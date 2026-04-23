volodimir zelenszkij marta kos Magyar Péter eu ukrajna európai bizottság orbán viktor

Az Európai Bizottság bejelentette: amint Magyar Péter lesz a miniszterelnök, Ukrajna közelebb kerül az EU-tagsághoz

2026. április 23. 12:11

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa pozitív jelzéseket hallott a leendő magyar miniszterelnöktől, Magyar Pétertől Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásairól.

Marta Kos, az Európai Bizottság bővítési biztosa szerint Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak klasztereit hivatalosan akkor nyitják meg, amikor Magyarországon megalakul az új kormány – írja a Zerkalo Nyegyeli.

A cikk szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

az Orbán Viktor vezette kabinet blokkolta a folyamatot, de Kos pozitív jelzéseket hallott a leendő magyar miniszterelnöktől, Magyar Pétertől.

A beszámoló alapján Volodimir Zelenszkij ukrán elnök konstruktív kapcsolatokban bízik az új magyar kormánnyal, és kész bármikor találkozni a frissen megválasztott miniszterelnökkel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vezker
2026. április 23. 12:52
Remélem petiből kibújik a kisgeci, és kijelenti, hogy az nem úgy megy, hogy csak ő enged.
fintaj-2
2026. április 23. 12:52
Kedves Honfitársaim! Tudtátok, elmondták milyen veszélyekkel járhat döntésetek, mégis a brüsszeli kurzusra szavaztatok, minden rosszért, ami magyarságunkra bajt hoz, felelősek vagytok!
pipa89
2026. április 23. 12:51 Szerkesztve
Nos, a választások után 11 nappal megtudtuk, hogy: 1. Kapunk egy lmbtq tévét 2. Ukrajna megkapja a pénzt 3. A napi 1 milliós bünti csak akkor áll le, ha jöhetnek a migránsok 4. Ukrajna megkapja a tagságot akár 2027-ben, ami 5. borítékolható háborút jelent Oroszországgal, ugyebár. Na, magyarok! Érdemes volt megszavazni ezeket, érkezik az újabb Trianon. Ahogy a dolgok állnak, most Oroszország viszi az ország néhány harmadát...és búcsút inthetünk az "okos" fiataloknak is.
Nasi12
2026. április 23. 12:47 Szerkesztve
"Ukrajna közelebb kerül az EU-tagsághoz" Azáltal az EU meg közelebb kerül a temetőhöz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!