Idén elmarad a tiszás Tusványos

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Nem rendezik meg idén a Közösségi Párbeszéd Tábort, amelyet a tavalyi induláskor a szervezők a Tusványos egyfajta alternatívájaként, ugyanakkor nem ellenrendezvényként hirdettek meg. A Kátai István nevéhez kötődő tábor szervezői szerint a helyszín körül kialakult konfliktusok, a politikai feszültségek, a támogatások elmaradása a fő ok.
A 2026. július 28. és augusztus 1. közé tervezett Közösségi Párbeszéd Tábor az idén nem valósul meg – jelentette be Kátai István szervező szerdán kiadott közleményében. Közölte, nehéz, de felelős döntést hozott, mert a rendezvény biztonságos megszervezésének feltételei már nem állnak fenn. A közlemény szerint az elmúlt hónapokban egy politikai hovatartozástól független közösségi fórum létrehozásán dolgozott a szervezőcsapat, amely teret adott volna a társadalmi párbeszédnek, a környezetvédelemnek, a kultúrának, a gazdasági együttműködésnek és a Kárpát-medencei magyarság jövőjét érintő kérdéseknek.
A közlemény felidézi, hogy a tábor előkészítése során többször is új helyszínt kellett keresniük. A végül kiszemelt homoródfürdői helyszíntől azt remélték, hogy nyugodt, méltó környezetet biztosít a rendezvény számára, ám végül a korábbi helyszínek körül kialakult konfliktusok, az egymást erősítő politikai feszültségek, a támogatások elmaradása, valamint a szervezést érő nyomás miatt úgy döntöttek, hogy az idei tábort nem rendezik meg.
A Közösségi Párbeszéd Tábor tavaly még a Maros megyei Nagyadorjánban valósult meg, miután a szervezőknek akkor is helyszínt kellett változtatniuk. A rendezvény több okból is jelentős visszhangot váltott ki, például mert több sajtóorgánum munkatársait nem engedték tudósítani a rendezvényről. A tábor utóéletét további viták is kísérték.
Karácsony Károly, Nyárádgálfalva község polgármestere a Krónikának azt mondta, az önkormányzatot senki sem értesítette előzetesen a nagyadorjáni rendezvényről, miközben a településnek kellett kezelnie annak következményeit. Már keresik az új helyszínt a tábornak A szervezők a közleményben hangsúlyozzák, hogy a kezdeményezés nem szűnik meg: már megkezdték egy olyan új helyszín felkutatását, amely hosszú távon is otthont adhatna a Közösségi Párbeszéd nyári táborának, valamint az év közben szervezett közösségi, kulturális és szakmai rendezvényeknek. „Egy rendezvényt le lehet mondani. A párbeszédet nem” – zárul a Kátai István szervező által jegyzett közlemény, melyben azt is leszögezték, hogy az elmúlt közel egy év előkészítő munkája kizárólag magánszemélyek adományaiból és a szervezőcsapat saját anyagi hozzájárulásából valósult meg, intézményi háttér és biztos finanszírozás nélkül.
Tavaly Magyar Péter is részt vett a rendezvényen A Közösségi Párbeszéd Tábor tavaly indult, szervezői már akkor hangsúlyozták, hogy nem a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ellenében, hanem attól független fórumként kívánják megszervezni a rendezvényt. A tábor egyik legismertebb vendége Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt, aki azóta Magyarország miniszterelnöke lett. A kezdeményezés Kátai István nevéhez kötődik, aki az első erdélyi Tisza-sziget alapítójaként vált ismertté. Kátai idén tavasszal jelentette be, hogy Romániai Magyar Egységpárt (RMEP) néven új romániai magyar politikai alakulat létrehozását kezdeményezi. A pártalapítási folyamat akkor még csak az előkészítés szakaszában járt, az alapító tagokat keresett, és hangsúlyozta, hogy az új formáció nem a Tisza Párt erdélyi fiókpártjaként jönne létre.
A kezdeményezés kapcsán számos kérdés merült fel, egyebek mellett az, hogy mekkora társadalmi támogatottságot tudhat maga mögött az új politikai projekt, illetve milyen alternatívát kínálhat a romániai magyar politikai életben. Kátai ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy célja egy új közösségi és politikai folyamat elindítása. A pártot azóta sem jegyezték be.