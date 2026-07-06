Bocsánatot kért az ausztrál miniszterelnök a Kylie Minogue-ról tett kijelentése miatt

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bocsánatot kért, miután egy könnyed hangvételű podcastbeszélgetésben azt mondta, hogy randizna, lefeküdne és akár feleségül is venné Kylie Minogue ausztrál énekesnőt – számolt be róla a Telex. A politikus a humorista Nikki Osborne műsorának vendége volt, ahol egy játékos kérdésre válaszolva került kellemetlen helyzetbe. Albanese először azzal próbálta elhárítani a választ, hogy mindössze fél éve házasodott, végül azonban úgy fogalmazott:

Az összeset ezek közül, Minogue fantasztikus.”

A kijelentés gyorsan politikai vihart kavart Ausztráliában. Több politikustársa is bírálta a miniszterelnököt, ízléstelennek és a nőkkel szemben tiszteletlennek nevezve a megjegyzést. Volt olyan képviselő is, aki szerint Albanese szégyent hozott a miniszterelnöki tisztségre.