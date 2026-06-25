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Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal

2026. június 25. 15:35

A német kancellár Gdanskban egy Ukrajna újjáépítését szolgáló konferencián beszélt.

2026. június 25. 15:35
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Az Ukrajna újjáépítéséről szóló, Lengyelországban tartott konferencián Friedrich Merz német kancellár a béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Oroszország nem fogja megnyerni ezt a háborút – jelentette ki a CDU-politikus Gdańskban. 

Itt az ideje, hogy megkezdődjenek a tárgyalások, befagyasszák a frontvonalat és véget vessenek a gyilkolásnak.

Merz hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása – amelyet Oroszország több mint négy éve háborúval sújt – Németország számára megingathatatlan kötelezettség.

A tárgyalások kezdetén von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét. A részlet összege körülbelül három milliárd euró. A Világbank a következő tíz év pénzügyi igényét közel 590 milliárd amerikai dollárra becsüli – számolt be az eseményről a Deutschlandfunk.

Zelenszkij nem volt ott

A csúcstalálkozó az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi vita hátterében zajlik. Zelenszkij ukrán elnök egy hadsereg-egységet a második világháború idején tevékenykedő ukrán ellenállók után nevezett el. 

Ugyanakkor ezeknek a csoportoknak tulajdoníthatók a mai Nyugat-Ukrajna területén több tízezer lengyel és zsidó ellen elkövetett mészárlások is.

A terület a második világháború alatt Lengyelországhoz tartozott. Lengyelországban Zelenszkij lépése nagy felháborodást váltott ki. Az ukrán elnök nem utazott el a gdański konferenciára, helyette Szviridenko kormányfő képviseli.

Nyitókép: AP Photo / Ebrahim Noroozi

 

Összesen 40 komment

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Sorrend:
Unknown
2026. június 25. 18:27
Vajon az oroszok is akarnak tárgyalni az EU-val? Ha ilyet mond az azt jelenti, hogy Zselé kapitulálni akar?
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0
Vasalo
2026. június 25. 18:22
Vajon kire gondolt ez a gestapo poronty. Europa nyugati felén nem maradt egyetlen szalonképes poltikus sem, aki tárgyalhatna Putyinnal. Az utolso mohikánt, aki ezt megprobálta ( Costa) majdnem keresztre feszitették a mult hétvégén. Az embernek megáll az esze amikor ilyen hamis gondolatok jónnek Europa vezeto poliikusinak a pofájábol. Az EU diszkvalifikálta magát bármilyen tárgyalásbol, hiszen kimondottan az egyik háborus fél oldalára állt és kitüzte a célt is - tőnkre tenni Oroszországot. Miröl akar Fritz tárgyalni?
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Hunnia
2026. június 25. 18:16
Ez a Merz már megint fordítva ült fel a lóra. Egy olyan konferencián tartott beszédet, ahol az ukrán újjáépítésről tárgyaltak - ahol az ukrán főkolompos nem volt ott, mivel összerúgta a patkót a lengyel kormányfővel. Nos ... a német kancellár kivillantotta briliáns elméjét, mondván, az oroszok nem nyerhetnek. De eltökélt abbéli szándékában, hogy tárgyalni kell az oroszokkal. Mi a jó életről akar velük tárgyalni, mikor az oroszok atomnagyhatalom. Mint ilyen, tudvalévő, hogy nem veszíthetnek, mert akkor bevetik az atomvillanást, a mit jól meg kell nézni, mivel többet nem látunk ilyent. Ha veszni kell, akkor magukkal visznek mindenkit - ennyire egyszerű. De Merznek abba a sötét fejébe mindez nem fér be, nem véletlenül nem akart egészen eddig tárgyalni Putyinnal. És mindehhez még hozzá lehet fűzni, hogy az az Oroszország, amelyik annyira rottyon van, hogy nem nyerhet, ettől függetlenül az EU és a NATO megtámadására készül. Ez a fazon tényleg német kancellárnak való.
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1
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falcatus-2
2026. június 25. 18:14
"Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal..." Kell vagy szeretne? Mindegyik jó, csak nem ugyanazt fejezi ki.
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