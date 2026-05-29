Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
írország ír kormány népességfogyás

Írország is pénzzel csábítja az odaköltöző európaiakat

2026. május 29. 07:11

Elfogy a lakosság.

2026. május 29. 07:11
null

Európában egyre több ország küzd a vidéki térségek elnéptelenedésével, ám Írország különösen látványos pénzügyi ösztönzővel próbálja megfordítani a folyamatot – írja a Világgazdaság.

Az ír kormány olyan programot indított, amely keretében akár 84 ezer euró (körülbelül 33,5 millió forint) támogatás is elérhető azoknak, akik hajlandók megvenni és felújítani egy régóta üresen álló ingatlant az ország part menti szigetein.

Miért van erre szükség?

Számos kisebb ír sziget és távoli település lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken. A fiatalok a nagyvárosokba vagy külföldre költöznek, egyre több ház áll üresen, és lassan a helyi szolgáltatások is veszélybe kerülnek. A kormány ezért néhány évvel ezelőtt elindított egy programot, amely egyszerre célozza a leromlott állapotú ingatlanok megmentését és új lakosok bevonzását ezekre a területekre.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A támogatás nem automatikus, és nem is bármilyen házra igényelhető. Az ingatlannak teljesítenie kell több szigorú feltételt: 

  • Legalább két éve üresen kell állnia,
  • régebbi építésűnek kell lennie,
  • jelentős felújításra kell szorulnia.

A program kifejezetten a meglévő lakóházak újrahasznosítását támogatja, nem pedig új nyaralók vagy befektetési célú építkezések létrehozását. A legmagasabb összegek az Írország nyugati partjai mentén fekvő kisebb szigeteken érhetők el, ahol a lakosságfogyás már különösen súlyos problémát jelent.

Kinek éri meg?

A program elsősorban azoknak lehet vonzó, akik távmunkában dolgoznak, vagy nyugdíjasként keresnek csendesebb, természetközeli életet. A koronavírus-járvány óta jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik szívesebben cserélnék fel a nagyvárosi létet egy nyugodtabb, kisebb településen zajló életre.

Az ajánlatnak azonban vannak árnyoldalai is. A támogatott ingatlanok többsége rossz állapotban van, gyakran komoly szerkezeti felújításra szorul.

A szigetek ráadásul távol esnek a nagyobb városoktól és a munkahelyektől, az infrastruktúra korlátozott, az időjárás pedig jóval zordabb, mint a dél-európai alternatívák esetében.

Ezért a támogatás elsősorban azoknak lehet igazán vonzó, akik hosszú távon elköteleződnek az adott közösség mellett. Az ír kormány ugyanis nem csupán üres házakat akar felújítani, hanem élő, működő közösségeket szeretne újjáépíteni – új lakókkal és új gazdasági aktivitással.

Az ír kezdeményezés nem egyedülálló. Olaszországban jelképes áron kínáltak régi házakat, Spanyolországban és Portugáliában pedig adókedvezményekkel és különféle támogatásokkal próbálják visszacsalogatni az embereket a vidékre.

Nyitókép forrása: Pixabay / GPoulsen

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2026. május 29. 07:27
Késői is és korai is. Késő, mert már 15-20 éve kellett volna ezt az ösztönzést kitalálniuk és az onnan elvándorolni készülői fiataloknak. Mégis ők az őslakosok. Korai még, mert még nem eléggé melegedik ott az idő, hogy kedvük legyen odaköltözni jóval délebre élő embereknek és még fel is újítani a házakat. Persze vannak nálunk is olyan emberek, akiknek a 17 fok már forróság...
Válasz erre
0
0
europész
2026. május 29. 07:20
Ha nem lenne olyan huzatos hely akkor még meg is fontonám az odaköltözést.Ha szétnéz egy pár napig az ember akkor még nagyon szép vidék.De ott lakni az bizony moslék élet.
Válasz erre
1
0
Upuaut
2026. május 29. 07:18
Van a dolognak némi hátránya. Annak előnyös, aki saját kezűleg tudja csinálni a renoválást. Tudniillik, mivel elnéptelenedő területről van szó, nem talán könnyen szakembert a munkákhoz.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!