Mostantól arra megyünk, amerre Európa – legyen arra bármi

Védett ár stop, kamatstop stop, Ukrajna-ügyi különcködés stop. Minden máshogy van Brüsszelben, második (vagy, ki tudja, talán már első) kormányunk székhelyén a júniusi EU-csúcson, mint bármelyik másikon a három év alatt, amióta én ide feljárok. 27 tagállam nevében adja ki az Európai Tanács az Ukrajna-ügyi konklúziókat,

a kormányzati sajtómuftik helyett az új kormánymédium RTL-től kérdezgeti mindenki, mikor és hol lehet elcsípni egy doorstepre a miniszterelnököt,

és elindult a felzárkózás az EU furcsa gazdaságpolitikájához is: a túlszabályozáshoz mindenben, kivéve az árakat, mert egyedül azokhoz nem szabad hozzányúlni soha, soha, soha.