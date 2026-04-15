volodimir zelenszkij friedrich merz kijev

A Tisza győzelme után vérszemet kapott Zelenszkij: milliárdos uniós csomag érkezhet Ukrajnába

2026. április 15. 12:33

Az ukrán elnök váratlan látogatást tett Berlinben.

Felgyorsultak az események az európai politikában a magyarországi választások után: Kijevben úgy látják, új esély nyílhat egy régóta blokkolt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elfogadására – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek érdekében tett váratlan látogatást Berlinben, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. A megbeszélés középpontjában egyértelműen az állt, 

miként lehetne áttörni a hónapok óta húzódó pénzügyi patthelyzetet.

A német fővárosba érkező ukrán államfő célja az volt, hogy Berlin aktívabb szerepet vállaljon az uniós döntéshozatalban, és előmozdítsa a támogatási csomag elfogadását. A Berliner Zeitung beszámolója szerint Kijev abban bízik, hogy az eddigi akadályok elhárulhatnak.

60 milliárd euró katonai célokra

A több hónapja napirenden lévő konstrukció kulcsfontosságú Ukrajna számára: a tervek szerint a források jelentős részét – mintegy 60 milliárd eurót – katonai célokra, a hadsereg működőképességének fenntartására fordítanák. A csomag elfogadását korábban Budapest blokkolta, ám a magyar politikai változások után Kijevben nőtt a várakozás, hogy 

az uniós döntéshozatal új lendületet kaphat.

Berlin szerepe ezért felértékelődött. Friedrich Merz már korábban is jelezte, hogy lát esélyt a megállapodásra, Zelenszkij pedig most azt szeretné elérni, hogy Németország az Európai Unión belül is élen járjon a döntés keresztülvitelében.

A tárgyalások ugyanakkor nem korlátozódtak a pénzügyi kérdésekre. Napirendre került a katonai együttműködés bővítése, így például közös légvédelmi fejlesztések lehetősége, valamint Ukrajna hosszabb távú újjáépítése és a menekültek visszatérésének kérdése is.

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. április 15. 13:12
Szektás barmok.....és ezt ki fogja kifizetni? Ki lesz a felelősségvállaló? Az összes EU tagállam? Mert akkor nekünk is kell majd tejelni rendesen , mert az a pénz eltűnik majd!
szil76
2026. április 15. 12:44
És mindezt csak úgy, mert háború az NINCS!!!! Nincs háború, nincs háború, nincs háború. Akkor miért is kell ez a temérdek pénz??? Én is kérek egy pár euró milliárdot, jó fejl leszek,nekem elég pár millió. Nálam sincs háború, de szeretnék aranybudit.
