Meglepő vallomást tett a szlovák kormány, minden egykori magyar földet az állam tulajdonának tekint

A szlovák kormány válasza a Beneš-dekrétumok ügyében benyújtott petícióra olyan jogértelmezést tárt fel, amely aligha nyugtathatja meg azokat, akik fontosnak tartják a tulajdonbiztonságot. A Paraméter beszámolója szerint a kabinet lényegében azt állítja, hogy minden egykori csehszlovákiai magyar és német mezőgazdasági tulajdon már 1945. március 1-jén az államra szállt át, függetlenül attól, hogy a konfiskációs eljárás ténylegesen végbement-e.

A petíciót Fiala-Butora János emberi jogi szakértő, Orosz Örs, a Magyar Szövetség politikusa és Stubendek Attila aktivista indította. A kezdeményezést több mint nyolcezren írták alá, és a kormánynak, a parlamentnek, valamint Peter Pellegrini államfőnek címezték. A három intézmény nevében végül a kormányhivatal válaszolt, amely elutasította a követeléseket.