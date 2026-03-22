Olyan videót tett közzé az Iráni Forradalmi Gárda, amitől meghűlt a vér az amerikai és izraeli pilóták ereiben (VIDEÓ)

Bár ezt az információt a Pentagon egyelőre nem erősítette meg, az interneten egy, az Iráni Forradalmi Gárda által terjesztett videó is terjed, amely a találat állítólagos pillanatát mutatja, ezt azonban független források nem tudták hitelesíteni.

Iran’s IRGC released a footage reportedly showing U.S. F-35 jet being hit over Iran.



Note that we can’t independently confirm the authenticity of the footage. pic.twitter.com/9N0ePd2LLf — Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

Az eset azért is figyelemre méltó, mert az F-35-ös az Egyesült Államok egyik legmodernebb, lopakodó harci repülőgépe, amelyet kifejezetten a fejlett légvédelmi rendszerek kijátszására terveztek. Ennek ellenére úgy tűnik,

Irán elhárító rendszere továbbra is komoly veszélyt jelent még a legfejlettebb nyugati technológiára is.

A szakértők szerint ennek egyik oka az, hogy Teherán nemcsak hagyományos légvédelmi rendszereket használ, hanem mobil és nehezen felderíthető eszközöket is, amelyek