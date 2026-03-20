„Valószínűleg április 12. után más lesz a helyzet” – nyíltan Orbán ellen szurkol Brüsszel

Az Euractiv szerint Orbán Viktor nem is a Barátság kőolajvezeték miatt blokkolta az ukrán hitelt, hanem mert magára akarta haragítani az uniós vezetőket.

A lap úgy fogalmaz: a magyar miniszterelnök »minden percét élvezte« annak, hogy szidalmazzák.

Utóbbit egyébként António Costa, a Tanács elnöke kezdte, aki azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy zsarolja az uniós intézményeket, és olyan követeléseket támaszt, amelyeknek a többi uniós vezető egyszerűen nem tud eleget tenni. Costa ezt „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte.