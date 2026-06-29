Európai Unió: Orbán Viktor távozása után új ország lépett Magyarország helyébe

Tíz év magány – Megbánták-e a britek a Brexitet?

A brexitnépszavazás óta eltelt tíz év nem úgy alakult, ahogy sokan remélték. A brit elit soha nem bocsátotta meg a szavazóknak, hogy a kilépés mellett döntöttek, és az elmúlt évtized azzal telt, hogy a távozás gyakorlati lépéseit akadályozta.