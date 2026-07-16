Idén elmarad a tiszás Tusványos

Karácsony Károly, Nyárádgálfalva község polgármestere a Krónikának azt mondta, az önkormányzatot senki sem értesítette előzetesen a nagyadorjáni rendezvényről, miközben a településnek kellett kezelnie annak következményeit. Már keresik az új helyszínt a tábornak A szervezők a közleményben hangsúlyozzák, hogy a kezdeményezés nem szűnik meg: már megkezdték egy olyan új helyszín felkutatását, amely hosszú távon is otthont adhatna a Közösségi Párbeszéd nyári táborának, valamint az év közben szervezett közösségi, kulturális és szakmai rendezvényeknek. „Egy rendezvényt le lehet mondani. A párbeszédet nem” – zárul a Kátai István szervező által jegyzett közlemény, melyben azt is leszögezték, hogy az elmúlt közel egy év előkészítő munkája kizárólag magánszemélyek adományaiból és a szervezőcsapat saját anyagi hozzájárulásából valósult meg, intézményi háttér és biztos finanszírozás nélkül.

Tavaly Magyar Péter is részt vett a rendezvényen A Közösségi Párbeszéd Tábor tavaly indult, szervezői már akkor hangsúlyozták, hogy nem a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor ellenében, hanem attól független fórumként kívánják megszervezni a rendezvényt. A tábor egyik legismertebb vendége Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke volt, aki azóta Magyarország miniszterelnöke lett. A kezdeményezés Kátai István nevéhez kötődik, aki az első erdélyi Tisza-sziget alapítójaként vált ismertté. Kátai idén tavasszal jelentette be, hogy Romániai Magyar Egységpárt (RMEP) néven új romániai magyar politikai alakulat létrehozását kezdeményezi. A pártalapítási folyamat akkor még csak az előkészítés szakaszában járt, az alapító tagokat keresett, és hangsúlyozta, hogy az új formáció nem a Tisza Párt erdélyi fiókpártjaként jönne létre.

A kezdeményezés kapcsán számos kérdés merült fel, egyebek mellett az, hogy mekkora társadalmi támogatottságot tudhat maga mögött az új politikai projekt, illetve milyen alternatívát kínálhat a romániai magyar politikai életben. Kátai ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy célja egy új közösségi és politikai folyamat elindítása. A pártot azóta sem jegyezték be.