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visegrad24 samuel paty erik tegnér migráció

Egy francia újságíró leleplezte a migránsokat segítő baloldali ügyvédeket, most felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság

2026. június 21. 20:37

Erik Tegnér bűne az volt, hogy cikkében bemutatta, hogyan használják ki a kiskapukat a migránsok érdekében.

2026. június 21. 20:37
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Hat hónap felfüggesztett szabadságvesztésre és 30 ezer eurós pénzbírságra ítélte a bíróság Erik Tegnér francia újságírót, mert cikket írt azokról a baloldali ügyvédekről, akik jelentős jövedelmet szereznek illegális migránsok deportálásának megakadályozásából joghézagok kihasználásával – írja a Visegrad24. 

Tegnér cikke konkrét bevándorlási joggal foglalkozó ügyvédeket nevezett meg teljes névvel és a praktizálásuk helyével.

Az újságíró úgy ábrázolta őket, mint akik felelősséggel tartoznak a migrációs válságért, és „zsíros üzletként” jellemezte azt a tevékenységet, amely során közpénzből finanszírozott jogi segítségnyújtással védik a migránsokat.

A bíróság nem rágalmazás miatt ítélte el Tegnért – a tények valódiságát a bíróság nem kérdőjelezte meg. Az ítélet indoklása szerint az cikk „személyes adatok közzétételét” valósította meg, amely „közvetett veszélynek” tette ki az érintett ügyvédeket. A bíróság szerint a cikk hangvétele „vádló és megbélyegző” volt.

Az ítéletet a Samuel Paty nevét viselő, új „anti-doxxing” törvény alapján hozták meg. A törvényt annak érdekében hozták létre, hogy megakadályozzák az iszlamista online fatvákat, amelyek világi értékek – így a szólásszabadság és a laïcité (francia állami szekularizmus) – védelmében kiálló személyeket fenyegetnek megfélemlítéssel vagy gyilkossággal.

Tegnér az ítéletet „a Samuel Paty-törvénnyle való politikai visszaélésnek nevezte. Véleménye szerint a törvényt, amelyet terrorfenyegetések és iszlamista erőszak elleni védekezésként alkottak meg, most arra használnak, hogy elhallgattassák a migrációval kapcsolatos kritikus hangokat.

Nyitókép forrása: JOEL SAGET / AFP

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
fatman
2026. június 21. 21:22
remek! még sok ilyen kell, és Le Penéknek 2/3-uk lesz!!!
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1
0
Lilyana2
2026. június 21. 21:18
Úgy látszik, világjelenség, ami ide is begyűrűzött, hogy lefoszlott a nép nagy részének agyáról a gondolkodásra való képesség!
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4
0
survivor
2026. június 21. 20:53
La Résistance...Vivat !
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2
0
templar62
2026. június 21. 20:53
Pedig , de !
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0
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