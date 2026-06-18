Brüsszeli sörözés a Patriótákkal: Orbán Viktor szerint „van, ami nem változik” (FOTÓK)

Annak viszont külön bejegyzést szentelt „Van, ami nem változik” címmel, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnökkel négyszemközt beszélgetett.

Orbán Viktor szerdán Brüsszelben többek között azt mondta, a Fidesz választási veresége nem változtat azon a patrióta politikai szervezetek előretörésén. Szerinte Európában a dolgok „minden tekintetben rosszul mennek”, az európai politika pedig sem a szomszédos háborút, sem a migrációt nem tudja kezelni – mondta.