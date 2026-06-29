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rumen radev európai unió euobserver orbán viktor

Európai Unió: Orbán Viktor távozása után új ország lépett Magyarország helyébe

2026. június 29. 11:47

A vétó nem magyar sajátosság – olvasható az EUobserver elemzésében.

2026. június 29. 11:47
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Az EUobserver elemzése szerint az orosz szankciók blokkolásának problémája nem kizárólag Orbán Viktorhoz és Magyarországhoz köthető. Miután Budapest feladta vétóját, 

most Rumen Radev bolgár miniszterelnök helyezett kilátásba hasonló lépést. 

A cikk hangsúlyozza, hogy az Európai Unió egyhangúságot előíró döntéshozatali szabályai lehetővé teszik bármely tagállam számára a folyamat megakasztását, ezért a jelenség strukturális, nem pedig személyekhez köthető probléma.

Az elemzés kiemeli: amíg a döntéshozatali mechanizmus nem változik, addig a vétó „vándorolhat” a tagállamok között, így időről időre más országok is élhetnek ezzel az eszközzel.

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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 29 komment

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survivor
2026. június 29. 13:23
Ugyan már ! majd "vétóz" FRA/GER/ BEL/NLD/ITA/ESP... Nekik szabad.... :-))
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0
0
elcapo-3
2026. június 29. 13:17
trd127 2026. június 29. 11:59 Nemcsak az EU-ban van új Magyarorazág, itthon is. Eddig egy rottyon lévő, korrupt, minden és mindenki ellen uszító hatalom volt, most már nyugalom van. Válasz erre elcapo-3trd127 2026. június 29. 13:16 Meddig cigány? Amíg szembesítik a pszichopata állatot az ígéreteivel. Pontosan az ellentetje fog megvalósulni. Már most visszafele mutogat az agyhalott poloska .......akkor mi lesz a több, mint ezer ígéretével? Az első 100 nap azonnali intézkedéseivel? Dupla családi pótkék, 200 000 ft a nyugdíjas számlákra , 5 % ÁFA a gyümölcs , zldség és más élelmiszereken? 25 % -os pedagógus bérfejlesztés ( lett belőle 0,4 %) Cigány....erre válaszolj!
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1
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tomekjosef
2026. június 29. 13:13
Urszula te vén mocskos szatyor! Várd ki a végét. Nem sokára a saját átvert tiszabírkái fogják ezavarni ezt az aljas hazaáruló, pszichopata, vérszomjas, bosszúálló poloska férget a nemzet sírálóját, aki neked az eddig visszatartott a magyaroknak jogosan járó pénzér cserében eladta a magyarok jövőjét.
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4
0
angie1
2026. június 29. 12:58
Csak kilátásba helyezett vétót a bolgár, tehát még nem vétózott. Várjuk ki a végét, ne repüljünk már minden tyúkszarra rá!
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1
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