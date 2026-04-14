Kaczyńskinek esze ágában sincs gratulálni Magyar Péternek, szerinte a Tisza Párt elnöke egyszer megsütött egy kutyát

Financial Times-információ: Magyar Péter nem kapja meg azt Von der Leyentől, amit Tusk igen
Az Európai Bizottság 27 feltétel teljesítését várja el.
A lengyel Jog és Igazságosság (PiS) elnöke szerint Orbán Viktor jó szövetséges volt az uniós színtéren.
Jarosław Kaczyński, a lengyel fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke varsói sajtótájékoztatóján kiemelte: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió politikai színterén megbízható szövetségesnek számított, együttműködésük pedig a lengyel szuverenista oldal számára különösen értékes volt. A politikus szerint ez a kapcsolat hosszú távon is fontos támaszt jelentett a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó politikai erőknek.
Kaczyński egy újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Karol Nawrocki nem követett el hibát, amikor a választások előtt támogatta Orbán Viktort, hiszen a lengyel politikus értékelése szerint a magyar miniszterelnök az uniós politikai térben jó szövetségesként működött. Felidézte a 2016-os találkozójukat is, amelyen – mint mondta – tisztázták a történelmi és geopolitikai különbségekből fakadó eltérő nézőpontokat, ugyanakkor megértést mutatott Orbán Viktor azon törekvése iránt, hogy a magyar nemzeti érdekeket érvényesítse.
A PiS elnöke ugyanakkor élesen bírálta Magyar Pétert is. Szerinte „beteg társadalom” az, amelyben olyan politikus is győzni tud, akinek – állítása szerint – a magánéletében súlyos, elfogadhatatlan cselekmények köthetők a nevéhez. A lengyel politikus Varga Judit volt miniszterre, Magyar Péter elvált feleségére hivatkozva egy kamuhíroldalon megjelent, nem létező könyvre utalt tényként, amely többek között azt állítja, hogy Magyar Péter egyszer megsütött egy kutyát. Kaczyński úgy fogalmazott:
„ilyen embernek én nem gratulálok”
– írja a HVG.
Ezzel párhuzamosan a lengyel parlament alsóházának elnöke, Włodzimierz Czarzasty a visegrádi együttműködés megerősítését sürgette, és bejelentette, hogy Varsóba hívja a magyar Országgyűlés leendő elnökét, akivel többek között a PiS és a Fidesz közötti kapcsolatok vizsgálatáról is egyeztetnének.
