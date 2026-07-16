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hormuzi - szoros teherán donald trump

Egyre távolabb a béke: újabb amerikai csapások érték Iránt

2026. július 16. 06:21

Az amerikai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a szerdán indított iráni légicsapás-sorozatot, miközben Donald Trump amerikai elnök további katonai fellépést helyezett kilátásba, ugyanakkor ismét utalt arra is, hogy nyitott lenne a diplomáciai rendezésre.

2026. július 16. 06:21
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Az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) közlése szerint a hat órán át tartó hadművelet során iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. A washingtoni indoklás szerint az akció célja az volt, hogy csökkentse Irán képességét a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajók fenyegetésére. A CENTCOM Bandar-Abbász térségét és a Nagy-Tunb szigetet is megnevezte a célpontok között.

Az iráni Mehr hírügynökség robbanásokról számolt be Csábahár kikötővárosban, valamint Rászk, Bandar-Abbász és Ahváz környékén. Az iráni állami IRNA szerint Ahváz peremén négy helyszínt ért találat. Irán közlése szerint a délnyugati Húzesztán tartományban az elmúlt napok támadásaiban legalább 30 ember meghalt és 260-an megsebesültek, míg a délkeleti országrészben hét katona vesztette életét. 

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A légicsapásokkal párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. 

A CENTCOM közölte, hogy két kereskedelmi hajót eltérített, egy Curaçao zászlaja alatt közlekedő, üres olajszállító tartályhajót pedig harcképtelenné tett, miután az figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket és iráni kikötő felé tartott. A hajó kéményét Hellfire rakétákkal lőtték, így az nem tudta folytatni útját Hárg-sziget felé, amely az iráni olajexport egyik kulcsfontosságú központja. Irán válaszul újabb rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia irányába. Kuvait közlése szerint négy manőverező robotrepülőgépet és 21 drónt semmisítettek meg, Bahreinben pedig ismét óvóhelyekre küldték a lakosságot.

 

A Forradalmi Gárda azzal fenyegetőzött, hogy a Hormuzi-szoros lezárása mellett más, az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló exportútvonalakat is veszélyeztethet.

 Donald Trump ismét kilátásba helyezte iráni polgári infrastruktúra elleni támadások lehetőségét, ugyanakkor közölte, nem kíván határidőt szabni Teheránnak. Az amerikai elnök azt állította, hogy Irán rendezni szeretné a konfliktust, és üdvözölte, hogy Teherán engedélyezte egy 2024 végén őrizetbe vett amerikai állampolgár távozását az országból, amit a jó szándék jelének nevezett.

Nyitókép: SEPAHNEWS.COM / AFP

 

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
gyzoltan-2
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2026. július 16. 08:09 Szerkesztve
"Egyre távolabb a béke: újabb amerikai csapások érték Iránt" A béke illúziója egyre távolabb, viszont Vietnám, Vietnám árnya egyre közelebb! Annyira közel, hogy akár Amerikára is települhet..! Trumpot óvatosságra inthetné a Vietnámban történt amerikai bukás, amint a Koreában történtek is lehetnek elgondolkodtatóak... A franciák esete is Giáp tábornokkal járhatna tanulságokkal Trumpék részére... -a sors úgy hozta, hogy szembeállhattam Giáp tábornokkal, és néhány szó erejéig kifejezhettem tiszteletemet... Az USA elnökei a belső feszültségeket rendre külső háborúkkal kezelték.., viszont most ez Irán esetében akár a visszájára is fordulhat, a demokraták megerősödését válthatja ki... Trump a makacskodásával, önfejűségével, a nehéz kezelhetőségével már így is gondokat okozott Izraelnek, és tudhatjuk, Izrael nem vicces fiú, náluk hamar szakad a cérna, és akár elnökségébe is kerülhet, ha nem tanúsítana kellő megértést a további elvárások teljesítésének esetén..!
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0
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piramis-2
2026. július 16. 08:03
Beszartak-a-fideszesek 2026. július 16. 07:58 Tudod, pedotiszás csipke józsika, Szijjártó van szakértelme. Nem focistafeleség volt világ életében, mint a köztörvényes köcsögöd! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi! Ha-ha-ha! Hi-hi-hi!
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 16. 07:58
piramis-2 2026. július 16. 07:56 xexan55 2026. július 16. 07:22 Büszke lehetsz, a poloskának nincsenek barátai. Neki, tartótisztjei vannak. Mint Szijjártónak.
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0
1
piramis-2
•••
2026. július 16. 07:56 Szerkesztve
xexan55 2026. július 16. 07:22 Büszke lehetsz, a poloskának nincsenek barátai. Neki, tartótisztjei vannak. Hogy van az, hogy a hot dog-os Jockey Ewing az EU-s pénzt inkább a Magyarországon semmit nem érő szélerőművekre akarja költeni? - Pénz még sehol - Közbeszerzés sehol - DE!!! A hot dog-os Jockey Ewing már tudja, hogy NÉMET szélerőműveket veszünk. Hogy van az, hogy a kisvasutas Vitézy gyerek az EU-s pénzt egészségügy helyett NÉMET szerelvényekre és mozdonyokra fogja költeni. - Pénz még sehol - Közbeszerzés sehol - DE!!! A kisvasutas Vitézy gyerek már tudja, hogy NÉMET szerelvényeket és mozdonyokat veszünk. Pedig nemrégen még a spanyol TALGO-t akartuk felvásárolni! Hmmm… pedotiszás rajongó csipke józsikák! Csak nem szar került abba a palacsintába, amit most teli pofával örömködve faltok? Ja, persze… Ezt fel sem fogjátok, az a fontos, hogy egy csipke józsikás báb kerüljön Sulyok hejére!
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