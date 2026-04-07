Brutális a helyzet: Magyarország méretű terület lett életveszélyes Ukrajnában

Ukrajna területének mintegy 22 százaléka életveszélyes: több mint 133 ezer négyzetkilométeren lehetnek továbbra is robbanóanyagok – derült ki az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának beszámolójából. Hozzátették, a robbanásokban eddig összesen 1431 ember sérült meg, köztük 146 gyerek.

Mióta kezdetét vette a teljes körű háború, a katasztrófavédelem és a Nemzeti Rendőrség tűzszerész alakulatai több mint 248 ezer hektárnyi területet vizsgáltak át.