Egy kis jó hír Kolozsvár mellől: új magyar óvodát nyit a román önkormányzat

Magyar tannyelvű óvodát akar létrehozni a kajántói polgármesteri hivatal – írta meg a Maszol a Cluj24.ro nevű helyi portálra hivatkozva.

A Kolozs megyei község önkormányzata ezzel a helyi közösség igényeinek tesz eleget; Lucia Suciu polgármester szerint a projekt célja, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a helyi gyermekeknek, főleg azok számára, akik magyar nyelven szeretnének tanulni. Hangsúlyozzák: a kezdeményezés a térség kulturális és nyelvi sokszínűségének megőrzését segíti elő, írják.