Egyre távolabb a béke: újabb amerikai csapások érték Iránt

Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) közlése szerint a hat órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. A CENTCOM Bandar-Abbász térségét és a Nagy-Tunb szigetet is megnevezte a célpontok között.

Az iráni Mehr hírügynökség robbanásokról számolt be Csábahár kikötővárosban, valamint Rászk, Bandar-Abbász és Ahváz környékén. Az iráni állami IRNA szerint Ahváz peremén négy helyszínt ért találat. Irán közlése szerint a délnyugati Húzesztán tartományban az elmúlt napok támadásaiban legalább 30 ember meghalt és 260-an megsebesültek, míg a délkeleti országrészben hét katona vesztette életét.