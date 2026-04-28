04. 28.
kedd
Most már meg sem lepődünk: újabb Ukrajnát támogató, költséges intézkedést szavazott meg az Európai Parlament

2026. április 28. 13:59

A Parlament keddi döntése után csütörtökön már arról szavazhatnak, hogy az EU belépjen-e az Ukrajnáért felelős Nemzetközi Kárigény-bizottságba.

Az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők kedden megszavazták a sürgősségi eljárás alkalmazását annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európa Tanács keretében létrehozott Ukrajnáért felelős Nemzetközi Kárigény-bizottsághoz. Ezzel a lépéssel Európa újabb felületen csatlakozna Ukrajna támogatásához, a Kijevvel szemben elkövetett támadások miatti igazságtétel és elszámoltathatóság biztosításához.

A döntés következtében az EP-képviselők már csütörtökön a javaslat tartalmi részéről is szavaznak, vagyis arról, hogy az EU ténylegesen csatlakozzon-e az egyezményhez.

A Nemzetközi Kárigény-bizottság Ukrajnáért egy, az Európa Tanács keretében létrehozandó nemzetközi testület, amelynek feladata, hogy elbírálja az Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett, nemzetközi jogot sértő cselekményekből eredő kárigényeket. Az ENSZ Közgyűlése 2022-ben egy határozatban kimondta, hogy Oroszország felelősségre vonható az Ukrajna ellen elkövetett jogsértésekért, és köteles a károk megtérítésére. Ez a jogi és politikai háttér adja a bizottság létrehozásának nemzetközi legitimitását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A rendszer része egy háromlépcsős kártérítési mechanizmusnak is. Az első elem már működik: ez az Ukrajnai Károk Nyilvántartása, amely több tízezer bejelentett kárigényt gyűjt össze és dokumentál. A második elem maga a Kárigény-bizottság, amely ezeket az igényeket jogilag értékeli és dönt róluk. A harmadik, jövőbeli elem pedig egy kártérítési alap lenne, amelyből ténylegesen kifizetnék a megítélt összegeket.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
2026. április 28. 14:37
Kár lenne lemaradni a süllyedő, félig már víz alatt bukdácsoló hajóról.
duro_dorka
2026. április 28. 14:16
Akkor kellett volna kiugranunk nekünk ebből az EU szarból, amikor elindították a 7. cikkej szerinti eljárást ellenünk. Vaciláltunk, tököltünk, és itt is az eredmény: Tetves Tisza 2/3... A szuverenizmusunkat elvesztettük végleg, hála az óvatoskodó és illúzionista Orbánnak. Már csak sodródunk a brüsszeli árral...
madre79
2026. április 28. 14:03
Mi köze van Ukrajnának bármiféle EU-s kárigényléshez, amikor pl. mi nem kaptunk egy csomó dolog miatt kártérítést! ÉS miből akarják a feneketlen zsákot tömni?
