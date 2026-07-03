Kína ügynökének nevezte Leó pápát az amerikai tech guru

Leó pápa nekiment az AI-nak: a mesterséges intelligencia ne a globális elit fegyvere legyen!
Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét.
Peter Thiel, a libertárius nézeteiről ismert kaliforniai tech guru nem kér a mesterséges intelligencia szabályozásából.
Peter Thiel milliárdos tech befektető a mesterséges intelligencia és a Nyugat jövőjével kapcsolatban fejtette ki a nézeteit, azzal vádolva XIV. Leó katolikus pápát, hogy akaratlanul is „kínai kommunista ügynökként” viselkedett, amikor a mesterséges intelligencia szabályozását szorgalmazta – írja a CNN.
A coloradói Aspen Ideas Fesztiválon tett beszédében Thiel az amerikai Demokrata Párt „demokratikus-szocialista hatalomátvételére” is figyelmeztetett.
Peter Thiel a Palantir és a PayPal társalapítója, Donald Trump elnök korai támogatója volt a Szilícium-völgyben.
Segített J. D. Vance alelnök karrierjének elindításában is: Vance a Mithril Capitalnál, egy Thiel által is alapított befektetési cégnél dolgozott, mielőtt Thiel támogatta a politikába való belépését.
Beszédét egy nem rögzített panelbeszélgetésen mondta el Francis Fukuyama politológus társaságában. Az újságíróknak megengedték, hogy jegyzeteljenek az eseményekről. Az esemény során Thiel közvetlenül a Vatikánra célzott, azzal vádolva XIV. Leó pápát – az első amerikai egyházfőt –, hogy akaratlanul is a kínai érdekeket mozdítja elő a mesterséges intelligencia erősebb nemzetközi felügyeletének sürgetésével.
Májusban Leó pápa az első enciklikájában, a „Magnifica Humanitas”-ban („Csodálatos emberiség”) kijelentette, hogy a mesterséges intelligenciát „le kell fegyverezni”, és a technológia szigorúbb nemzetközi szabályozására szólított fel. Mivel a pápa üzenete befolyásolhat néhány amerikait, de Kínában valószínűleg nem fogják követni – érvelt Thiel –, az enciklika csak az egyik oldalt lassítaná le az „USA és Kína közötti versenyben” a mesterséges intelligencia fejlesztése terén.
Saját véleménye szerint – mondta Thiel – ez azt jelenti, hogy Leó „a kínai kommunistáknak dolgozik”.
Az aspeni közönség nevetéssel fogadta a pápáról szóló kínai ügynökként való jellemzését. A Vatikán nem reagált a megkeresésre.
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Szerinte a digitális fejlődés könnyen „visszafejlesztheti a szíveket”, miközben a fiatalok elveszíthetik a kritikus gondolkodás képességét.
Fotó: Filippo MONTEFORTE / AFP