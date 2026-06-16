Dráma: helikopterrel üldözik a rendőrt meglövő bandatagot Németországban

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Súlyosan megsebesült egy német rendfenntartó egy göttingeni intézkedés során, miután lövések dördültek el egy klánok közötti konfliktus helyszínén. A meglőtt rendőr intenzív osztályra került, miközben a fegyveres támadó továbbra is szökésben van.
Súlyosan megsebesült egy rendőr a németországi Göttingenben, amikor a hatóságok egy migránsklánokhoz köthető incidens miatt vonultak ki a helyszínre. A támadó legalább egy lövést adott le, majd elmenekült, a rendőrség pedig helikopter bevonásával indított hajtóvadászatot ellene – számolt be róla a Remix.
A hatóságokat szombat este riasztották a B27-es szövetségi út közelébe, ahol a gyanú szerint rivális nagycsaládok közötti konfliktus alakult ki. A nyomozók jelenleg is vizsgálják az összetűzés hátterét és az érintettek személyazonosságát.
A német NDR beszámolója szerint a lövések este 10 óra 15 perc körül dördültek el. Az egyik golyó eltalálta az intézkedő rendőrt, a fegyveres pedig a helyszínről elmenekült.
A sérült rendőr állapota súlyos volt, de a hatóságok szerint az élete már nincs veszélyben. Továbbra is intenzív osztályon ápolják. A rendőrség szóvivője hangsúlyozta:
El akarjuk kapni a lövöldözőt. Most erre összpontosítunk.
A lövöldözés idején Göttingen belvárosában több ezer ember vett részt a Kulturális Éjszaka rendezvényein. A rendőrség ugyanakkor közölte, hogy a lakosság nem volt veszélyben, ennek ellenére ideiglenesen fokozzák a közterületi jelenlétet. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Daniela Behrens, Alsó-Szászország SPD-s belügyminisztere úgy fogalmazott:
A brutalitás ilyen fokú eszkalációja megdöbbentő és teljesen elfogadhatatlan. Aki ilyen brutális módon támad meg egy rendőrt, az megveti a jogállamot, és ezzel mindannyiunkat megtámad.
Az SPD több politikusa és a CDU képviselői is elítélték a támadást, ugyanakkor a Remix szerint nem tértek ki külön arra, hogy az eset migránsklánokhoz köthető. Alexander Saade, az SPD rendészeti politikusa viszont hangsúlyozta, hogy a jogállamnak „az utcákon, a városokban és a bűnöző klánokkal szemben is érvényt kell szereznie”. A helyi hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a fegyverest. A támadó elfogásáig a nyomozás első számú célja annak felderítése, pontosan mi vezetett a lövöldözéshez.
Nyitókép: Jens SCHLUETER / AFP