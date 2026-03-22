Olyan videót tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda, amitől meghűlt a vér az amerikai és izraeli pilóták ereiben (VIDEÓ)

Iráni háború: még nagyobb haderőt küld a Pentagon a Közel-Keletre
Újabb hadihajók, és több ezer tengerészgyalogos indul a Perzsa-öböl felé.
Légi fölény ide, légi fölény oda, a perzsa állam védelmi képességei még mindig okozhatnak meglepetéseket.
Egy amerikai F-35-ös vadászgép kényszerleszállást hajtott végre a Közel-Keleten, miután harci bevetés közben támadás érte Irán felett – számolt be a TWZ. Bár a Pentagon egyelőre szűkszavúan nyilatkozik, egyre több jel utal arra, hogy az ötödik generációs lopakodó gépet iráni légvédelem találhatta el.
A hivatalos közlés szerint a gép „harci küldetést hajtott végre Irán felett”, amikor megsérült, és végül egy amerikai bázison landolt. A pilóta túlélte az incidenst, állapota stabil, az ügy kivizsgálása folyamatban van.
A háttérben azonban jóval súlyosabb lehet a helyzet. Amerikai sajtóértesülések szerint
felmerült, hogy a vadászgépet iráni légvédelmi tűz érte.
Bár ezt az információt a Pentagon egyelőre nem erősítette meg, az interneten egy, az Iráni Forradalmi Gárda által terjesztett videó is terjed, amely a találat állítólagos pillanatát mutatja, ezt azonban független források nem tudták hitelesíteni.
Az eset azért is figyelemre méltó, mert az F-35-ös az Egyesült Államok egyik legmodernebb, lopakodó harci repülőgépe, amelyet kifejezetten a fejlett légvédelmi rendszerek kijátszására terveztek. Ennek ellenére úgy tűnik,
Irán elhárító rendszere továbbra is komoly veszélyt jelent még a legfejlettebb nyugati technológiára is.
A szakértők szerint ennek egyik oka az, hogy Teherán nemcsak hagyományos légvédelmi rendszereket használ, hanem mobil és nehezen felderíthető eszközöket is, amelyek
gyakorlatilag bárhol felbukkanhatnak”, és minimális reakcióidőt hagynak a pilótáknak.
Különösen veszélyesek az úgynevezett passzív, elektro-optikai és infravörös rendszerek, amelyek nem bocsátanak ki rádiójeleket, így a lopakodó gépek számára is nehezen észlelhetők. Ezek ellen a hagyományos elektronikai zavarás sem nyújt védelmet.
A TWZ elemzése szerint az amerikai légierő egyre mélyebben hatol be az iráni légtérbe, ami önmagában növeli a kockázatokat. Dan Caine amerikai vezérkari főnök úgy fogalmazott:
Egyre keletebbre repülünk, és mélyebben hatolunk be az iráni légtérbe, hogy felkutassuk és megsemmisítsük a drónbázisokat.”
Ez azonban azt is jelenti, hogy a repülőgépek egyre kevésbé „megtisztított” légtérben hajtanak végre műveleteket.
A konfliktus során már korábban is volt példa hasonló veszélyhelyzetre: egy izraeli vadászgépet például majdnem lelőttek Irán felett, és csak a pilóta gyors reakciója mentette meg. A mostani incidens újabb figyelmeztetés lehet arra, hogy
a légi fölény nem egyenlő a teljes biztonsággal.
A szakértők szerint „veszélyes lenne alábecsülni Irán képességeit”, hiszen még a korlátozottabb technológiával rendelkező, iráni támogatású jemeni húszik is képesek voltak komoly kihívást jelenteni a modern vadászgépek számára.
A szakértők szerint, ha beigazolódik, hogy valóban iráni találat érte az F-35-öst, az komoly presztízsveszteséget jelenthet Washington számára.
Fotó: SAUL LOEB / AFP