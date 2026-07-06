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anthony albanese kylie minogue Ausztrália

Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök a Kylie Minogue-ról tett kijelentése miatt

2026. július 06. 10:39

Anthony Albanese egy podcastbeszélgetésben azt mondta, hogy randizna, lefeküdne és akár feleségül is venné az énekesnőt.

2026. július 06. 10:39
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Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, miután egy könnyed hangvételű podcastbeszélgetésben azt mondta, hogy randizna, lefeküdne és akár feleségül is venné Kylie Minogue ausztrál énekesnőt – számolt be róla a Telex. A politikus a humorista Nikki Osborne műsorának vendége volt, ahol egy játékos kérdésre válaszolva került kellemetlen helyzetbe. Albanese először azzal próbálta elhárítani a választ, hogy mindössze fél éve házasodott, végül azonban úgy fogalmazott: 

Az összeset ezek közül, Minogue fantasztikus.”

A kijelentés gyorsan politikai vihart kavart Ausztráliában. Több politikustársa is bírálta a miniszterelnököt, ízléstelennek és a nőkkel szemben tiszteletlennek nevezve a megjegyzést. Volt olyan képviselő is, aki szerint Albanese szégyent hozott a miniszterelnöki tisztségre.

A kritikák hatására a kormányfő rövid időn belül visszakozott. A hétvégén megjelent podcast után hétfő reggel közleményben kért elnézést, amelyben mindössze annyit írt: „Őszintén bocsánatot kérek a kijelentésekért.”

Nyitókép: Michael TRAN / AFP

 

Összesen 23 komment

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Sorrend:
nzoltan-818
2026. július 06. 12:22
Nem értem, mi volt a sértő abban, hogy alakoskodás helyett, nyíltan vallott a vonzalmáról. Nős ember létére a felesége ki is rakhatná a lakás elé a cuccait legalább egy hétig! Másfelől meg tudom, hogy kinek a pap, kinek a papné, de szerintem ez a nő sem több mint egy tucatból, de azért mégsem illett később sunnyogva magyarázkodni, hogy nem úgy gondolta, mert megalázó. Akkor meg miért mondta?
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astracf
2026. július 06. 11:59
Büdös tahó.
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1
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szelesdomb
•••
2026. július 06. 11:58 Szerkesztve
Ügyesen megoldhatta volna a válaszadást azzal, hogy a következő 50 évben nem tervez újraházasodni (jelenleg 63 éves), de 50 évvel később visszatérhetnek a kérdésre.
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0
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NokiNokedli
•••
2026. július 06. 11:37 Szerkesztve
A 63 éves vén kecske is megnyalná a fiatal(abb) 58 éves sót. De mi ezzel a gond? Sok az irigy?
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2
0
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