„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását” – Moszkva reagált Magyar Péter győzelmére

A francia jobboldal méltatta Orbán Viktort, és üzent az új magyar vezetésnek
A Nemzeti Tömörülés elnöke „nagy hazafiként” beszélt a leköszönő magyar kormányfőről.
Az Európai Unió összeomlását vetítette előre egy orosz vezető a Tisza Párt választási győzelmét követően.
Oroszország is megszólalt a Tisza Párt választási győzelme után. Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap, vagyis az RDIF vezetője X-oldalán úgy reagált az eredményre, hogy szerinte az Európai Unió hamarosan összeomlik. Dmitrijev azon kevés orosz vezetők egyike, akik továbbra is aktívan használják az X-et – írta meg a Portfolio.
A politikus rendszeres résztvevője az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalásoknak, emellett Moszkvát több nemzetközi külügyi fórumon is képviselte.
„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU összeomlását. Ellenőrizzék, hogy igazam volt-e négy hónap múlva”
– írta.
Nyitókép: Alexander Zemlianichenko / POOL / AFP
