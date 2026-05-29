Írország is pénzzel csábítja az odaköltöző európaiakat

Elfogy a lakosság.
Európában egyre több ország küzd a vidéki térségek elnéptelenedésével, ám Írország különösen látványos pénzügyi ösztönzővel próbálja megfordítani a folyamatot – írja a Világgazdaság.
Az ír kormány olyan programot indított, amely keretében akár 84 ezer euró (körülbelül 33,5 millió forint) támogatás is elérhető azoknak, akik hajlandók megvenni és felújítani egy régóta üresen álló ingatlant az ország part menti szigetein.
Számos kisebb ír sziget és távoli település lakossága évtizedek óta folyamatosan csökken. A fiatalok a nagyvárosokba vagy külföldre költöznek, egyre több ház áll üresen, és lassan a helyi szolgáltatások is veszélybe kerülnek. A kormány ezért néhány évvel ezelőtt elindított egy programot, amely egyszerre célozza a leromlott állapotú ingatlanok megmentését és új lakosok bevonzását ezekre a területekre.
A támogatás nem automatikus, és nem is bármilyen házra igényelhető. Az ingatlannak teljesítenie kell több szigorú feltételt:
A program kifejezetten a meglévő lakóházak újrahasznosítását támogatja, nem pedig új nyaralók vagy befektetési célú építkezések létrehozását. A legmagasabb összegek az Írország nyugati partjai mentén fekvő kisebb szigeteken érhetők el, ahol a lakosságfogyás már különösen súlyos problémát jelent.
A program elsősorban azoknak lehet vonzó, akik távmunkában dolgoznak, vagy nyugdíjasként keresnek csendesebb, természetközeli életet. A koronavírus-járvány óta jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik szívesebben cserélnék fel a nagyvárosi létet egy nyugodtabb, kisebb településen zajló életre.
Az ajánlatnak azonban vannak árnyoldalai is. A támogatott ingatlanok többsége rossz állapotban van, gyakran komoly szerkezeti felújításra szorul.
A szigetek ráadásul távol esnek a nagyobb városoktól és a munkahelyektől, az infrastruktúra korlátozott, az időjárás pedig jóval zordabb, mint a dél-európai alternatívák esetében.
Ezért a támogatás elsősorban azoknak lehet igazán vonzó, akik hosszú távon elköteleződnek az adott közösség mellett. Az ír kormány ugyanis nem csupán üres házakat akar felújítani, hanem élő, működő közösségeket szeretne újjáépíteni – új lakókkal és új gazdasági aktivitással.
Az ír kezdeményezés nem egyedülálló. Olaszországban jelképes áron kínáltak régi házakat, Spanyolországban és Portugáliában pedig adókedvezményekkel és különféle támogatásokkal próbálják visszacsalogatni az embereket a vidékre.
Nyitókép forrása: Pixabay / GPoulsen
