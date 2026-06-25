Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal

Az Ukrajna újjáépítéséről szóló, Lengyelországban tartott konferencián Friedrich Merz német kancellár a béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Oroszország nem fogja megnyerni ezt a háborút – jelentette ki a CDU-politikus Gdańskban.

Itt az ideje, hogy megkezdődjenek a tárgyalások, befagyasszák a frontvonalat és véget vessenek a gyilkolásnak.

Merz hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása – amelyet Oroszország több mint négy éve háborúval sújt – Németország számára megingathatatlan kötelezettség.