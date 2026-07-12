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cnn nbc news irán egyesült államok donald trump

Donald Trump: Szombaton megegyeztünk Iránnal, majd újra támadást indítottak

2026. július 12. 18:50

„Beteg emberek, valami nincs rendben velük” – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a szombat éjszaka végrehajtott amerikai válaszcsapás „nagyon erőteljes” volt.

2026. július 12. 18:50
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Az Egyesült Államok szombaton ismét megegyezett Iránnal, közvetlenül mielőtt iráni részről újabb támadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi-szorosban – közölte Donald Trump amerikai elnök. 

Az elnök a CNN és az NBC News hírtelevíziónak vasárnap adott interjúkban elmondta, hogy Irán minden amerikai igény teljesítésébe beleegyezett, majd „hirtelen”, „két órával később” drónnal támadtak meg egy hajót.

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„Beteg emberek, valami nincs rendben velük” – fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a szombat éjszaka végrehajtott amerikai válaszcsapás „nagyon erőteljes” volt.

Az elnök az NBC News televíziónak adott interjúban megerősítette a Középső Parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll a forgalom előtt.

A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete a Fox News hírtelevízióban arról beszélt, hogy az Irán elleni válaszcsapás ellenére a technikai szintű egyeztetések folytatódnak az iráni atomprogramról, az atomlétesítmények ellenőrzésének körülményeiről.

Hangsúlyozta, hogy a szombaton éjszaka végrehajtott amerikai légicsapás Donald Trump elnök utasítására arányos válasz volt Iránnak. Közölte, hogy az elsődleges célpontok a Hormuzi-szoroshoz közeli iráni partokon elhelyezkedő radarlétesítmények, valamint drónok és rakétaállások volt, amelyekkel Irán a vízi közlekedést fenyegetni képes.

(MTI)

Fotó: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 5 komment

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gyzoltan-2
2026. július 12. 19:33
„Beteg emberek, valami nincs rendben velük” Zavarban vagyok..! Kire is, kikre is érthetjük..?! -a bőség zavara kerülget..!
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bill-murr
2026. július 12. 19:24
Ossze-vissza hazudozik. Oriasi csalodas ez a bohoc.
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tikkadt-szocske
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2026. július 12. 19:20 Szerkesztve
Ha komolyan akarok háborúzni valakivel, nem árt tudnom, hogy mennyire beteg. Az nem mentség, hogy beteg
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marciTm
2026. július 12. 19:16
B+,ezt a háborút is el fogjátok veszíteni!
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