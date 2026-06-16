Ft
Ft
28°C
10°C
Ft
Ft
28°C
10°C
06. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország rendőrség migránsbűnözés helikopter

Dráma: helikopterrel üldözik a rendőrt meglövő bandatagot Németországban

2026. június 16. 11:36

Súlyosan megsebesült egy német rendfenntartó egy göttingeni intézkedés során, miután lövések dördültek el egy klánok közötti konfliktus helyszínén. A meglőtt rendőr intenzív osztályra került, miközben a fegyveres támadó továbbra is szökésben van.

2026. június 16. 11:36
null

Súlyosan megsebesült egy rendőr a németországi Göttingenben, amikor a hatóságok egy migránsklánokhoz köthető incidens miatt vonultak ki a helyszínre. A támadó legalább egy lövést adott le, majd elmenekült, a rendőrség pedig helikopter bevonásával indított hajtóvadászatot ellene – számolt be róla a Remix.

A hatóságokat szombat este riasztották a B27-es szövetségi út közelébe, ahol a gyanú szerint rivális nagycsaládok közötti konfliktus alakult ki. A nyomozók jelenleg is vizsgálják az összetűzés hátterét és az érintettek személyazonosságát.

A német NDR beszámolója szerint a lövések este 10 óra 15 perc körül dördültek el. Az egyik golyó eltalálta az intézkedő rendőrt, a fegyveres pedig a helyszínről elmenekült.

Nagy erőkkel keresik a rendőr támadóját

A sérült rendőr állapota súlyos volt, de a hatóságok szerint az élete már nincs veszélyben. Továbbra is intenzív osztályon ápolják. A rendőrség szóvivője hangsúlyozta:

El akarjuk kapni a lövöldözőt. Most erre összpontosítunk.

A lövöldözés idején Göttingen belvárosában több ezer ember vett részt a Kulturális Éjszaka rendezvényein. A rendőrség ugyanakkor közölte, hogy a lakosság nem volt veszélyben, ennek ellenére ideiglenesen fokozzák a közterületi jelenlétet. Az ügy politikai visszhangot is kiváltott. Daniela Behrens, Alsó-Szászország SPD-s belügyminisztere úgy fogalmazott:

A brutalitás ilyen fokú eszkalációja megdöbbentő és teljesen elfogadhatatlan. Aki ilyen brutális módon támad meg egy rendőrt, az megveti a jogállamot, és ezzel mindannyiunkat megtámad.

Az SPD több politikusa és a CDU képviselői is elítélték a támadást, ugyanakkor a Remix szerint nem tértek ki külön arra, hogy az eset migránsklánokhoz köthető. Alexander Saade, az SPD rendészeti politikusa viszont hangsúlyozta, hogy a jogállamnak „az utcákon, a városokban és a bűnöző klánokkal szemben is érvényt kell szereznie”. A helyi hatóságok továbbra is nagy erőkkel keresik a fegyverest. A támadó elfogásáig a nyomozás első számú célja annak felderítése, pontosan mi vezetett a lövöldözéshez.

Nyitókép: Jens SCHLUETER / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
astracf
2026. június 16. 13:00
Remélem csak döglötten fogják el!
Válasz erre
0
0
Leskelődő
2026. június 16. 12:56
Ez már a családtámogatás helyett nálunk is beígért kultúraváltás?
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. június 16. 12:20
A haladó nyugat lassan utoléri a meghaladott Amerikát. Na, pont ez nem kell nekünk!
Válasz erre
0
0
Upuaut
2026. június 16. 11:45
Mi vezetett a lövöldözéshez? Hogy beengedték a patkányokat.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!