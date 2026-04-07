Brutális a helyzet: Magyarország méretű terület lett életveszélyes Ukrajnában

Ukrán bejelentés: Ukrajna területének 30 százaléka el van aknásítva
A felszabadított és megszállt területek is tele vannak aknákkal.
A lakosságot már többször figyelmeztették, a gyerekekre kiemelten oda kell figyelni.
Ukrajna területének mintegy 22 százaléka életveszélyes: több mint 133 ezer négyzetkilométeren lehetnek továbbra is robbanóanyagok – derült ki az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának beszámolójából. Hozzátették, a robbanásokban eddig összesen 1431 ember sérült meg, köztük 146 gyerek.
Mióta kezdetét vette a teljes körű háború, a katasztrófavédelem és a Nemzeti Rendőrség tűzszerész alakulatai több mint 248 ezer hektárnyi területet vizsgáltak át.
A vizsgálatok során több mint 1 millió 112 ezer veszélyes eszközt azonosítottak.
A hatóságok hangsúlyozták, hogy nem csupán az aknamentesítésre fordítanak kiemelt figyelmet, hanem a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására is, különösen a gyermekek esetében.
A beszámoló szerint jelenleg is 28 mobil egység dolgozik a terepen, amelyek közül 15 általános biztonsági feladatokat lát el, 13 pedig kifejezetten aknamentesítésre szakosodott.
A lakosság figyelmét ismételten felhívták arra, hogy aki gyanús tárgyat észlel, ne közelítse meg és ne nyúljon hozzá, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót.
