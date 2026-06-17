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Svédország nemi erőszak migránsbűnözés

Brutális: 82 éves idős asszonyt erőszakolt meg a migráns, mégsem deportálják

2026. június 17. 13:37

Egy 82 éves nő megerőszakolása miatt ítéltek el egy eritreai bevándorló gondozót Svédországban. A migráns négy év börtönbüntetést kapott, azonban a bíróság nem rendelte el a kitoloncolását, arra hivatkozva, hogy gyermekkora óta az országban él és beilleszkedett.

2026. június 17. 13:37
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A Remix News beszámolója szerint négy év börtönbüntetésre ítéltek Svédországban egy harmincas éveiben járó eritreai migránst, aki megerőszakolt egy 82 éves nőt, akinek korábban házi gondozási szolgáltatást nyújtott.

A nő emlékezetzavarral küzdött, fia pedig 2025. november 3-án értesítette a rendőrséget az eset után. A sértett a kihallgatások során úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy azok fájdalmasak és kellemetlenek voltak.

A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a bűncselekmény éjszakáján, szolgálaton kívül jelent meg a munkahelyén, majd hozzáfért a kulcsszekrényhez. A helyszínelők ondófoltot találtak az idős nő ágyneműjén, a DNS-vizsgálat pedig egyértelműen azonosította az elkövetőt.

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A férfi tagadta a bűncselekményt. Először azt állította, hogy egy korábbi látogatás során telefonon beszélt a barátnőjével, és akkor került az ondó az ágyra. Később ezt a történetet visszavonta, és már azt mondta, hogy korábban titokban önkielégítést végzett a nő lakásában, ezért maradhatott nyom utána az ágyneműn.

A bíróság azonban nem fogadta el a magyarázatát, és megállapította, hogy a férfi valóban megerőszakolta a nőt. 

Az ügyészség szerint a sértett magas életkora, egészségi állapota és a gondozóval fennálló függőségi viszonya miatt különösen súlyos bűncselekményről volt szó. A bíróság ennek ellenére több enyhítő körülményt is talált. Az ítélet indoklása szerint a nemi erőszak „rövid ideig tartott”, valamint „fenyegetés és ütlegelés nélkül” zajlott. 

Ezekre hivatkozva végül nem a súlyosabb minősítés mellett döntöttek, noha az áldozat egy 82 éves, egészségügyi problémákkal küzdő nő volt, aki az elkövető gondozására szorult.

Korábbi bűncselekmények után sem deportálják a migránst

A Samnytt szerint a gondozócégnél annak ellenére alkalmazták a férfit, hogy korábban már több alkalommal is elítélték. A bűnlajstromában lopás, kisebb értékű lopás, valamint stockholmi bűnbandákhoz köthető ügyek is szerepeltek. Egy 2022-es ítéletben súlyos kábítószer-bűncselekmény és súlyos ittas vezetés miatt két év két hónap börtönbüntetést kapott.

Az ügyészség életre szóló kitoloncolást kért az eritreai állampolgárságú férfival szemben, a bíróság azonban ezt elutasította. 

Indoklásuk szerint az elkövető gyermekkorában érkezett Svédországba, közel húsz éve az országban él, folyékonyan beszéli a nyelvet, és az elmúlt években munkaviszonnyal is rendelkezett.

A bíróság ugyanakkor azt is rögzítette, hogy súlyos bűncselekmény történt, továbbá az elítélt előélete alapján „egyértelmű a további bűnelkövetés kockázata”.

A Remix News felidézte, hogy az elmúlt években több hasonló esetről is beszámolt, amikor külföldi elkövetők idős európai nőket erőszakoltak meg. A lap szerint Franciaországban tizennégy ilyen ügyet dokumentáltak.

Nyitókép: Yasuyoshi CHIBA / AFP

Összesen 5 komment

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Ízisz
2026. június 17. 13:47
🧡🇭🇺 "ítélet indoklása szerint a nemi erőszak „rövid ideig tartott”, valamint „fenyegetés és ütlegelés nélkül” zajlott." A világunk megérett a pusztulásra!!! 💯👌😖❗
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1
0
gullwing
2026. június 17. 13:45
A svédek megérdemlik azt amit kapnak...
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2
0
Sróf
2026. június 17. 13:45
A 82 éves nőt megerőszakoló beilleszkedett újsvéd eritreai alfahím figyelmébe ajánlanám Paul Lendvait, aki ugyan Ausztriában található, de már 97 éves.
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1
0
Halder_1899
2026. június 17. 13:39
Úristen mi megy itt............... Senki sem megy ott utcára, hogy ebből elég. Ide ne jussunk el, bár félek, hogy elérjük mi is.
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3
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