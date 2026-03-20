brüsszel tanács eu orbán viktor

„Valószínűleg április 12. után más lesz a helyzet” – nyíltan Orbán ellen szurkol Brüsszel

2026. március 20. 20:50

A belga miniszterelnök egyenesen arról beszélt, hogy szerinte Orbán Viktor kivezeti Magyarországot az EU-ból.

null

Az Euractiv szerint Orbán Viktor nem is a Barátság kőolajvezeték miatt blokkolta az ukrán hitelt, hanem mert magára akarta haragítani az uniós vezetőket. 

A lap úgy fogalmaz: a magyar miniszterelnök »minden percét élvezte« annak, hogy szidalmazzák. 

Utóbbit egyébként António Costa, a Tanács elnöke kezdte, aki azzal vádolta a magyar miniszterelnököt, hogy zsarolja az uniós intézményeket, és olyan követeléseket támaszt, amelyeknek a többi uniós vezető egyszerűen nem tud eleget tenni. Costa ezt „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte. 

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

A cikk úgy folytatódik, hogy az Európai Unió „ki nem mondott reménye” szerint Orbán megbukik áprilisban, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt állítja, májusig „nem tudja kijavítani” a vezetéket.  

Bart De Wever belga miniszterelnök kijelentette, ha hazánk továbbra is blokkolja a hitelt – amelyet mind a 27 tagállam jóváhagyott, és amelynek finanszírozásában 24-en részt vesznek –, az Magyarország számára az EU-ból való kilépés „legrövidebb útját” jelentené.

„Valószínűleg április 12. után más lesz a helyzet, ezért nem aggódom túlságosan emiatt”

 – mondta De Wever.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
holger78
2026. március 20. 22:55 Szerkesztve
A belga miniszterelnök a megtestesítője a gyáva, jellemtelen, kétszínű, sunyi "haladó" európai politikusnak. Össze-vissza ugat, egyszer az oroszokkal való tárgyalások felújításáról pofázik, az orosz energiához való visszatéréséről, másnap annak az ellenkezőjéről, mikor mit várnak el tőle. És ilyen ócska alakokkal van tele az európai országok politikai "elitje", mert ilyen hitvány a társadalmaik emberanyaga.
No comment no cry
2026. március 20. 22:02 Szerkesztve
Aha. A belga miniszterelnök az országa érdekében szembe mehet az EU-val (lásd orosz pénzeket nem ad oda), és ugye amiatt kellett ezt a 90 milliárdos hitelt felvenni. De ha a magyar miniszterelnök az országa érdekében szembe megy az EU-val az skandallum, kivezeti az országát az EU-ból.
Gintonic68
2026. március 20. 22:02
Tehát Magyarország zsarolja az EU-t... Érdekes, Ukrajna viselkedése soha nem volt zsarolásra nyomokban emlékeztető...🙄
hexahelicene
2026. március 20. 21:38
A tetves törpe belekeverte magát a gödörbe. Ebből Zelenszkij imposztor már nem tud kijönni jól. Ursula próbálja menteni a tetves törpét, de hiába. A következő lépés lezárni a földgázt Ukronácia felé. Az irániak megbaszták a katari LNG terminált.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!