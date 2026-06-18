A szlovák külügyminiszter szerint Sulyok Tamás eltávolítása sértené az uniós jogállamisági elveket

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Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Juraj Blanár szerint érzékeny kérdés a Magyar Péter által szorgalmazott alkotmánymódosítás.
A szlovák külügyminiszter, Juraj Blanár érzékeny kérdésnek nevezte a magyar alkotmánymódosítást, különösen a köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó tervet, mivel az szerinte nincs összhangban az uniós jogállamisági elvekkel – írja a Népszava.
Blanár továbbá bírálta Magyar Péter korábbi kijelentését, miszerint „Magyarország saját magával szomszédos”, elfogadhatatlannak nevezve azt, és emlékeztetett rá, hogy Magyarország szuverén országokkal (így Szlovákiával és Romániával) határos.
A szlovák külügyminiszter szerint az EU a befagyasztott uniós források felszabadításával ugyanazt a kettős mércét alkalmazza Magyarország esetében, mint amit alkalmazott Lengyelországban Donald Tusk hatlomra kerülése után.
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