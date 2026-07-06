Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök a Kylie Minogue-ról tett kijelentése miatt

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Anthony Albanese egy podcastbeszélgetésben azt mondta, hogy randizna, lefeküdne és akár feleségül is venné az énekesnőt.
Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, miután egy könnyed hangvételű podcastbeszélgetésben azt mondta, hogy randizna, lefeküdne és akár feleségül is venné Kylie Minogue ausztrál énekesnőt – számolt be róla a Telex. A politikus a humorista Nikki Osborne műsorának vendége volt, ahol egy játékos kérdésre válaszolva került kellemetlen helyzetbe. Albanese először azzal próbálta elhárítani a választ, hogy mindössze fél éve házasodott, végül azonban úgy fogalmazott:
Az összeset ezek közül, Minogue fantasztikus.”
A kijelentés gyorsan politikai vihart kavart Ausztráliában. Több politikustársa is bírálta a miniszterelnököt, ízléstelennek és a nőkkel szemben tiszteletlennek nevezve a megjegyzést. Volt olyan képviselő is, aki szerint Albanese szégyent hozott a miniszterelnöki tisztségre.
A kritikák hatására a kormányfő rövid időn belül visszakozott. A hétvégén megjelent podcast után hétfő reggel közleményben kért elnézést, amelyben mindössze annyit írt: „Őszintén bocsánatot kérek a kijelentésekért.”
Nyitókép: Michael TRAN / AFP