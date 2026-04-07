akna orosz-ukrán háború ukrajna

Brutális a helyzet: Magyarország méretű terület lett életveszélyes Ukrajnában

2026. április 07. 09:52

A lakosságot már többször figyelmeztették, a gyerekekre kiemelten oda kell figyelni.

Ukrajna területének mintegy 22 százaléka életveszélyes: több mint 133 ezer négyzetkilométeren lehetnek továbbra is robbanóanyagok – derült ki az Ukrán Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának beszámolójából. Hozzátették, a robbanásokban eddig összesen 1431 ember sérült meg, köztük 146 gyerek.

Mióta kezdetét vette a teljes körű háború, a katasztrófavédelem és a Nemzeti Rendőrség tűzszerész alakulatai több mint 248 ezer hektárnyi területet vizsgáltak át. 

A vizsgálatok során több mint 1 millió 112 ezer veszélyes eszközt azonosítottak. 

A hatóságok hangsúlyozták, hogy nem csupán az aknamentesítésre fordítanak kiemelt figyelmet, hanem a megelőzésre és a lakosság tájékoztatására is, különösen a gyermekek esetében.

A beszámoló szerint jelenleg is 28 mobil egység dolgozik a terepen, amelyek közül 15 általános biztonsági feladatokat lát el, 13 pedig kifejezetten aknamentesítésre szakosodott.

A lakosság figyelmét ismételten felhívták arra, hogy aki gyanús tárgyat észlel, ne közelítse meg és ne nyúljon hozzá, hanem azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Nyitókép: Ivan SAMOILOV / AFP

 


 

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2026. április 07. 18:17
Aknát a támadó ellen szoktak telepíteni. Valószínűleg a visszavonulok háta mögött sem hatástalan Általában a győztesek szoktak akna mentesíteni, a visszavonulok csak leszórják. Ezek szerint az ukránok lassan visszafoglalják a Donbaszt.
ördöngös pepecselés
2026. április 07. 11:39
Ukrajna olyan gyorsan nyomul előre, hogy nem győz aknamentesíteni újabb dezinformációs gyöngyszem
gullwing
2026. április 07. 11:37
Remélem az a terület amit már kiárusítottak a gazdáiknak..
sanya55-2
2026. április 07. 11:35
Trágya. Jobb lesz a termés egy igazán nagy mélyszántás után
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!