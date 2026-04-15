A Tisza győzelme után vérszemet kapott Zelenszkij: milliárdos uniós csomag érkezhet Ukrajnába

Putyinék megüzenték, készek tárgyalni a Tisza-kormánnyal – Magyar Péter már nem volt ilyen nagyvonalú
Az orosz külügyminiszter nyilatkozatával ellentétben Magyar Péter felszólalása nem egy gyümölcsöző kapcsolatot vetít előre.
Az ukrán elnök váratlan látogatást tett Berlinben.
Felgyorsultak az események az európai politikában a magyarországi választások után: Kijevben úgy látják, új esély nyílhat egy régóta blokkolt, mintegy 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag elfogadására – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek érdekében tett váratlan látogatást Berlinben, ahol Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt. A megbeszélés középpontjában egyértelműen az állt,
miként lehetne áttörni a hónapok óta húzódó pénzügyi patthelyzetet.
A német fővárosba érkező ukrán államfő célja az volt, hogy Berlin aktívabb szerepet vállaljon az uniós döntéshozatalban, és előmozdítsa a támogatási csomag elfogadását. A Berliner Zeitung beszámolója szerint Kijev abban bízik, hogy az eddigi akadályok elhárulhatnak.
Ezt is ajánljuk a témában
A több hónapja napirenden lévő konstrukció kulcsfontosságú Ukrajna számára: a tervek szerint a források jelentős részét – mintegy 60 milliárd eurót – katonai célokra, a hadsereg működőképességének fenntartására fordítanák. A csomag elfogadását korábban Budapest blokkolta, ám a magyar politikai változások után Kijevben nőtt a várakozás, hogy
az uniós döntéshozatal új lendületet kaphat.
Berlin szerepe ezért felértékelődött. Friedrich Merz már korábban is jelezte, hogy lát esélyt a megállapodásra, Zelenszkij pedig most azt szeretné elérni, hogy Németország az Európai Unión belül is élen járjon a döntés keresztülvitelében.
A tárgyalások ugyanakkor nem korlátozódtak a pénzügyi kérdésekre. Napirendre került a katonai együttműködés bővítése, így például közös légvédelmi fejlesztések lehetősége, valamint Ukrajna hosszabb távú újjáépítése és a menekültek visszatérésének kérdése is.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara