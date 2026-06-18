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patrióta patrióták európáért andrej babis orbán viktor

Brüsszeli sörözés a Patriótákkal: Orbán Viktor szerint „van, ami nem változik” (FOTÓK)

2026. június 18. 22:32

A tanácskozásról több fényképet is megosztott a volt miniszterelnök.

2026. június 18. 22:32
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Orbán Viktor Brüsszelben vett részt a Patrióták Európáért pártcsalád tanácskozásán, ahol négyszemközt tárgyalt Andrej Babis cseh miniszterelnökkel is – írja az Index

A tanácskozásról több fényképet is megosztott a Facebook oldalán

Annak viszont külön bejegyzést szentelt „Van, ami nem változik” címmel, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnökkel négyszemközt beszélgetett.

Orbán Viktor szerdán Brüsszelben többek között azt mondta, a Fidesz választási veresége nem változtat azon a patrióta politikai szervezetek előretörésén. Szerinte Európában a dolgok „minden tekintetben rosszul mennek”, az európai politika pedig sem a szomszédos háborút, sem a migrációt nem tudja kezelni – mondta.

Mint írtuk, az EU-s forrásokkal kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, a jelenlegi kormány taktikát váltott, és megteszi azt amit Brüsszel kér, míg őket az Európai Bizottság politikai okokból zsarolta. Hatvanpusztát pedig továbbra is „műbalhénak” tartja – idézte az interjút az MTI.

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Nyitókép: Facebook

Összesen 4 komment

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2026. június 19. 00:06
Van Vitya!Az hogy te egy szar alak voltál,szar alak vagy és szerintem szar alak is maradsz.
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fatman
•••
2026. június 18. 22:43 Szerkesztve
Orbán Viktor igazi életműve a Patrióták pártcsalád! Európát meg kell menteni a jelenlegi mocskos brüsszeli elittől...
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