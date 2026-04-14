Ft
Ft
12°C
8°C
Ft
Ft
12°C
8°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
jog és igazságosság Lengyelország Magyar Péter orbán viktor

Kaczyńskinek esze ágában sincs gratulálni Magyar Péternek, szerinte a Tisza Párt elnöke egyszer megsütött egy kutyát

2026. április 14. 20:21

A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) elnöke szerint Orbán Viktor jó szövetséges volt az uniós színtéren.

Jarosław Kaczyński, a lengyel fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke varsói sajtótájékoztatóján kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió politikai színterén megbízható szövetségesnek számított, együttműködésük pedig a lengyel szuverenista oldal számára különösen értékes volt. A politikus szerint ez a kapcsolat hosszú távon is fontos támaszt jelentett a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó politikai erőknek.

Kaczyński egy újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Karol Nawrocki nem követett el hibát, amikor a választások előtt támogatta Orbán Viktort, hiszen a lengyel politikus értékelése szerint a magyar miniszterelnök az uniós politikai térben jó szövetségesként működött. Felidézte a 2016-os találkozójukat is, amelyen – mint mondta – tisztázták a történelmi és geopolitikai különbségekből fakadó eltérő nézőpontokat, ugyanakkor megértést mutatott Orbán Viktor azon törekvése iránt, hogy a magyar nemzeti érdekeket érvényesítse.

A PiS elnöke ugyanakkor élesen bírálta Magyar Pétert is. Szerinte „beteg társadalom” az, amelyben olyan politikus is győzni tud, akinek – állítása szerint – a magánéletében súlyos, elfogadhatatlan cselekmények köthetők a nevéhez. A lengyel politikus Varga Judit volt miniszterre, Magyar Péter elvált feleségére hivatkozva egy kamuhíroldalon megjelent, nem létező könyvre utalt tényként, amely többek között azt állítja, hogy Magyar Péter egyszer megsütött egy kutyát. Kaczyński úgy fogalmazott: 

„ilyen embernek én nem gratulálok”

– írja a HVG

Ezzel párhuzamosan a lengyel parlament alsóházának elnöke, Włodzimierz Czarzasty a visegrádi együttműködés megerősítését sürgette, és bejelentette, hogy Varsóba hívja a magyar Országgyűlés leendő elnökét, akivel többek között a PiS és a Fidesz közötti kapcsolatok vizsgálatáról is egyeztetnének.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. április 14. 21:02
@dundi-fan3: > "Tehát az a feltételezésed, hogy a minden szavazó körbe delegáltat küldő fidesznek nem tűnik fel...." egy szavazókörben elért szavazattöbbség még nem jelenti automatikusan azt, hogy a többiben is többsége van
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. április 14. 20:59
A kutyahúsevés is simán belefér a nylonmessiás személyiségébe.
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. április 14. 20:57
Ezt a "megsütött egy kutyát" szöveget már Edward Kennedyvel szemben is kipróbálták...
Válasz erre
0
0
alenka
2026. április 14. 20:55
A tiszas hadúr most meg Magyarországot égeti....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!