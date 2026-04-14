Kaczyńskinek esze ágában sincs gratulálni Magyar Péternek, szerinte a Tisza Párt elnöke egyszer megsütött egy kutyát

Jarosław Kaczyński, a lengyel fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke varsói sajtótájékoztatóján kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió politikai színterén megbízható szövetségesnek számított, együttműködésük pedig a lengyel szuverenista oldal számára különösen értékes volt. A politikus szerint ez a kapcsolat hosszú távon is fontos támaszt jelentett a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó politikai erőknek.

Kaczyński egy újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Karol Nawrocki nem követett el hibát, amikor a választások előtt támogatta Orbán Viktort, hiszen a lengyel politikus értékelése szerint a magyar miniszterelnök az uniós politikai térben jó szövetségesként működött. Felidézte a 2016-os találkozójukat is, amelyen – mint mondta – tisztázták a történelmi és geopolitikai különbségekből fakadó eltérő nézőpontokat, ugyanakkor megértést mutatott Orbán Viktor azon törekvése iránt, hogy a magyar nemzeti érdekeket érvényesítse.