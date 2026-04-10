Alig akarjuk elhinni: elképesztő újítással rukkolt elő a Lidl

Hat év jogi és bürokratikus küzdelem után a Lidl megkezdte első saját pubjának építését az észak-írországi Dundonaldban, Belfast közelében – írja a Blikk. A diszkontlánc számára ez nemzetközi szinten is egyedülálló projekt, amely az északír alkoholfelszolgálási szabályozás szigorára adott válaszként született. A helyi törvények ugyanis csak akkor teszik lehetővé új engedély kiadását, ha egy meglévő vendéglátóhely bezár, és a hatóságok szerint nincs elegendő ilyen szolgáltatás a térségben.

A Forbes értesülései szerint a Lidl eredetileg hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy szupermarketet nyit a településen, kávézóval kiegészítve, ám az alkoholfelszolgálási engedély megszerzése komoly akadályokba ütközött. A helyzet csak akkor oldódott meg, amikor két helyi bár bezárása lehetővé tette az új licenc kiadását. A projektet ugyanakkor versenytársak jogi úton is támadták, az ügy végül 2025 januárjában zárult le, amikor a bíróság elutasította a kifogásokat.