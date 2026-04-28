Most már meg sem lepődünk: újabb Ukrajnát támogató, költséges intézkedést szavazott meg az Európai Parlament

Az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők kedden megszavazták a sürgősségi eljárás alkalmazását annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európa Tanács keretében létrehozott Ukrajnáért felelős Nemzetközi Kárigény-bizottsághoz. Ezzel a lépéssel Európa újabb felületen csatlakozna Ukrajna támogatásához, a Kijevvel szemben elkövetett támadások miatti igazságtétel és elszámoltathatóság biztosításához.

A döntés következtében az EP-képviselők már csütörtökön a javaslat tartalmi részéről is szavaznak, vagyis arról, hogy az EU ténylegesen csatlakozzon-e az egyezményhez.

A Nemzetközi Kárigény-bizottság Ukrajnáért egy, az Európa Tanács keretében létrehozandó nemzetközi testület, amelynek feladata, hogy elbírálja az Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett, nemzetközi jogot sértő cselekményekből eredő kárigényeket. Az ENSZ Közgyűlése 2022-ben egy határozatban kimondta, hogy Oroszország felelősségre vonható az Ukrajna ellen elkövetett jogsértésekért, és köteles a károk megtérítésére. Ez a jogi és politikai háttér adja a bizottság létrehozásának nemzetközi legitimitását.