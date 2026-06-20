Országelhagyási tilalom és rendszeres bejelentkezés – bíróság elé áll a spanyol miniszterelnök felesége

Az ügy egyike azoknak a korrupciós vizsgálatoknak, amelyek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak Sánchezre, aki Európa kevés megmaradt baloldali vezetőinek egyike. Őt magát egyik eljárásban sem nevezték meg, és azt állítja, hogy ezek egy politikai kampány részei, amelynek célja a hatalomból való eltávolítása.

Több közeli szövetségese – köztük a Szocialista Párt harmadik számú vezetője és Sánchez volt közlekedési minisztere – is vizsgálat alatt áll olyan ügyekben, amelyek feltételezett kenőpénzekhez kapcsolódnak közbeszerzésekben, olaj- és gázszerződésekben, valamint a járvány alatti maszkbeszerzésekben. Ők szintén tagadják a vádakat.

Külön ügyben a spanyol legfelsőbb bíróság közölte, hogy vizsgálatot indított José Luis Rodríguez Zapatero volt miniszterelnök ellen is, aki ellen az a gyanú merült fel, hogy egy olyan hálózatot vezetett, amely harmadik felek – köztük a Plus Ultra légitársaság – érdekében lobbitevékenységből profitált. Zapatero úgyszintén tagadja a vádakat.