesztése terén.

Saját véleménye szerint – mondta Thiel – ez azt jelenti, hogy Leó „a kínai kommunistáknak dolgozik”.

Az aspeni közönség nevetéssel fogadta a pápáról szóló kínai ügynökként való jellemzését. A Vatikán nem reagált a megkeresésre.

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Fotó: Filippo MONTEFORTE / AFP

 

Összesen 11 komment

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Eldorado80
2026. július 03. 20:53
Leó pápa a Sátán földi helytartója.
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massivement7
2026. július 03. 19:10
Kretén állat ez a Thiel.
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Matek_
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2026. július 03. 18:00 Szerkesztve
Egyértelmű...: már a farncia forradalom és a jakobínus diktatúra liberalizmusa is üldözte és írtotta a katolikusokat úgy mint a kommunisták, és ugyanez a primitív ókori reflex történt a Peter Thiel, a libertárius nézetei által. Az 1789-ben a baloldali polgárság által szárnyra kapott liberalizmus a sötét ókori demokrácia felujjításával kezdődött, ami azóta is jelenleg is szolgáltatja a primitív ókori népírtásokat.
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8
1
augustus2-0
2026. július 03. 17:51
Persze. "Zúg az élet tengerárja, hagyd zajongni, majd az élet korlátozza önmagát." Mára bizonyossá vált, nem korlátozza.
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4
0
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