Európai Unió: Orbán Viktor távozása után új ország lépett Magyarország helyébe

Itt van Brüsszel újabb rémálma? – Bulgária is vétóval fenyegeti a legújabb szankciós csomagot
A bolgár miniszterelnök szerint az intézkedések gazdasági károkat okozhatnak, és a vallási vezetők szankcionálásával sem ért egyet.
A vétó nem magyar sajátosság – olvasható az EUobserver elemzésében.
Az EUobserver elemzése szerint az orosz szankciók blokkolásának problémája nem kizárólag Orbán Viktorhoz és Magyarországhoz köthető. Miután Budapest feladta vétóját,
most Rumen Radev bolgár miniszterelnök helyezett kilátásba hasonló lépést.
A cikk hangsúlyozza, hogy az Európai Unió egyhangúságot előíró döntéshozatali szabályai lehetővé teszik bármely tagállam számára a folyamat megakasztását, ezért a jelenség strukturális, nem pedig személyekhez köthető probléma.
Az elemzés kiemeli: amíg a döntéshozatali mechanizmus nem változik, addig a vétó „vándorolhat” a tagállamok között, így időről időre más országok is élhetnek ezzel az eszközzel.
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A bolgár miniszterelnök szerint az intézkedések gazdasági károkat okozhatnak, és a vallási vezetők szankcionálásával sem ért egyet.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet