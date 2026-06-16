Dráma: helikopterrel üldözik a rendőrt meglövő bandatagot Németországban

Súlyosan megsebesült egy rendőr a németországi Göttingenben, amikor a hatóságok egy migránsklánokhoz köthető incidens miatt vonultak ki a helyszínre. A támadó legalább egy lövést adott le, majd elmenekült, a rendőrség pedig helikopter bevonásával indított hajtóvadászatot ellene – számolt be róla a Remix.

A hatóságokat szombat este riasztották a B27-es szövetségi út közelébe, ahol a gyanú szerint rivális nagycsaládok közötti konfliktus alakult ki. A nyomozók jelenleg is vizsgálják az összetűzés hátterét és az érintettek személyazonosságát.

A német NDR beszámolója szerint a lövések este 10 óra 15 perc körül dördültek el. Az egyik golyó eltalálta az intézkedő rendőrt, a fegyveres pedig a helyszínről elmenekült.