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sulyok sulyok tamás tisza párt alaptörvény Magyar Péter

Alkotmányos patthelyzet következik?

2026. július 16. 06:44

A parlament tiszás többsége elfogadta azt az alaptörvény-módosítást, ami megszünteti Sulyok Tamás államfői megbízatását. A jogszabályok szerint az elfogadott javaslatot a köztársasági elnöknek is alá kell írnia, hogy hatályba léphessen. Jelen állás szerint kevéssé valószínű, hogy Sulyok rábólint a saját mandátumát is lerövidítő tervezetre.

2026. július 16. 06:44
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A Tisza Párt parlamenti többsége hétfőn szavazta meg az alaptörvény 17. módosítását, amely többek között arról is rendelkezik, hogy megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az ügy abszurditását mutatja, hogy az elfogadott törvényjavaslatot az államfőnek kell szentesítenie ahhoz, hogy hatályba lépjen, így Sulyoknak jelen esetben azt a módosítást kellene aláírnia, ami véget vet a megbízatásának. Az alaptörvény-módosítás elfogadása után Magyar Péter sajtótájékoztatón közölte: amennyiben az államfő nem írja alá az alaptörvény módosítását, szembemegy a jogszabályokkal, és az alaptörvény rendelkezései szerint el kell indítani a megfosztási eljárást. A Sándor-palota erre reagálva felhívta a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, óva intett a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől. Jelenleg kevéssé valószínű, hogy Sulyok aláírja az alaptörvény-módosítását, így viszont a Tiszának további jogi trükközésekre lehet szüksége ahhoz, hogy eltávolítsa az államfőt a hivatalából.

A Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta, hogy a köztársasági elnöknek a kézhezvételtől számított öt napon belül alá kell írnia az elfogadott alaptörvény-módosítást és el kell rendelnie a kihirdetését. Az alkotmánybírósághoz pedig kizárólag akkor fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az elfogadásra és kihirdetésre vonatkozó eljárási követelményeket nem tartották be. Ha ezt az alkotmánybíróság nem állapítja meg, akkor az elnöknek haladéktalanul alá kell írnia törvényt. Eszerint tartalmi kifogásokra – például a módosítás célzott jellegére vagy a hivatalban lévő elnök személyére történő utalásra – hivatkozva az államfő nem tagadhatja meg a módosítás aláírását. 

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Amennyiben a köztársasági elnök a nyilvánvalóan a nemzetközi és a hazai jogelvekkel és joggyakorlattal is ellentétes módosítást az alkotmánybírósághoz megküldi, és a taláros testület közjogi érvényességi kifogást, eljárási hibát talál, akkor azt az Országgyűlésnek újra kell tárgyalnia

– jegyezte meg ifj. Lomnici.

A házelnök gyakorolhatná az államfői jogokat

A szakértő jelezte, hogy az országgyűlési képviselők egyötöde kezdeményezheti az államfővel szemben a megfosztási eljárást. Ebben az esetben arra hivatkozhatnak, hogy az elnök szándékosan megsérti az alaptörvényt vagy a tisztségével összefüggő törvényt. A megindításhoz az Országgyűlés kétharmadának titkos szavazata szükséges. A rendelkezés kulcseleme, hogy az Országgyűlés határozatától a megfosztási eljárás befejezéséig a köztársasági elnök nem gyakorolhatja hatásköreit. Ebben az időszakban a hatásköröket az Országgyűlés elnöke gyakorolja, így ő írhatja alá és hirdetheti ki az alaptörvény-módosítást. 

A kihirdetést követően a módosítás átmeneti rendelkezése alapján a legitim módon hivatalban levő államfő megbízatása elvileg már a következő napon megszűnik, függetlenül attól, hogy az alkotmánybíróság előtt folyó eljárás folytatódik-e

– hívta fel a figyelmet a furcsa jogi helyzetre ifj. Lomnici.

Kiemelte, hogy amennyiben az alkotmánybíróság megállapítja a közjogi felelősséget, megfoszthatja az államfőt a tisztségtől. Azonban hangsúlyozta, hogy ilyen közjogi szempont Sulyok Tamás vonatkozásban a megválasztása óta nem merült fel, így egy esetleges megfosztási eljárás minden jogi alapot nélkülöz. Az alkotmányjogász szerint alternatív vagy kiegészítő – jelenlegi állás szerint szinten abszurdnak tűnő – eszköz az átmeneti akadályoztatás megállapítása. Ezt az Országgyűlés egyszerű többséggel állapíthatja meg a köztársasági elnök, a kormány vagy bármely képviselő kezdeményezésére. Ebben az esetben szintén az Országgyűlés elnöke gyakorolja az államfői hatásköröket, lehetővé téve a módosítás gyors kihirdetését.

A kormány megkerüli a mandátumvédelmet

Ifj. Lomnici szerint az alkotmánybíróság szerepe mindkét esetben speciális, ugyanis az alaptörvényt és annak módosításait kizárólag az alkotmányos eljárási követelmények – a megalkotás és a kihirdetés – tekintetében vizsgálhatja felül. Ezt a korlátozást a negyedik alaptörvény-módosítás vezette be, és az alkotmánybíróság gyakorlata következetesen fenntartja, hogy tartalmi felülvizsgálatra nincs hatáskör. A kihirdetés után harminc napon belül bizonyos indítványozók fordulhatnak az alkotmánybírósághoz eljárási hiba miatt, de ez nem akadályozza meg a hatálybalépést.

A szakértő megjegyezte, hogy az uniós jogi dimenzió is releváns, hiszen Magyarország az Európai Unió tagjaként köteles tiszteletben tartani az EU-ról szóló szerződésben rögzített értékeket, köztük a jogállamiságot, a demokráciát és az alapvető jogokat. De felhívta a figyelmet arra is, hogy a Velencei Bizottság korábbi véleményeiben többször hangsúlyozta az alkotmánymódosítások során a kellő konzultáció, az átláthatóság és a jogbiztonság követelményét, valamint óvatosságra intett a hivatalviselők célzott, átmeneti rendelkezésekkel történő eltávolításával kapcsolatban.

Az alkotmányjogász nyomatékosította, hogy az alaptörvény szerint a köztársasági elnököt öt évre választják. Emellett rögzíti a megbízatás megszűnésének okait és a megfosztási eljárás szabályait. 

Ehhez képest az alaptörvény-módosítása kimondaná, hogy a hivatalban lévő elnök megbízatása a hatálybalépést követő napon megszűnik. Ez nem bizalomépítés, hanem a mandátumvédelem megkerülése

– vélekedett.
 Nyitókép: Koszticsák Szilárd/MTI

 

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Összesen 42 komment

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Sorrend:
vitez-laszlo
2026. július 16. 08:55
Pokol Béla Alkotmánybíró szerint, lesznek ebben a kérdésben még meglepetések, és Augusztus 20.-án Sulyok Tamás lesz még mindig Magyarország köztársasági elnöke. És ezt mindenértelmes jogász tudja, csak nem beszélnek róla. Nos, meglátjuk kinek lesz igaza....
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Welszibard
2026. július 16. 08:50
Más: A Tisza média propagandája már megint hazudott egy ordasat, ahogy szokta: Az elnémított Kossuth Rádióban a beépített téglák és Tarr Zoltán (a kirúgott ref. békepap) azt kamuzták, hogy most műsor helyett a Fidesz alatt "BETILTOTT" és "CENZÚRÁZOTT" konzerv irodalmi rádiójátékokat, irodalmi beszélgetéseket fognak - jobb híján egész nap - közvetíteni. Ugyanis azokat a kitűnő szerkesztőket, akiket Tarr Zoltánnak nem sikerült becsicskítania sorra rúgják ki és a Tisza hirtelenjében szakemberhiánnyal küzd, akiket azért megsem lehet tarnazsadányi ordítozókkal és gyermekrablókkal sebtiben pótolni. De mi volt a hazudozás? Már vártam hogy az Olaszországba "menekült (Népszabadságos) "Péterfi Gergely" és újabb felesége (Novák Éva, akit az előző ura abuzált és ezzel handlézott), akik megalapították az Umbriai Szabad Magyar Köztársaságot az orbáni diktatúra toxikus légköre miatt, mikor jön? "Bányató" c. gyengécske novelláját adták. Pech, hogy ezt már 2011-ban leadta a "Fidesz" a Kossuth.
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jóember
2026. július 16. 08:38
Ha most Sulyok nem oszlatja fel az Országgyűlést akkor valóban egy szatyor fingott ér és meg is érdemli, hogy kirugják, nem kár érte. Csak az a baj, hogy mi fogunk szívni, nem 4 évig, hanem tovább. Mert innentől poloska minden szemét húzását elnézi brüsszel, ahogy gyúrcsányéknak is tették, az ország meg megy a levesbe. Úgyhogy innen üzenem Súlyoknak, hogy végre szedje össze magát és viselkedjen államfőhöz méltóan! Ezért választották erre a posztra.
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google-2
2026. július 16. 08:34
Egyszerűen már az is abszurd, hogy az áprilisi parlamenti választások nem az államfőről szóltak és mégis őt is egy tollvonással, egy mondattal pöccintik ki a helyéről. És, és még mindennek a tetejébe, még saját magának kellene aláírnia a saját kiakolbólítását. Az nem lehet, hogy ilyen a demokrácia! Ilyen csak az önkényuralom lehet. Nevezzük már a nevén!
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