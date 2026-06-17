Brutális: 82 éves idős asszonyt erőszakolt meg a migráns, mégsem deportálják

A Samnytt szerint a gondozócégnél annak ellenére alkalmazták a férfit, hogy korábban már több alkalommal is elítélték. A bűnlajstromában lopás, kisebb értékű lopás, valamint stockholmi bűnbandákhoz köthető ügyek is szerepeltek. Egy 2022-es ítéletben súlyos kábítószer-bűncselekmény és súlyos ittas vezetés miatt két év két hónap börtönbüntetést kapott.

Az ügyészség életre szóló kitoloncolást kért az eritreai állampolgárságú férfival szemben, a bíróság azonban ezt elutasította.

Indoklásuk szerint az elkövető gyermekkorában érkezett Svédországba, közel húsz éve az országban él, folyékonyan beszéli a nyelvet, és az elmúlt években munkaviszonnyal is rendelkezett.