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németh zsolt országgyűlés donald trump orbán viktor

Itt a bejelentés: Trumppal is találkozik Orbán Viktor (FRISSÍTÉS)

2026. július 16. 09:13

Orbán Viktor amerikai útja során várhatóan Donald Trumppal is találkozik. A magyar–amerikai kapcsolatok jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet az egyeztetés.

2026. július 16. 09:13
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Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó-világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba – erre utalt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke. Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását, és úgy vélte, hogy ebben segíthetne a volt miniszterelnök, ahogy az előző kormány tagjai is.

A fideszes politikus úgy fogalmazott: kulcsfontosságú kérdés, hogy a következő időszakban miként alakulnak a magyar–amerikai kapcsolatok.

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Ebben Orbán Viktor is tudna segíteni, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel

– árulta el Németh Zsolt.

Hozzátette, hogy az előző kormányzati ciklusból is rendelkezésre állhat olyan kapcsolatrendszer, amelyet érdemes lenne hasznosítani, mivel a Trump-adminisztrációval akkoriban szoros együttműködés alakult ki. „Bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a külügyminisztériumban, hogy használja ezt a kapcsolatrendszert” – mondta.

FRISSÍTÉS

Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte később Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott. A Fidesz elnöke jelenlegi magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, a következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.


 

 

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Összesen 222 komment

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Ízisz
2026. július 16. 12:02
🧡🇭🇺 "Nem lélegezhetnek fel a magyar autósok: a napokban bejelentett jelentős drágulás után péntektől újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik az üzemanyagpiacon. A piaci folyamatok alapján a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, míg a gázolajé bruttó 8 forinttal emelkedik. A drágulás hátterében egyértelmű politikai döntés áll: a kormány az üzemanyagok esetében nem volt hajlandó árplafonként értelmezni a korábbi védett árszinteket, ehelyett azok eltörlésével szabad utat engedett az árak elszabadulásának. A pénteki emeléssel a benzin országos átlagára – amely a mai napon 594 Ft/liter – immár tartósan 600 forint feletti szinteken stabilizálódik. Ez az üzemanyagárak drágulása az élet minden területére kihat, a költségek növekedése révén drasztikusan meglódíthatja az inflációt is. A kormány tétlen szemlélődése és a védelmi mechanizmusok felszámolása így nem csak az autósokat sújtja, hanem minden magyar háztartás költségvetését komoly veszélybe sodorja." Mocskos Tisza 💯🤮👎❗
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balukapitany-2
2026. július 16. 11:47
Havasi Berci már cáfolta, juj de ciki 🤣😂
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szim-patikus
2026. július 16. 11:43
amerikai kapcsolatok jövője szempontjából kulcsfontosságú l -e-h-e-t az egyeztetés.- de lehet hogy egyáltalán nem fontos találkozni egy nem fontos gombócszart úrral.
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balatontihany-25
2026. július 16. 11:43
Németh Zsolt a lepcsesszájú kidumálta a titkot... Arra azonban nagy tételben mernék fogadni, hogy előbb-utóbb lesz egy Trump-Orbán találkozó...
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