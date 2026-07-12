Donald Trump: Szombaton megegyeztünk Iránnal, majd újra támadást indítottak

Az elnök az NBC News televíziónak adott interjúban megerősítette a Középső Parancsnokság vasárnap reggeli közleményét arról, hogy a Hormuzi-szoros nyitva áll a forgalom előtt.

A beszámolók szerint szombaton Irán külügyminisztere Ománban tárgyalt, ahol közvetítők útján egyeztetett az Egyesült Államok képviselőivel.

Michael Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete a Fox News hírtelevízióban arról beszélt, hogy az Irán elleni válaszcsapás ellenére a technikai szintű egyeztetések folytatódnak az iráni atomprogramról, az atomlétesítmények ellenőrzésének körülményeiről.