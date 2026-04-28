Most már meg sem lepődünk: újabb Ukrajnát támogató, költséges intézkedést szavazott meg az Európai Parlament

Brüsszel lerántotta a leplet, így pénzelnék Ukrajnát a végtelenségig és tovább
Brüsszel szerint a pénzszivattyú „stratégiai befektetés”, az európai büdzsé állna mögötte teljes kockázati háttérrel.
A Parlament keddi döntése után csütörtökön már arról szavazhatnak, hogy az EU belépjen-e az Ukrajnáért felelős Nemzetközi Kárigény-bizottságba.
Az Európai Parlament plenáris ülésén a képviselők kedden megszavazták a sürgősségi eljárás alkalmazását annak érdekében, hogy az Európai Unió csatlakozzon az Európa Tanács keretében létrehozott Ukrajnáért felelős Nemzetközi Kárigény-bizottsághoz. Ezzel a lépéssel Európa újabb felületen csatlakozna Ukrajna támogatásához, a Kijevvel szemben elkövetett támadások miatti igazságtétel és elszámoltathatóság biztosításához.
A döntés következtében az EP-képviselők már csütörtökön a javaslat tartalmi részéről is szavaznak, vagyis arról, hogy az EU ténylegesen csatlakozzon-e az egyezményhez.
A Nemzetközi Kárigény-bizottság Ukrajnáért egy, az Európa Tanács keretében létrehozandó nemzetközi testület, amelynek feladata, hogy elbírálja az Ukrajnában vagy Ukrajna ellen elkövetett, nemzetközi jogot sértő cselekményekből eredő kárigényeket. Az ENSZ Közgyűlése 2022-ben egy határozatban kimondta, hogy Oroszország felelősségre vonható az Ukrajna ellen elkövetett jogsértésekért, és köteles a károk megtérítésére. Ez a jogi és politikai háttér adja a bizottság létrehozásának nemzetközi legitimitását.
A rendszer része egy háromlépcsős kártérítési mechanizmusnak is. Az első elem már működik: ez az Ukrajnai Károk Nyilvántartása, amely több tízezer bejelentett kárigényt gyűjt össze és dokumentál. A második elem maga a Kárigény-bizottság, amely ezeket az igényeket jogilag értékeli és dönt róluk. A harmadik, jövőbeli elem pedig egy kártérítési alap lenne, amelyből ténylegesen kifizetnék a megítélt összegeket.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP