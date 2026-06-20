Támadással fenyegette meg Belaruszt Volodimir Zelenszkij

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Az ukrán elnök egy hetet adott Aljakszandr Lukasenkának, hogy teljesítse a követeléseit.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ultimátumot intézett Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek – írja a Kyiv Independent. Zelenszkij támadással fenyegette meg, amennyiben Belarusz nem vonja vissza – jórészt légvédelmi rendszerekből álló – fegyvereit a belarusz-ukrán határ közeléből.
A héten halálos ukrán dróntámadás ért egy buszt Oroszország területén, amelyen egy ifjúsági futballcsapat utazott. A támadásban meghalt a focicsapat edzőjének a felesége, és több gyerek is megsérült. A csapat éppen egy tengerparti üdülőhelyre tartott.
A támadást követően Lukasenka kijelentette, hogy azok, akik be akarják rángatni az országát a konfliktusba, „drágán megfizetnek ezért”, és magyarázatot követelt Kijevtől a busz elleni támadással és más „provokációkkal” kapcsolatban.
Kijev ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne a támadáshoz, sőt azt követelte, hogy Lukasenka legyen „őszinte”, és bizonyítsa Minszk békés szándékait a határ mentén lévő fegyverek visszavonásával.
Azt hiszem, egy hét elég lesz neki erre”
– mondta az ukrán elnök pénteki kijevi sajtótájékoztatóján. „Ha nem teszi meg, mi megtesszük” – tette hozzá.
Lukasenka többször is hangsúlyozta, hogy Fehéroroszország nem akar háborút senki ellen, és „nem fenyeget senkit”. Zelenszkij azonban a belarusz energetikai létesítmények elleni támadással fenyegette meg Lukasenka elnököt. Szerinte Minszk Oroszország egyik „fő” kőolajtermék-szállítója, és ezt le kellene állítani.
Az elmúlt hetekben Zelenszkij egyre durvább retorikát használ Belarusszal szemben, miközben azt állítja, hogy északi szomszédja fenyegeti Ukrajnát. Korábban egy ukrán drónegység parancsnoka arra figyelmeztetett, hogy Kijev már azonosított mintegy 500 lehetséges katonai és logisztikai célpontot az ország területén.
Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
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