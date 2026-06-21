Egy francia újságíró leleplezte a migránsokat segítő baloldali ügyvédeket, most felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság

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Erik Tegnér bűne az volt, hogy cikkében bemutatta, hogyan használják ki a kiskapukat a migránsok érdekében.
Hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 30 ezer eurós pénzbírságra ítélte a bíróság Erik Tegnér francia újságírót, mert cikket írt azokról a baloldali ügyvédekről, akik jelentős jövedelmet szereznek illegális migránsok deportálásának megakadályozásából joghézagok kihasználásával – írja a Visegrad24.
Tegnér cikke konkrét bevándorlási joggal foglalkozó ügyvédeket nevezett meg teljes névvel és a praktizálásuk helyével.
Az újságíró úgy ábrázolta őket, mint akik felelősséggel tartoznak a migrációs válságért, és „zsíros üzletként” jellemezte azt a tevékenységet, amely során közpénzből finanszírozott jogi segítségnyújtással védik a migránsokat.
A bíróság nem rágalmazás miatt ítélte el Tegnért – a tények valódiságát a bíróság nem kérdőjelezte meg. Az ítélet indoklása szerint az cikk „személyes adatok közzétételét” valósította meg, amely „közvetett veszélynek” tette ki az érintett ügyvédeket. A bíróság szerint a cikk hangvétele „vádló és megbélyegző” volt.
Az ítéletet a Samuel Paty nevét viselő, új „anti-doxxing” törvény alapján hozták meg. A törvényt annak érdekében hozták létre, hogy megakadályozzák az iszlamista online fatvákat, amelyek világi értékek – így a szólásszabadság és a laïcité (francia állami szekularizmus) – védelmében kiálló személyeket fenyegetnek megfélemlítéssel vagy gyilkossággal.
Tegnér az ítéletet „a Samuel Paty-törvénnyle való politikai visszaélésnek nevezte. Véleménye szerint a törvényt, amelyet terrorfenyegetések és iszlamista erőszak elleni védekezésként alkottak meg, most arra használnak, hogy elhallgattassák a migrációval kapcsolatos kritikus hangokat.
Nyitókép forrása: JOEL SAGET / AFP
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