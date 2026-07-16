Melléthei-Barna Márton elmondta, hogyan akadályoznák meg az újabb kétharmadot

„Az új alkotmány elfogadása – és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után – az egyik legelső prioritásunk lesz egy új választási törvény elfogadása, biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd” – mondta Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, a Tisza Párt jogi vezetője a 24.hu-nak. Mint rámutatott: egy arányosabb rendszer kialakítása a céljuk, melyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák.

Melléthei az Alaptörvény 17. módosításáról szólva elmondta: nem tart attól, hogy alkotmányos válsághelyzet alakulhat ki. Ígérete szerint az, hogy az Alaptörvény módosításában rögzítik egy közjogi méltóság hivatalának megszüntetését csupán egyedi, rendkívüli eset, ami nem válik majd általános gyakorlattá a Tisza politikájában. Ezzel és majd az új választójogi törvény elfogadásával is az a céljuk, hogy „egy demokratikusabb útra” tereljék vissza Magyarországot.