Ft
Ft
31°C
20°C
Ft
Ft
31°C
20°C
07. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt kátai istván közösségi párbeszéd tábor Magyar Péter

Idén elmarad a tiszás Tusványos

2026. július 16. 07:17

Nem rendezik meg idén a Közösségi Párbeszéd Tábort, amelyet a tavalyi induláskor a szervezők a Tusványos egyfajta alternatívájaként, ugyanakkor nem ellenrendezvényként hirdettek meg. A Kátai István nevéhez kötődő tábor szervezői szerint a helyszín körül kialakult konfliktusok, a politikai feszültségek, a támogatások elmaradása a fő ok.

2026. július 16. 07:17
null

A 2026. július 28. és augusztus 1. közé tervezett Közösségi Párbeszéd Tábor az idén nem valósul meg – jelentette be Kátai István szervező szerdán kiadott közleményében. Közölte, nehéz, de felelős döntést hozott, mert a rendezvény biztonságos megszervezésének feltételei már nem állnak fenn. A közlemény szerint az elmúlt hónapokban egy politikai hovatartozástól független közösségi fórum létrehozásán dolgozott a szervezőcsapat, amely teret adott volna a társadalmi párbeszédnek, a környezetvédelemnek, a kultúrának, a gazdasági együttműködésnek és a Kárpát-medencei magyarság jövőjét érintő kérdéseknek. 

A közlemény felidézi, hogy a tábor előkészítése során többször is új helyszínt kellett keresniük. A végül kiszemelt homoródfürdői helyszíntől azt remélték, hogy nyugodt, méltó környezetet biztosít a rendezvény számára, ám végül a korábbi helyszínek körül kialakult konfliktusok, az egymást erősítő politikai feszültségek, a támogatások elmaradása, valamint a szervezést érő nyomás miatt úgy döntöttek, hogy az idei tábort nem rendezik meg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Közösségi Párbeszéd Tábor tavaly még a Maros megyei Nagyadorjánban valósult meg, miután a szervezőknek akkor is helyszínt kellett változtatniuk. A rendezvény több okból is jelentős visszhangot váltott ki, például mert több sajtóorgánum munkatársait nem engedték tudósítani a rendezvényről. A tábor utóéletét további viták is kísérték. 

Karácsony Károly, Nyárádgálfalva község polgármestere a Krónikának azt mondta, az önkormányzatot senki sem értesítette előzetesen a nagyadorjáni rendezvényről, miközben a településnek kellett kezelnie annak következményeit. Már keresik az új helyszínt a tábornak A szervezők a közleményben hangsúlyozzák, hogy a kezdeményezés nem szűnik meg: már megkezdték egy olyan új helyszín felkutatását, amely hosszú távon is otthont adhatna a Közösségi Párbeszéd nyári táborának, valamint az év közben szervezett közösségi, kulturális és szakmai rendezvényeknek. „Egy rendezvényt le lehet mondani. A párbeszédet nem” – zárul a Kátai István szervező által jegyzett közlemény, melyben azt is leszögezték, hogy az elmúlt közel egy év előkészítő munkája kizárólag magánszemélyek adományaiból és a szervezőcsapat saját anyagi hozzájárulásából valósult meg, intézményi háttér és biztos finanszírozás nélkül. 

Tavaly Magyar Péter is részt vett a rendezvényen A Közösségi Párbeszéd Tábor tavaly indult, szervezői már akkor hangsúlyozták, hogy nem a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ellenében, hanem attól független fórumként kívánják megszervezni a rendezvényt. A tábor egyik legismertebb vendége Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt, aki azóta Magyarország miniszterelnöke lett. A kezdeményezés Kátai István nevéhez kötődik, aki az első erdélyi Tisza-sziget alapítójaként vált ismertté. Kátai idén tavasszal jelentette be, hogy Romániai Magyar Egységpárt (RMEP) néven új romániai magyar politikai alakulat létrehozását kezdeményezi. A pártalapítási folyamat akkor még csak az előkészítés szakaszában járt, az alapító tagokat keresett, és hangsúlyozta, hogy az új formáció nem a Tisza Párt erdélyi fiókpártjaként jönne létre. 

A kezdeményezés kapcsán számos kérdés merült fel, egyebek mellett az, hogy mekkora társadalmi támogatottságot tudhat maga mögött az új politikai projekt, illetve milyen alternatívát kínálhat a romániai magyar politikai életben. Kátai ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy célja egy új közösségi és politikai folyamat elindítása. A pártot azóta sem jegyezték be. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. július 16. 09:00
Jaj, de nagy kár, pedig már évtizedek óta megrendezik! Ja, nem! Pedig Parászka égethette volna magát vagy a szavazólapokat!
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. július 16. 08:52
"Közölte, nehéz, de felelős döntést hozott, mert a rendezvény biztonságos megszervezésének feltételei már nem állnak fenn." Rájöttél, hogy meg lesztek szurkálva a vajazóval?
Válasz erre
2
0
Szerintem
2026. július 16. 08:51
Ha mégis lesz ebből valami, tekenyőt el ne felejtsenek vinni magukkal.
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. július 16. 08:46
Álszentek IRÁNY A POKOL!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!