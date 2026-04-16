Hangos a világ a magyar választási eredménytől – Körképünk!

Magyarország körül most nagy változások várhatók: hamarosan kiderül, mit kér az Európai Bizottság a politikai okokból visszatartott uniós források folyósításáért cserébe, hogy mennyiben teljesíti Magyar Péter Ukrajna hazánkkal szembeni követeléseit, és az is, hogy a Tisza-kormány mennyire lesz hajlandó kiszolgálni a brüsszeli energiapolitikát. Orosz­ország is reagált: Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök sajtótitkára nem jelentett be változást a Magyarországgal kapcsolatos politikában. „Arra számítunk, hogy folytatni fogjuk rendkívül pragmatikus kapcsolatainkat Magyar­ország új vezetésével”

– fogalmazott. Hasonló volt a kínai reakció is: Kuo Csia-kun külügyminisztériumi szóvivő pekingi sajtótájékoztatóján országa készségét fejezte ki „a kölcsönös tisztelet, az egyenlő bánásmód és a kölcsönös előnyök elvén tovább mélyíteni az együttműködést”. Donald Trump amerikai elnök tüntetőleg nem reagált, s távozott a kamerák elől, amikor a Tisza győzelméről kérdezték. Megszólalt viszont J. D. Vance alelnök: szavai szerint bár szomorúan fogadta a fejleményt, nem érte váratlanul a magyar miniszterelnök veresége.

Nyitókép: AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Magyar Péter külpolitikai terveiről a kampány során már kiderült, hogy szerepel közöttük a magyar­–lengyel kapcsolat megerősítése – ami az ukrajnai háborúval kapcsolatos lengyel álláspont mögé való feltakarás után nem ígérkezik nehéznek –, illetve Magyarország kiléptetése a Türk Államok Szervezetéből. A türk világból egyelőre nem érkezett reakció a Tisza Párt győzelmének hírére.

A fősodratú európai sajtóban a Tisza győzelme címlapos hír, leginkább abban a kontextusban, hogy a magyar politikai helyzet megváltozása lehetőséget ad a minősített többségre való áttérésre a külpolitikai döntéshozatalban.