Kína ügynökének nevezte Leó pápát az amerikai tech guru

Segített J. D. Vance alelnök karrierjének elindításában is: Vance a Mithril Capitalnál, egy Thiel által is alapított befektetési cégnél dolgozott, mielőtt Thiel támogatta a politikába való belépését.

Beszédét egy nem rögzített panelbeszélgetésen mondta el Francis Fukuyama politológus társaságában. Az újságíróknak megengedték, hogy jegyzeteljenek az eseményekről. Az esemény során Thiel közvetlenül a Vatikánra célzott, azzal vádolva XIV. Leó pápát – az első amerikai egyházfőt –, hogy akaratlanul is a kínai érdekeket mozdítja elő a mesterséges intelligencia erősebb nemzetközi felügyeletének sürgetésével.

Májusban Leó pápa az első enciklikájában, a „Magnifica Humanitas”-ban („Csodálatos emberiség”) kijelentette, hogy a mesterséges intelligenciát „le kell fegyverezni”, és a technológia szigorúbb nemzetközi szabályozására szólított fel. Mivel a pápa üzenete befolyásolhat néhány amerikait, de Kínában valószínűleg nem fogják követni – érvelt Thiel –, az enciklika csak az egyik oldalt lassítaná le az „USA és Kína közötti versenyben” a mesterséges intelligencia fejlesztése terén.