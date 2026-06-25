Merz Lengyelországban bejelentette: tárgyalni kell Oroszországgal

Már Brüsszelben is erről beszélnek: veszélyes precedenst teremthet a Tisza Párt
A Brussels Signal cikke az Amnesty Internationalt idézi a magyarországi alkotmányos átalakítások kapcsán.
A német kancellár Gdanskban egy Ukrajna újjáépítését szolgáló konferencián beszélt.
Az Ukrajna újjáépítéséről szóló, Lengyelországban tartott konferencián Friedrich Merz német kancellár a béketárgyalások megkezdésére szólított fel. Oroszország nem fogja megnyerni ezt a háborút – jelentette ki a CDU-politikus Gdańskban.
Itt az ideje, hogy megkezdődjenek a tárgyalások, befagyasszák a frontvonalat és véget vessenek a gyilkolásnak.
Merz hangsúlyozta, hogy Ukrajna támogatása – amelyet Oroszország több mint négy éve háborúval sújt – Németország számára megingathatatlan kötelezettség.
A tárgyalások kezdetén von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy Ukrajna megkapja a 90 milliárd eurós hitel első részletét. A részlet összege körülbelül három milliárd euró. A Világbank a következő tíz év pénzügyi igényét közel 590 milliárd amerikai dollárra becsüli – számolt be az eseményről a Deutschlandfunk.
A csúcstalálkozó az Ukrajna és Lengyelország közötti történelmi vita hátterében zajlik. Zelenszkij ukrán elnök egy hadsereg-egységet a második világháború idején tevékenykedő ukrán ellenállók után nevezett el.
Ugyanakkor ezeknek a csoportoknak tulajdoníthatók a mai Nyugat-Ukrajna területén több tízezer lengyel és zsidó ellen elkövetett mészárlások is.
A terület a második világháború alatt Lengyelországhoz tartozott. Lengyelországban Zelenszkij lépése nagy felháborodást váltott ki. Az ukrán elnök nem utazott el a gdański konferenciára, helyette Szviridenko kormányfő képviseli.
Nyitókép: AP Photo / Ebrahim Noroozi