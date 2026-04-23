Az Európai Bizottság bejelentette: amint Magyar Péter lesz a miniszterelnök, Ukrajna közelebb kerül az EU-tagsághoz

Elszólta magát Zelenszkij: már a választások előtt is találkozott Magyar Péterrel (VIDEÓ)
Az ukrán elnök szavai egyértelműen cáfolják a leendő miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján tett nyilatkozatát.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa pozitív jelzéseket hallott a leendő magyar miniszterelnöktől, Magyar Pétertől Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásairól.
Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak klasztereit hivatalosan akkor nyitják meg, amikor Magyarországon megalakul az új kormány – írja a Zerkalo Nyegyeli.
A cikk szerint
az Orbán Viktor vezette kabinet blokkolta a folyamatot, de Kos pozitív jelzéseket hallott a leendő magyar miniszterelnöktől, Magyar Pétertől.
A beszámoló alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konstruktív kapcsolatokban bízik az új magyar kormánnyal, és kész bármikor találkozni a frissen megválasztott miniszterelnökkel.
Az ukrán elnök szavai egyértelműen cáfolják a leendő miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján tett nyilatkozatát.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.