04. 24.
péntek
gazdaság Ukrajna Európai Unió

Az elaknásított mezőknek és a támadásoknak is ellenáll Ukrajna mezőgazdasága – az ukrán cégek sürgetik az EU-csatlakozást

2026. április 24. 13:25

Anna Derevjanko az Euractivnak elmondta: az ukrán vállalkozások nyitottak arra, hogy késleltessék az EU mezőgazdasági támogatásaihoz való hozzáférést a gyorsabb egységes piacra való belépés érdekében.

Anna Derevjanko, az Európai Üzleti Szövetség (EBA) ügyvezető igazgatója és a Global Business for Ukraine vezetője Brüsszelben tartózkodik az Európai Unió–Ukrajna üzleti csúcstalálkozón, ahol mintegy ezer vállalatot és mintegy kétmillió munkahelyet képvisel – köztük olyan mezőgazdasági óriásokat, mint a Kernel és az MHP. Az ukrán vállalkozások és Európa között régóta hidat alkotó szervezet szerint a háború közepette a prioritás az integrációról a gazdasági túlélésre helyeződött át.

Az Euractiv Derevjankót azzal szembesítette: vannak, akik azzal érvelnek, hogy a gyors csatlakozás túlterhelheti az ukrán vállalkozásokat.

Derevjanko viszont nem dramatizálná a helyzetet. „Az erős vállalatoknak minden rendben lesz. A gyengéknek nehézségeik lesznek – akár három, akár tíz év múlva lesz a csatlakozás. Minél hamarabb jön el az EU-tagság, annál jobb. Nincs sok európai vállalat Ukrajnában. Remélhetőleg a 90 milliárd eurós hitel és az azzal járó beruházás javíthat ezen.”

Az ukrán kormány felvetette Ukrajna Közös Agrárpolitikába (KAP) való belépésének elhalasztását, esetleg 2035-ig. Anna Derevjanko szerint 

a mezőgazdaság a nagy elefánt a szobában.

És valójában nagyon nehéz lesz feldolgozni és megemészteni Ukrajna számára. Egy pragmatikusabb megközelítés az lenne, ha először az EU-hoz csatlakoznának, és csak később fokozatosan vezetnék be a mezőgazdasági integrációt.”

Az üzletasszony úgy látja: az ukrán mezőgazdaság ellenálló. Az elaknásított mezők, de még a támadások ellenére is nyereséges maradt. „Ez elárul valamit a szerkezetéről. 2035-re, ha megfelelően integrálódik, átalakíthatja magát az európai közös agrárpolitikát is. Ukrajna EU-tagságának felgyorsítása megerősíti azt, hogy Ukrajna az európai úton van, és nincs visszaút.”

