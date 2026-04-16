Hangos a világ a magyar választási eredménytől – Körképünk!

Hatalmas skalpot gyűjtött be vasárnap az európai fősodor: a Tisza Párt jelentős részben az Európai Bizottság pénzügyi zsarolásának köszönhetően lengyel mintára egyértelmű vereséget mért a Fidesz–KDNP-re, lényegében elhallgattatva az Európai Unió vezetésének ellenzékét. Nem véletlen a kitörő öröm egyes nyugat-európai fővárosokban.
Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök, a nevezett pénzügyi zsarolás első számú felelőse két magyar nyelvű posztot is szentelt az e ciklusban elért egyetlen politikai győzelmének. „Ma este Európa szíve erősebben dobog Magyarországon” – posztolta, majd hozzátette: „Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik.” Öröme megalapozott – a magyar vétó nélkül akár még az is lehetséges, hogy elnöki ciklusa végéig beteljesítse politikai örökségnek szánt álmát, és Ukrajnát az Európai Unió tagjává tegye.
Egyáltalán nem meglepő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök öröme sem, aki gratulációjában hangsúlyozta: Ukrajna mindig is jószomszédi kapcsolatokra törekedett minden európai országgal, és készen áll a Magyarországgal való együttműködés előmozdítására.
A magyar választásba való beavatkozásban szintén érintett Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott, alig várja, hogy együtt dolgozhasson Magyar Péterrel, „egyesítsük erőinket egy erős, biztonságos és mindenekelőtt egységes Európa érdekében”. Merz is okkal örül: Magyar megválasztásával jelentős akadály hárult el a régi német terv, az uniós vétó intézményének visszaszorítása elől.
A választás utáni nap reggelén jelentkezett Donald Tusk lengyel miniszterelnök is, „ismét Európában üdvözölve” Magyarországot.
Magyar Péterrel folytatott telefonbeszélgetését azzal kezdte: „azt hiszem, jobban örülök, mint te”.
Emmanuel Macron francia államfő szintén felhívta Magyart, bejegyzésében pedig „a magyar nép ragaszkodását az európai értékekhez”, valamint „Magyarország európai elkötelezettségét” méltatta.
Nem túl meglepő módon az amerikai globalisták is megszólaltak a Donald Trump szövetségesének vereségét hozó választási eredmény kapcsán. Soros György fia, az Open Society Foundations vezetője,
Alex Soros az X-en jelentette be, hogy „a magyar nép visszavette az országát,
határozottan elutasítva a mélyen gyökerező korrupciót és a külföldi beavatkozást”. Elon Musk ezt egy kicsit máshogy látja: a Tesla-vezér szerint valójában „a Soros-szervezet átvette Magyarországot”. Az amerikai Demokrata Párt két emblematikus figurája, Hillary Clinton korábbi külügyminiszter, elnökjelölt és Barack Obama egykori elnök sem maradt csendben. Clinton szerint „Orbán Viktor autokrata rezsimjének vége nemcsak Magyarország számára győzelem, de világszerte az a demokráciát becsülő emberek számára”. Obama úgy látja, hogy a 2023-as lengyel választáshoz hasonlóan a magyar ellenzék győzelme a demokrácia győzelme, nemcsak Európában, hanem a világ minden táján.
Megnyilvánultak Orbán Viktor patrióta szövetségesei is. Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés fő alakja, korábbi elnöke így kommentálta a választási eredményt: „Annak ellenére, hogy Orbán Viktor kormányát évek óta groteszk diktatúravádakkal illették, a demokratikus Magyarország a hatalomváltás mellett döntött. Ezt Orbán Viktor – aki tizenhat éven át bátran és eltökélten védte Magyarország szabadságát és szuverenitását – rendkívüli méltósággal fogadta.” Csatlakozott hozzá Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke is, akinek számottevő esélye van jövőre elhódítani a francia elnöki széket. „Orbán Viktor nagy hazafi, aki mandátuma alatt befejezte Magyarország gazdasági felzárkóztatását, egy olyan családpolitikát támogatott, amely lehetővé tette a születések számának védelmét, és megvédte hazája és Európa határait a migrációs hullámoktól” – fogalmazott.
Santiago Abascal, a spanyol Vox párt elnöke azt mondta: „Magyarország volt Európa egyetlen országa, amely megmenekült az iszlamista inváziótól. Orbán Viktor legyőzése ezt veszélybe sodorja. Orbán sokkal jobb Magyarországot hagy hátra, mint amilyet átvett, és mély nyomot hagy minden európai patrióta erőben.” Geert Wilders, a holland Szabadságpárt vezetője azt emelte ki, hogy Orbán volt az egyetlen bátor vezető az EU-ban. „Kemény volt a migrációval szemben, és woke-ellenes. Az ő érdeme, hogy Budapest a biztonság szigete maradt Amszterdamhoz, Brüsszelhez vagy Párizshoz képest. Most olyan gyenge vezetőkkel maradunk, mint Jetten, Macron, Sánchez és Merz. Szomorú nap. De tovább harcolunk!” – fogalmazott.
Orbán Viktor kormányon lévő szövetségesei, így Giorgia Meloni olasz, Andrej Babiš cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök, illetve Aleksandar Vučić szerb elnök amellett, hogy kifejezték készségüket az új magyar kabinettel való együttműködésre, méltatták a leköszönő kormányfőt is.
Így látják az amerikai konzervatívok
„Szörnyű hír Magyarországnak és a Nyugatnak” – reagált Michael Knowles, a The Daily Wire kommentátora Orbán Viktor vereségére. Posztja alatt vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy minek lehet tekintetni a Tisza Pártot, egyesek azzal érveltek, hogy Magyar Péter a Fideszből vált ki, ezért konzervatív, Knowles azonban úgy érvelt, hogy meg kell nézni, kik örülnek legjobban az eredménynek: „A szkepticizmusom az egész kampánya alatt abból fakadt és fakad most is, hogy ki támogatta őt, és hogy most ki ünnepli őt…” Több konzervatív kommentátor megjegyezte, hogy eljött az idő bocsánatot kérni azokért a vádakért, miszerint Magyarország diktatúra. Mickey Kaus amerikai újságíró például egy liberális kommentátor ünneplésére reagált azzal, hogy lehet, mégse kellene diktátornak nevezni valakit, aki elismerte a vereséget: „Nem igazán diktatúra az, ami szabad szavazást engedélyezett, és elfogadta a vereséget.” Az End Wokeness nevű oldal a következőt írta: „A mai magyarországi eredményeket a következők üdvözölték: Alexander Soros, Barack Obama, Hillary Clinton, Keir Starmer, Zelenszkij, Sánchez, Macron, Merz, EU. Ezzel mindent elmondtunk.” A poszt alá egyébként Elon Musk is helyeslően kommentelt.
Magyarország körül most nagy változások várhatók: hamarosan kiderül, mit kér az Európai Bizottság a politikai okokból visszatartott uniós források folyósításáért cserébe, hogy mennyiben teljesíti Magyar Péter Ukrajna hazánkkal szembeni követeléseit, és az is, hogy a Tisza-kormány mennyire lesz hajlandó kiszolgálni a brüsszeli energiapolitikát. Oroszország is reagált: Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök sajtótitkára nem jelentett be változást a Magyarországgal kapcsolatos politikában. „Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyarország új vezetésével”
– fogalmazott. Hasonló volt a kínai reakció is: Kuo Csia-kun külügyminisztériumi szóvivő pekingi sajtótájékoztatóján országa készségét fejezte ki „a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést”. Donald Trump amerikai elnök tüntetőleg nem reagált, s távozott a kamerák elől, amikor a Tisza győzelméről kérdezték. Megszólalt viszont J. D. Vance alelnök: szavai szerint bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök veresége.
Magyar Péter külpolitikai terveiről a kampány során már kiderült, hogy szerepel közöttük a magyar–lengyel kapcsolat megerősítése – ami az ukrajnai háborúval kapcsolatos lengyel álláspont mögé való feltakarás után nem ígérkezik nehéznek –, illetve Magyarország kiléptetése a Türk Államok Szervezetéből. A türk világból egyelőre nem érkezett reakció a Tisza Párt győzelmének hírére.
A fősodratú európai sajtóban a Tisza győzelme címlapos hír, leginkább abban a kontextusban, hogy a magyar politikai helyzet megváltozása lehetőséget ad a minősített többségre való áttérésre a külpolitikai döntéshozatalban.
Ursula von der Leyen ugyanis nem sokkal azután, hogy gratulált Magyar Péternek választási győzelméhez, nyilatkozott a vétó eltörléséről is.
„A minősített többségre való átállás a külpolitikában fontos módja a rendszerszintű blokkolás elkerülésének, mint azt a múltban láttuk” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke, arra buzdítva a tagállamokat, hogy „használják ki a momentumot” a vétó eltörlésére.
