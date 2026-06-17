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európai unió szén-dioxid eurostat európai bizottság

Nem jött össze a zöldátállás az EU-ban: hiába az erőlködés, ugyanakkora a szennyezés

2026. június 17. 20:18

Beköszönt a valóság az Európai Bizottságnál.

2026. június 17. 20:18
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Az Európai Unió képtelen volt csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, sőt a tavalyi adatok még enyhe növekedést is mutatnak 2024-hez képest – írja a Politico. Az EU tavaly összesen 3,34 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátással egyenértékű kibocsátásért volt felelős az Eurostat kedden közzétett előzetes becslései szerint. Ez 1 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, amikor az EU 3,31 milliárd tonnát bocsátott ki. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az EU kibocsátáscsökkentési erőfeszítései lassultak az elmúlt években.

A Politico szerint olyan területekre kell majd koncentrálnia az Uniónak, mint a közlekedés és a fűtés, tehát a vállalatok után most a polgárok kerülhetnek az uniós bürokrácia célkeresztébe. 

Az Európai Bizottság jövő hónapban várhatóan bemutat egy uniós szintű elektrifikációs célt. A 2015 óta tapasztalható csökkenés jelentős része a 2023-as 8 százalékos visszaesésnek köszönhető, amelyet leginkább az ipari termelés visszaesése hajtott.

Az ipar és az energiatermelés kibocsátása tovább csökkent 2025-ben – valószínűleg a csökkenő gazdasági teljesítmény miatt –, ahogy azt az Európai Bizottság korábban idén közzétett adatai mutatták. 

Az EU jogilag kötelező célt tűzött ki maga elé, hogy 2030-ig 55 százalékkal csökkentse a kibocsátást az 1990-es szinthez képest, és 2050-re elérje a nettó nullát.

Ezeknek a céloknak a kijelölése közben ugyanakkor egyáltalán nem vette figyelembe a gazdasági szempontokat, így az európai gazdaságra ezek a célok már jelenleg is katasztrofális hatással vannak, és amennyiben nem változtatnak a terveken, a negatív hatás csak egyre erősödni fog.

Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP

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Összesen 12 komment

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pandalala
2026. június 17. 22:10
Óooooorbán, ...... de most majd jön a Kapitány!! ... :-D :-((
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massivement6
2026. június 17. 21:40
A nyuggerek leszarják a klímaváltozást is, mert a halálhoz közeledve nem érdekli őket a konzervativizmus meg a jövő. Így mulat a magyar a kipcsak félsivatagban, egyszer élünk. Ha baj lesz, és nem lesz mit enni, legfeljebb zsidózunk majd, osztjóvan.
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paperfellow
2026. június 17. 21:32
Tudtuk.
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1
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Dermedve
2026. június 17. 21:14
Beköszötött a valóság? Dehogy köszöntött be! Még veszettebbül fogják erőltetni azt ami nem működött eddig sem.
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