Alig akarjuk elhinni: elképesztő újítással rukkolt elő a Lidl
2026. április 10. 13:01
Nemzetközi szinten is egyedülálló a projekt.
Hat év jogi és bürokratikus küzdelem után a Lidl megkezdte első saját pubjának építését az észak-írországi Dundonaldban, Belfast közelében – írja a Blikk. A diszkontlánc számára ez nemzetközi szinten is egyedülálló projekt, amely az északír alkoholfelszolgálási szabályozás szigorára adott válaszként született. A helyi törvények ugyanis csak akkor teszik lehetővé új engedély kiadását, ha egy meglévő vendéglátóhely bezár, és a hatóságok szerint nincs elegendő ilyen szolgáltatás a térségben.
A Forbes értesülései szerint a Lidl eredetileg hat évvel ezelőtt jelentette be, hogy szupermarketet nyit a településen, kávézóval kiegészítve, ám az alkoholfelszolgálási engedély megszerzése komoly akadályokba ütközött. A helyzet csak akkor oldódott meg, amikor két helyi bár bezárása lehetővé tette az új licenc kiadását. A projektet ugyanakkor versenytársak jogi úton is támadták, az ügy végül 2025 januárjában zárult le, amikor a bíróság elutasította a kifogásokat.
A tervek szerint a pub nem a szupermarket részeként, hanem egy különálló épületben működik majd, és akár 60 vendég fogadására is alkalmas lesz. A létesítmény „off-sales” résszel is rendelkezik, amely elviteles alkoholvásárlást tesz lehetővé. A nyitást 2026 nyarára tervezik, ugyanakkor nem valószínű, hogy a Lidl a modellt más országokban is megismétli, mivel a projekt kifejezetten az északír szabályozási környezet sajátosságaira adott válaszként jött létre.
