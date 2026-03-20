„Valószínűleg április 12. után más lesz a helyzet” – nyíltan Orbán ellen szurkol Brüsszel

„Ez nem arról szól, hogy mi szeretjük-e az oroszokat” – Lázár János a választások tétjéről
A belga miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor kivezeti Magyarországot az EU-ból.
Az Euractiv szerint Orbán Viktor nem is a Barátság kőolajvezeték miatt blokkolta az ukrán hitelt, hanem mert magára akarta haragítani az uniós vezetőket.
A lap úgy fogalmaz: a magyar miniszterelnök »minden percét élvezte« annak, hogy szidalmazzák.
Utóbbit egyébként António Costa, a Tanács elnöke kezdte, aki azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy zsarolja az uniós intézményeket, és olyan követeléseket támaszt, amelyeknek a többi uniós vezető egyszerűen nem tud eleget tenni. Costa ezt „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte.
A cikk úgy folytatódik, hogy az Európai Unió „ki nem mondott reménye” szerint Orbán megbukik áprilisban, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, májusig „nem tudja kijavítani” a vezetéket.
Bart De Wever belga miniszterelnök kijelentette, ha hazánk továbbra is blokkolja a hitelt – amelyet mind a 27 tagállam jóváhagyott, és amelynek finanszírozásában 24-en részt vesznek –, az Magyarország számára az EU-ból való kilépés „legrövidebb útját” jelentené.
„Valószínűleg április 12. után más lesz a helyzet, ezért nem aggódom túlságosan emiatt”
– mondta De Wever.
