F-35 vadászrepülőgép iráni háború Iráni Forradalmi Gárda F-35 légvédelem haditechnika Irán Izrael repülőgép Egyesült Államok

Olyan videót tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda, amitől meghűlt a vér az amerikai és izraeli pilóták ereiben (VIDEÓ)

2026. március 22. 16:41

Légi fölény ide, légi fölény oda, a perzsa állam védelmi képességei még mindig okozhatnak meglepetéseket.

2026. március 22. 16:41
null

Egy amerikai F-35-ös vadászgép kényszerleszállást hajtott végre a Közel-Keleten, miután harci bevetés közben támadás érte Irán felett – számolt be a TWZ. Bár a Pentagon egyelőre szűkszavúan nyilatkozik, egyre több jel utal arra, hogy az ötödik generációs lopakodó gépet iráni légvédelem találhatta el.

A hivatalos közlés szerint a gép „harci küldetést hajtott végre Irán felett”, amikor megsérült, és végül egy amerikai bázison landolt. A pilóta túlélte az incidenst, állapota stabil, az ügy kivizsgálása folyamatban van.

A háttérben azonban jóval súlyosabb lehet a helyzet. Amerikai sajtóértesülések szerint

felmerült, hogy a vadászgépet iráni légvédelmi tűz érte.

Bár ezt az információt a Pentagon egyelőre nem erősítette meg, az interneten egy, az Iráni Forradalmi Gárda által terjesztett videó is terjed, amely a találat állítólagos pillanatát mutatja, ezt azonban független források nem tudták hitelesíteni.

Az eset azért is figyelemre méltó, mert az F-35-ös az Egyesült Államok egyik legmodernebb, lopakodó harci repülőgépe, amelyet kifejezetten a fejlett légvédelmi rendszerek kijátszására terveztek. Ennek ellenére úgy tűnik,

Irán elhárító rendszere továbbra is komoly veszélyt jelent még a legfejlettebb nyugati technológiára is.

A szakértők szerint ennek egyik oka az, hogy Teherán nemcsak hagyományos légvédelmi rendszereket használ, hanem mobil és nehezen felderíthető eszközöket is, amelyek

gyakorlatilag bárhol felbukkanhatnak”, és minimális reakcióidőt hagynak a pilótáknak.

Különösen veszélyesek az úgynevezett passzív, elektro-optikai és infravörös rendszerek, amelyek nem bocsátanak ki rádiójeleket, így a lopakodó gépek számára is nehezen észlelhetők. Ezek ellen a hagyományos elektronikai zavarás sem nyújt védelmet.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Miért háború, miért Irán, miért most?

Amerikai kampós bot terelgeti helyes irányba a globális nyájat.

A TWZ elemzése szerint az amerikai légierő egyre mélyebben hatol be az iráni légtérbe, ami önmagában növeli a kockázatokat. Dan Caine amerikai vezérkari főnök úgy fogalmazott:

Egyre keletebbre repülünk, és mélyebben hatolunk be az iráni légtérbe, hogy felkutassuk és megsemmisítsük a drónbázisokat.”

Ez azonban azt is jelenti, hogy a repülőgépek egyre kevésbé „megtisztított” légtérben hajtanak végre műveleteket.

A konfliktus során már korábban is volt példa hasonló veszélyhelyzetre: egy izraeli vadászgépet például majdnem lelőttek Irán felett, és csak a pilóta gyors reakciója mentette meg. A mostani incidens újabb figyelmeztetés lehet arra, hogy

a légi fölény nem egyenlő a teljes biztonsággal.

A szakértők szerint „veszélyes lenne alábecsülni Irán képességeit”, hiszen még a korlátozottabb technológiával rendelkező, iráni támogatású jemeni húszik is képesek voltak komoly kihívást jelenteni a modern vadászgépek számára.

A szakértők szerint, ha beigazolódik, hogy valóban iráni találat érte az F-35-öst, az komoly presztízsveszteséget jelenthet Washington számára.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: SAUL LOEB / AFP

 

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. március 22. 18:15
Kuvait felett 3 gépet is lelőttek "baráti tűzben", ja.
hexahelicene
2026. március 22. 18:11
canadian-deplorablehexahelicene 2026. március 22. 16:52 Érdekes módon erre egy példa se volt, de a NATO radarok kitűnően "látják" az orosz Su-57-eseket. A Su-57-es nem lopakodó, tehát igazából nem számít 5-ik generációsnak. Amiről te beszélsz az a PAK FA T-50 prototipus, nyilván nem lopakodó. Nem hiszem hogy NATO radar látott sorozatgyártott SU-57M variánst. Megint abba ütöd az orrod, amihez nem értesz. Több ezer kilométerről jössz föl ide a Mandinerre provokálni a magyarokat. Idegenszívű, kanadai kis geciláda vagy...
NeMá
2026. március 22. 18:06 Szerkesztve
Ukrajnai háborúban már megtanulhattuk, hogy USA gépeit sajátmaguk lövik le :) Az Oroszok meg a saját erőműveiket támadják, azt se tudják rendesen, mert nem találják el. Attila marad a Catalaunum csata mezon, az éjszaka folyamán Aetius és a Vizigótok politikailag megvilágosodnak és ahelyet, hogy zsákmányt besöpörnék faképnél hagyják a Hunokat és felszívodnak! :) Mikor Aetius haza ér, kivégzik mert győztes hadvezért fel szokták kötni!
akitiosz
2026. március 22. 18:04
Föld-levegő hőkövetős légvédelmi rakéta találta seggbe az F-35-öst. Hajtóműve a lopakodó gépnek is van, a hőt nem tudja elrejteni és a hátulról érkező rakétát igen nehéz elhárítani. A gép valahogyan kényszerleszállt, de többet nem repül, nem javítható. Ahhoz képest, hogy hátul találta el a rakéta, a pilóta is megsérült, repeszeket kapott.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!