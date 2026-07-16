Itt a bejelentés: Trumppal is találkozik Orbán Viktor (FRISSÍTÉS)

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Orbán Viktor amerikai útja során várhatóan Donald Trumppal is találkozik. A magyar–amerikai kapcsolatok jövője szempontjából kulcsfontosságú lehet az egyeztetés.
Várhatóan az amerikai elnökkel is találkozik Orbán Viktor, aki a labdarúgó-világbajnokságra utazott az Egyesült Államokba – erre utalt az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke. Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában fontosnak nevezte a magyar-amerikai kapcsolatok alakulását, és úgy vélte, hogy ebben segíthetne a volt miniszterelnök, ahogy az előző kormány tagjai is.
A fideszes politikus úgy fogalmazott: kulcsfontosságú kérdés, hogy a következő időszakban miként alakulnak a magyar–amerikai kapcsolatok.
Ebben Orbán Viktor is tudna segíteni, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel
– árulta el Németh Zsolt.
Hozzátette, hogy az előző kormányzati ciklusból is rendelkezésre állhat olyan kapcsolatrendszer, amelyet érdemes lenne hasznosítani, mivel a Trump-adminisztrációval akkoriban szoros együttműködés alakult ki. „Bízom benne, hogy lesz annyi bölcsesség a külügyminisztériumban, hogy használja ezt a kapcsolatrendszert” – mondta.
Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel – közölte később Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel csütörtökön annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető-helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott. A Fidesz elnöke jelenlegi magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg, a következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.