újítás Lidl kocsma

Alig akarjuk elhinni: elképesztő újítással rukkolt elő a Lidl

2026. április 10. 13:01

Nemzetközi szinten is egyedülálló a projekt.

Hat év jogi és bürokratikus küzdelem után a Lidl megkezdte első saját pubjának építését az észak-írországi Dundonaldban, Belfast közelében – írja a Blikk. A diszkontlánc számára ez nemzetközi szinten is egyedülálló projekt, amely az északír alkoholfelszolgálási szabályozás szigorára adott válaszként született. A helyi törvények ugyanis csak akkor teszik lehetővé új engedély kiadását, ha egy meglévő vendéglátóhely bezár, és a hatóságok szerint nincs elegendő ilyen szolgáltatás a térségben.

A Forbes értesülései szerint a Lidl eredetileg hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy szupermarketet nyit a településen, kávézóval kiegészítve, ám az alkoholfelszolgálási engedély megszerzése komoly akadályokba ütközött. A helyzet csak akkor oldódott meg, amikor két helyi bár bezárása lehetővé tette az új licenc kiadását. A projektet ugyanakkor versenytársak jogi úton is támadták, az ügy végül 2025 januárjában zárult le, amikor a bíróság elutasította a kifogásokat.

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

A tervek szerint a pub nem a szupermarket részeként, hanem egy különálló épületben működik majd, és akár 60 vendég fogadására is alkalmas lesz. A létesítmény „off-sales” résszel is rendelkezik, amely elviteles alkoholvásárlást tesz lehetővé. A nyitást 2026 nyarára tervezik, ugyanakkor nem valószínű, hogy a Lidl a modellt más országokban is megismétli, mivel a projekt kifejezetten az északír szabályozási környezet sajátosságaira adott válaszként jött létre.

Nyitókép: Loic VENANCE / AFP

 

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
simakutya
2026. április 10. 14:35
Persze mert előtte leitatják a vásárlót,hogy megvegye az ukrán szart is az áruházban
red-bullshit
2026. április 10. 14:33
ki fogja inni ott a szr argus söreiket.
massivement5
2026. április 10. 14:03
Magyarországon is van nemzeti kocsmaprogram... A kistelepüléseknek, nehogy szomjan maradjanak a nem drogos, nem herbálos fideszesek. A CBA-s kisboltok, nemzeti dohányboltok előterei pedig szabadtéri talponállóként funkcionálnak.
magyar-850
2026. április 10. 13:37
Úgy kellett ez a hír mint egy falat kaki.
