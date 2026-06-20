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volodimir zelenszkij aljakszandr lukasenka belarusz támadás

Támadással fenyegette meg Belaruszt Volodimir Zelenszkij

2026. június 20. 13:50

Az ukrán elnök egy hetet adott Aljakszandr Lukasenkának, hogy teljesítse a követeléseit.

2026. június 20. 13:50
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátumot intézett Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek – írja a Kyiv Independent. Zelenszkij támadással fenyegette meg, amennyiben Belarusz nem vonja vissza – jórészt légvédelmi rendszerekből álló – fegyvereit a belarusz-ukrán határ közeléből.

A héten halálos ukrán dróntámadás ért egy buszt Oroszország területén, amelyen egy ifjúsági futballcsapat utazott. A támadásban meghalt a focicsapat edzőjének a felesége, és több gyerek is megsérült. A csapat éppen egy tengerparti üdülőhelyre tartott.

A támadást követően Lukasenka kijelentette, hogy azok, akik be akarják rángatni az országát a konfliktusba, „drágán megfizetnek ezért”, és magyarázatot követelt Kijevtől a busz elleni támadással és más „provokációkkal” kapcsolatban.

Kijev ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz, sőt azt követelte, hogy Lukasenka legyen „őszinte”, és bizonyítsa Minszk békés szándékait a határ mentén lévő fegyverek visszavonásával.

Azt hiszem, egy hét elég lesz neki erre”

– mondta az ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján. „Ha nem teszi meg, mi megtesszük” – tette hozzá.

Lukasenka többször is hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország nem akar háborút senki ellen, és „nem fenyeget senkit”. Zelenszkij azonban a belarusz energetikai létesítmények elleni támadással fenyegette meg Lukasenka elnököt. Szerinte Minszk Oroszország egyik „fő” kőolajtermék-szállítója, és ezt le kellene állítani.

Az elmúlt hetekben Zelenszkij egyre durvább retorikát használ Belarusszal szemben, miközben azt állítja, hogy északi szomszédja fenyegeti Ukrajnát. Korábban egy ukrán drónegység parancsnoka arra figyelmeztetett, hogy Kijev már azonosított mintegy 500 lehetséges katonai és logisztikai célpontot az ország területén.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

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Összesen 50 komment

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corluc
2026. június 20. 17:37
Zselé ugyanaz a sztory, mint a választás itthon. Totál nonszensz, hogy megválasztották, ez kb. az, mintha fridi lenne az mp1g.
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csulak
2026. június 20. 17:35
igazi rohadek diktator ez a Zsele ! es akik ot tamogatjak azok is !
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corluc
2026. június 20. 17:33
Tényleg, jut eszembe: petike vajon tud kéz nélkül zongorázni? Vagy ahhoz - is- kicsi?
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corluc
2026. június 20. 17:31
Ukrajna egyetlen menekülési útvonala, főleg zselének, a permanens háború és fegyvergyártás. Ahol meg pisztoly van a színpadon, az el is sül előbb utóbb.
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