Támadással fenyegette meg Belaruszt Volodimir Zelenszkij

Kijev ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz, sőt azt követelte, hogy Lukasenka legyen „őszinte”, és bizonyítsa Minszk békés szándékait a határ mentén lévő fegyverek visszavonásával.

Azt hiszem, egy hét elég lesz neki erre”

– mondta az ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján. „Ha nem teszi meg, mi megtesszük” – tette hozzá.