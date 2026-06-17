Nem jött össze a zöldátállás az EU-ban: hiába az erőlködés, ugyanakkora a szennyezés

Az Európai Unió képtelen volt csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, sőt a tavalyi adatok még enyhe növekedést is mutatnak 2024-hez képest – írja a Politico. Az EU tavaly összesen 3,34 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátással egyenértékű kibocsátásért volt felelős az Eurostat kedden közzétett előzetes becslései szerint. Ez 1 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, amikor az EU 3,31 milliárd tonnát bocsátott ki. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az EU kibocsátáscsökkentési erőfeszítései lassultak az elmúlt években.

A Politico szerint olyan területekre kell majd koncentrálnia az Uniónak, mint a közlekedés és a fűtés, tehát a vállalatok után most a polgárok kerülhetnek az uniós bürokrácia célkeresztébe.

Az Európai Bizottság jövő hónapban várhatóan bemutat egy uniós szintű elektrifikációs célt. A 2015 óta tapasztalható csökkenés jelentős része a 2023-as 8 százalékos visszaesésnek köszönhető, amelyet leginkább az ipari termelés visszaesése hajtott.