Egy francia újságíró leleplezte a migránsokat segítő baloldali ügyvédeket, most felfüggesztett börtönre ítélte a bíróság

A bíróság nem rágalmazás miatt ítélte el Tegnért – a tények valódiságát a bíróság nem kérdőjelezte meg. Az ítélet indoklása szerint az cikk „személyes adatok közzétételét” valósította meg, amely „közvetett veszélynek” tette ki az érintett ügyvédeket. A bíróság szerint a cikk hangvétele „vádló és megbélyegző” volt.

Az ítéletet a Samuel Paty nevét viselő, új „anti-doxxing” törvény alapján hozták meg. A törvényt annak érdekében hozták létre, hogy megakadályozzák az iszlamista online fatvákat, amelyek világi értékek – így a szólásszabadság és a laïcité (francia állami szekularizmus) – védelmében kiálló személyeket fenyegetnek megfélemlítéssel vagy gyilkossággal.

Tegnér az ítéletet „a Samuel Paty-törvénnyle való politikai visszaélésnek nevezte. Véleménye szerint a törvényt, amelyet terrorfenyegetések és iszlamista erőszak elleni védekezésként alkottak meg, most arra használnak, hogy elhallgattassák a migrációval kapcsolatos kritikus hangokat.