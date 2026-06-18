Brüsszeli sörözés a Patriótákkal: Orbán Viktor szerint „van, ami nem változik” (FOTÓK)

Orbán Viktor utolsó nagy húzása: a vétója milliárdokat hozna Magyarországnak
A volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni a Magyarországnak járó összes uniós forrást.
A tanácskozásról több fényképet is megosztott a volt miniszterelnök.
Orbán Viktor Brüsszelben vett részt a Patrióták Európáért pártcsalád tanácskozásán, ahol négyszemközt tárgyalt Andrej Babis cseh miniszterelnökkel is – írja az Index.
A tanácskozásról több fényképet is megosztott a Facebook oldalán.
Annak viszont külön bejegyzést szentelt „Van, ami nem változik” címmel, hogy Andrej Babis cseh miniszterelnökkel négyszemközt beszélgetett.
Orbán Viktor szerdán Brüsszelben többek között azt mondta, a Fidesz választási veresége nem változtat azon a patrióta politikai szervezetek előretörésén. Szerinte Európában a dolgok „minden tekintetben rosszul mennek”, az európai politika pedig sem a szomszédos háborút, sem a migrációt nem tudja kezelni – mondta.
Mint írtuk, az EU-s forrásokkal kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, a jelenlegi kormány taktikát váltott, és megteszi azt amit Brüsszel kér, míg őket az Európai Bizottság politikai okokból zsarolta. Hatvanpusztát pedig továbbra is „műbalhénak” tartja – idézte az interjút az MTI.
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A volt miniszterelnöknek kész terve van arra vonatkozóan, hogyan lehet megszerezni a Magyarországnak járó összes uniós forrást.
Nyitókép: Facebook