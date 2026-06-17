Brutális: 82 éves idős asszonyt erőszakolt meg a migráns, mégsem deportálják

Svédország bekeményít: véget érhetnek a migránsok számára a következmények nélküli évek
Az új intézkedések a korábban kiadott engedélyeket is érintik, miközben a rendőrség és az illetékes hivatalok további eszközöket kapnak az ellenőrzéshez.
Egy 82 éves nő megerőszakolása miatt ítéltek el egy eritreai bevándorló gondozót Svédországban. A migráns négy év börtönbüntetést kapott, azonban a bíróság nem rendelte el a kitoloncolását, arra hivatkozva, hogy gyermekkora óta az országban él és beilleszkedett.
A Remix News beszámolója szerint négy év börtönbüntetésre ítéltek Svédországban egy harmincas éveiben járó eritreai migránst, aki megerőszakolt egy 82 éves nőt, akinek korábban házi gondozási szolgáltatást nyújtott.
A nő emlékezetzavarral küzdött, fia pedig 2025. november 3-án értesítette a rendőrséget az eset után. A sértett a kihallgatások során úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy azok fájdalmasak és kellemetlenek voltak.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi a bűncselekmény éjszakáján, szolgálaton kívül jelent meg a munkahelyén, majd hozzáfért a kulcsszekrényhez. A helyszínelők ondófoltot találtak az idős nő ágyneműjén, a DNS-vizsgálat pedig egyértelműen azonosította az elkövetőt.
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Az új intézkedések a korábban kiadott engedélyeket is érintik, miközben a rendőrség és az illetékes hivatalok további eszközöket kapnak az ellenőrzéshez.
A férfi tagadta a bűncselekményt. Először azt állította, hogy egy korábbi látogatás során telefonon beszélt a barátnőjével, és akkor került az ondó az ágyra. Később ezt a történetet visszavonta, és már azt mondta, hogy korábban titokban önkielégítést végzett a nő lakásában, ezért maradhatott nyom utána az ágyneműn.
A bíróság azonban nem fogadta el a magyarázatát, és megállapította, hogy a férfi valóban megerőszakolta a nőt.
Az ügyészség szerint a sértett magas életkora, egészségi állapota és a gondozóval fennálló függőségi viszonya miatt különösen súlyos bűncselekményről volt szó. A bíróság ennek ellenére több enyhítő körülményt is talált. Az ítélet indoklása szerint a nemi erőszak „rövid ideig tartott”, valamint „fenyegetés és ütlegelés nélkül” zajlott.
Ezekre hivatkozva végül nem a súlyosabb minősítés mellett döntöttek, noha az áldozat egy 82 éves, egészségügyi problémákkal küzdő nő volt, aki az elkövető gondozására szorult.
A Samnytt szerint a gondozócégnél annak ellenére alkalmazták a férfit, hogy korábban már több alkalommal is elítélték. A bűnlajstromában lopás, kisebb értékű lopás, valamint stockholmi bűnbandákhoz köthető ügyek is szerepeltek. Egy 2022-es ítéletben súlyos kábítószer-bűncselekmény és súlyos ittas vezetés miatt két év két hónap börtönbüntetést kapott.
Az ügyészség életre szóló kitoloncolást kért az eritreai állampolgárságú férfival szemben, a bíróság azonban ezt elutasította.
Indoklásuk szerint az elkövető gyermekkorában érkezett Svédországba, közel húsz éve az országban él, folyékonyan beszéli a nyelvet, és az elmúlt években munkaviszonnyal is rendelkezett.
A bíróság ugyanakkor azt is rögzítette, hogy súlyos bűncselekmény történt, továbbá az elítélt előélete alapján „egyértelmű a további bűnelkövetés kockázata”.
A Remix News felidézte, hogy az elmúlt években több hasonló esetről is beszámolt, amikor külföldi elkövetők idős európai nőket erőszakoltak meg. A lap szerint Franciaországban tizennégy ilyen ügyet dokumentáltak.
Nyitókép: Yasuyoshi CHIBA / AFP