Alkotmányos patthelyzet következik?

A Tisza Párt parlamenti többsége hétfőn szavazta meg az alaptörvény 17. módosítását, amely többek között arról is rendelkezik, hogy megszűnik Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az ügy abszurditását mutatja, hogy az elfogadott törvényjavaslatot az államfőnek kell szentesítenie ahhoz, hogy hatályba lépjen, így Sulyoknak jelen esetben azt a módosítást kellene aláírnia, ami véget vet a megbízatásának. Az alaptörvény-módosítás elfogadása után Magyar Péter sajtótájékoztatón közölte: amennyiben az államfő nem írja alá az alaptörvény módosítását, szembemegy a jogszabályokkal, és az alaptörvény rendelkezései szerint el kell indítani a megfosztási eljárást. A Sándor-palota erre reagálva felhívta a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására, óva intett a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől. Jelenleg kevéssé valószínű, hogy Sulyok aláírja az alaptörvény-módosítását, így viszont a Tiszának további jogi trükközésekre lehet szüksége ahhoz, hogy eltávolítsa az államfőt a hivatalából.

A Magyar Nemzet megkeresésére ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elmondta, hogy a köztársasági elnöknek a kézhezvételtől számított öt napon belül alá kell írnia az elfogadott alaptörvény-módosítást és el kell rendelnie a kihirdetését. Az alkotmánybírósághoz pedig kizárólag akkor fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy az elfogadásra és kihirdetésre vonatkozó eljárási követelményeket nem tartották be. Ha ezt az alkotmánybíróság nem állapítja meg, akkor az elnöknek haladéktalanul alá kell írnia törvényt. Eszerint tartalmi kifogásokra – például a módosítás célzott jellegére vagy a hivatalban lévő elnök személyére történő utalásra – hivatkozva az államfő nem tagadhatja meg a módosítás aláírását.