Nem jött össze a zöldátállás az EU-ban: hiába az erőlködés, ugyanakkora a szennyezés

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Beköszönt a valóság az Európai Bizottságnál.
Az Európai Unió képtelen volt csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását, sőt a tavalyi adatok még enyhe növekedést is mutatnak 2024-hez képest – írja a Politico. Az EU tavaly összesen 3,34 milliárd tonna szén-dioxid-kibocsátással egyenértékű kibocsátásért volt felelős az Eurostat kedden közzétett előzetes becslései szerint. Ez 1 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, amikor az EU 3,31 milliárd tonnát bocsátott ki. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az EU kibocsátáscsökkentési erőfeszítései lassultak az elmúlt években.
A Politico szerint olyan területekre kell majd koncentrálnia az Uniónak, mint a közlekedés és a fűtés, tehát a vállalatok után most a polgárok kerülhetnek az uniós bürokrácia célkeresztébe.
Az Európai Bizottság jövő hónapban várhatóan bemutat egy uniós szintű elektrifikációs célt. A 2015 óta tapasztalható csökkenés jelentős része a 2023-as 8 százalékos visszaesésnek köszönhető, amelyet leginkább az ipari termelés visszaesése hajtott.
Az ipar és az energiatermelés kibocsátása tovább csökkent 2025-ben – valószínűleg a csökkenő gazdasági teljesítmény miatt –, ahogy azt az Európai Bizottság korábban idén közzétett adatai mutatták.
Az EU jogilag kötelező célt tűzött ki maga elé, hogy 2030-ig 55 százalékkal csökkentse a kibocsátást az 1990-es szinthez képest, és 2050-re elérje a nettó nullát.
Ezeknek a céloknak a kijelölése közben ugyanakkor egyáltalán nem vette figyelembe a gazdasági szempontokat, így az európai gazdaságra ezek a célok már jelenleg is katasztrofális hatással vannak, és amennyiben nem változtatnak a terveken, a negatív hatás csak egyre erősödni fog.
Nyitókép forrása: SAUL LOEB / AFP
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