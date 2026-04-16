Egy kis jó hír Kolozsvár mellől: új magyar óvodát nyit a román önkormányzat

Alig 10 százalék a magyarok aránya Kajántó faluban, mégis jelentős az igény magyar intézményre.
Magyar tannyelvű óvodát akar létrehozni a kajántói polgármesteri hivatal – írta meg a Maszol a Cluj24.ro nevű helyi portálra hivatkozva.
A Kolozs megyei község önkormányzata ezzel a helyi közösség igényeinek tesz eleget; Lucia Suciu polgármester szerint a projekt célja, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a helyi gyermekeknek, főleg azok számára, akik magyar nyelven szeretnének tanulni. Hangsúlyozzák: a kezdeményezés a térség kulturális és nyelvi sokszínűségének megőrzését segíti elő, írják.
A falu egyébként lényegében Kolozsvár agglomerációjához tartozik, 10 százalék körüli magyar lakossággal, és egy – a magyar állam segítségével – végre felújított, szép katolikus templommal.
