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sulyok tamás szlovák külügyminiszter Magyar Péter

A szlovák külügyminiszter szerint Sulyok Tamás eltávolítása sértené az uniós jogállamisági elveket

2026. június 18. 14:50

Juraj Blanár szerint érzékeny kérdés a Magyar Péter által szorgalmazott alkotmánymódosítás.

2026. június 18. 14:50
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A szlovák külügyminiszter, Juraj Blanár érzékeny kérdésnek nevezte a magyar alkotmánymódosítást, különösen a köztársasági elnök eltávolítására vonatkozó tervet, mivel az szerinte nincs összhangban az uniós jogállamisági elvekkel – írja a Népszava.

Blanár továbbá bírálta Magyar Péter korábbi kijelentését, miszerint „Magyarország saját magával szomszédos”, elfogadhatatlannak nevezve azt, és emlékeztetett rá, hogy Magyarország szuverén országokkal (így Szlovákiával és Romániával) határos.

A szlovák külügyminiszter szerint az EU a befagyasztott uniós források felszabadításával ugyanazt a kettős mércét alkalmazza Magyarország esetében, mint amit alkalmazott Lengyelországban Donald Tusk hatlomra kerülése után.

Nyitókép forrása: Jonathan Nackstrand / AFP

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 18. 15:51
A ficopatkány beleugat egy szuverén ország belügyeibe! A Benes dekrétumos magyargyűlölő szlovák náci szépen felszopta a bukott cigányt!
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Oldalkosár
2026. június 18. 15:42
trokadero 2026. június 18. 15:34 "..."elveti a sulykot " és ezen már a gazdái sem tudnak majd csak úgy átsiklani." Először is remélem, odáig nem jutunk el. De ha mégis, elvárom az EB-től a következetességet. Még annak ellenére is, hogy Ursulának és csapatának érdeke az új magyar kormánynak engedményeket tenni, adott esetben félrenézni. Törvényesen megválasztott köztársasági elnököket sehol nem szokás eltávolítani, abszolút szembemegy minden demokratikus normával és joggal. Még kétharmaddal sem lehet mindent megtenni.
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nuevas-reglas
2026. június 18. 15:40
Ertettuk es leszarjuk
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trokadero
2026. június 18. 15:34
Magyar Péter azzal az otromba ötletével,hogy mindenáron el akarja távolítani a köztársasági elnök urat ,nos azzal nagyon "elveti a sulykot " és ezen már a gazdái sem tudnak majd csak úgy átsiklani.
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