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európai tanács Magyar Péter eu európa európai bizottság

Mostantól arra megyünk, amerre Európa – legyen arra bármi

2026. június 20. 06:06

Kicsit zajosan, kicsit színpadiasan, de megérkeztünk a fősodorba.

2026. június 20. 06:06
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Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Védett ár stop, kamatstop stop, Ukrajna-ügyi különcködés stop. Minden máshogy van Brüsszelben, második (vagy, ki tudja, talán már első) kormányunk székhelyén a júniusi EU-csúcson, mint bármelyik másikon a három év alatt, amióta én ide feljárok. 27 tagállam nevében adja ki az Európai Tanács az Ukrajna-ügyi konklúziókat,

a kormányzati sajtómuftik helyett az új kormánymédium RTL-től kérdezgeti mindenki, mikor és hol lehet elcsípni egy doorstepre a miniszterelnököt,

és elindult a felzárkózás az EU furcsa gazdaságpolitikájához is: a túlszabályozáshoz mindenben, kivéve az árakat, mert egyedül azokhoz nem szabad hozzányúlni soha, soha, soha.

Miközben a miniszterelnök viszi abszolút magánszámát nagy sikerrel – „minden EU-s intézmény vezetője történelminek nevezte a magyar-ukrán megállapodást”; „sokan jönnek oda hozzám kérdezni, hogy mi a recept”; a Bizottság maga az Asterixet megbolondítani hivatott hivatal, ahol paragrafusokon élvezkednek a bürokraták; kit érdekel, lesz-e EU-ügyi államtitkár, és meddig maradnak az EU-nagykövetek –, azért a valóság nagy erőkkel kopogtatja a sufni tetejét. Pár nappal az EU-csúcs kezdete előtt elindul a kamatstop kivezetése; megszűnik a fix 3 százalékos kkv-hitel, felváltja egy ígéret, amely majdan remélhetőleg uniós forrásból megvalósul szeptember után; bár az iráni háború még dúl, kivezetik a védett árat, mert elméletileg hamarosan alá csúszik a benzin- és dízelár is – bár ki tudja, két Trump-tweettel arrébb nem pattan-e vissza máris.

S mikor Magyar Pétert a csúcs talán legfontosabb témájáról, az EU Kínával szembeni, mamutméretre hízott külkereskedelmi deficitjéről kérdezi portfoliós kollégám, a miniszterelnök közli: nem volt megegyezés, de egyébként is megtiltották neki, hogy erről beszéljen, meg sem nevezi az országot, mellyel szemben a deficit kialakult.

(Pontosabban: mellyel szemben a deficitet kialakították az Európai Unió saját vállalatainak versenyképességét szétverő szabályai és a szabadkereskedelem igen sajátos kínai értelmezése, karöltve.)

Kicsit zajosan, színpadiasan, de megérkeztünk a fősodorba: arra megyünk, amerre Európa megy, legyen arra bármi.

A migrációban ez most épp kapóra is jöhet: Magyar Péter arra számít, hogy a tagállami vezetők hangulata épp annyira migrációellenes, hogy akár kötelezettségszegési eljárás és bármilyen egyéb jogi következmény nélkül is megúszhatja a migrációs paktum végre nem hajtását. Minden másban viszont látványos az igazodás. Az uniós ortodoxia most arrafelé mutat, hogy a szén-dioxidnak lehet (nota bene, az egész világon messze a legmagasabb) hatósági ára Európában, másnak viszont nem – pláne olyasminek nem, mint a hitel, az üzemanyag vagy a rezsi, amin nyugat-európai cégek szívesen realizálnak extraprofitot. S láss csodát: a magyar kamattámogatott hitelek tizenöt éves hagyománya megy is a kukába úgy, hogy többé sosem látjuk, vége a védett árnak, szeretettel várjuk a most jóváhagyott új helyreállítási terv rezsipolitikai rendelkezéseit és az őszre az Európai Bizottság felé benyújtandó nyugdíj- és adóügyi reformterveket. Lehet ezt szeretni, lehet nem szeretni: igazodunk. Ahogy igazodunk Kína ügyében is. Egy szó nincs a mesterségesen magas energiaárakról, a méretgazdaságosságot gátló versenyjogi szabályokról, a tiltott állami támogatások feleslegesen szigorú szabályrendszeréről, az agyhalott kvótakereskedelemről és karbonvámokról, vagy akár arról, hogy a tisztességtelen kínai kereskedelmi gyakorlatokkal szemben (no persze szigorúan csak a saját versenyképességügyi önsorsrontásunk felszámolása után) miként kellene fellépni.

Csak annyi van: mögmondották, nem beszélhetek erről – hát nem is beszélek.

S lesz még annyi, de annyi politikaterület, ahol a fősodor lottója szerint dől majd el, igazodhatunk-e értelmes politikához, vagy valami blődséghez kell majd igazodnunk. Egy dolog lesz csak konstans: az igazodás. Egyébként pedig, mint Gálvölgyi János időjárás-jelentésében, mindannyian Isten kezében vagyunk, önálló akarat nélkül.

Most pár évig ízlelgetjük majd, hogyan smakkol a fősodor;

adja Isten, hogy mindenben értelmes megoldások felé forduljon, hogy a fideszes reflexekkel kétségtelenül megáldott, külső konfliktusvállalásra viszont látványosan nem hajlandó kormányunk sikerrel vezethessen át bennünket a 2020-as évek végéig.

Csak el ne felejtsük közben, hogy lehet ezt máshogy is. Lehet gondolni valamit akkor, ha a fősodor parancsa a gondolattalanság; lehet menni akkor is északnak, ha a nagyok újrakalibrálnák az iránytűt. A szuverenitás először gondolati, s csak utána politikai kategória. Ha előbbi nem sorvad el, esélyünk lehet az utóbbira.

***

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Merengés egy „vicclap” fölött

Ezt ne hagyja ki!

A Mandiner korántsem (volt) tökéletes, és magam is azt gondolom, hogy számos tekintetben érheti kritika. De az elmúlt majd’ két évtizedes történetét elintézni azzal a kiszólással, hogy vicclap, hát, nem is tudom. Ennél azért többről volt és van itt szó. Győrffy Ákos írása.

Nyitókép: Geert Vanden Wijngaert / POOL / AFP

 

Összesen 115 komment

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csakis_a_tisza
2026. június 20. 09:53
Mi annakidején beléptünk egy szervezetbe, aminek elfogadtuk a működési elvét. Utána a putyincsicskák úgy döntöttek, ők majd akadályozzák minden vonalon az EU működését, persze az orosz kívánalmak szerint. De ha belépsz egy szervezetbe, akkor elfogadod annak az irányát is. Az EU eddig nagyon türelmes volt velünk. Végre egy Európai gondolkodású kormányunk van, amely ismét visszavezet minket a haladó internacionalizmus építő útjára.
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zsocc44
2026. június 20. 09:45
redl1986 2026. június 20. 09:03 Te nem imádsz bálványt??? Hoppá, baz+! Azért ennyire ne csapd be magad! Még a végén odacsíped a bálványod bögyölőjét!
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0
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zsocc44
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2026. június 20. 09:40 Szerkesztve
radler 2026. június 20. 09:25 • Szerkesztve A félművelt embernek elég a féligazság is, tiszás bonobó. A helyzet a következő, EP parlamenti képviselőket szavaznak meg a tagországok lakói. Majd ezek megválasztják a vezetőket. De te, eccségsugarú bonobó NEM szavaztad meg Ursula es többi vezetőt. Igaz? Haladjunk tovább, neked eladtak valami maszlagot, szavaztál. A szavazatodat bejutott akárki, megszavaz olyasvalakit, akiről te semmit nem tudsz. Olyan hatalmat kap a kezébe, amellyel uralkodik az EP képviselőkön és rajtad is! Amire te, mint választó nem adtad a felhatalmazásodat. Ha jól teszi a dolgát, ha nem… de neked ez már bonyolult!
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orokkuruc-2
2026. június 20. 09:39
radler Áruld már el légyszi, ha senki nem választotta meg őket, akkor hogy a túróba kerültek oda? .. nézd, eddigi beírásaid alapján ennyire nem lehetsz kretén, hogy ne tudd. De ha mégsem tudod, az tényleg baj!
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