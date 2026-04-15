A Tisza győzelme után vérszemet kapott Zelenszkij: milliárdos uniós csomag érkezhet Ukrajnába

60 milliárd euró katonai célokra

A több hónapja napirenden lévő konstrukció kulcsfontosságú Ukrajna számára: a tervek szerint a források jelentős részét – mintegy 60 milliárd eurót – katonai célokra, a hadsereg működőképességének fenntartására fordítanák. A csomag elfogadását korábban Budapest blokkolta, ám a magyar politikai változások után Kijevben nőtt a várakozás, hogy

az uniós döntéshozatal új lendületet kaphat.

Berlin szerepe ezért felértékelődött. Friedrich Merz már korábban is jelezte, hogy lát esélyt a megállapodásra, Zelenszkij pedig most azt szeretné elérni, hogy Németország az Európai Unión belül is élen járjon a döntés keresztülvitelében.

A tárgyalások ugyanakkor nem korlátozódtak a pénzügyi kérdésekre. Napirendre került a katonai együttműködés bővítése, így például közös légvédelmi fejlesztések lehetősége, valamint Ukrajna hosszabb távú újjáépítése és a menekültek visszatérésének kérdése is.