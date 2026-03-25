Merz beismerte: a növekvő erőszak jelentős része a bevándorlókhoz köthető

szóba került az elektronikus nyomkövetés alkalmazásának bővítése, valamint egy készülő jogszabály, amely az IP-címek tárolásával segítené a digitális bűncselekmények felderítését.
Merz és a számok makacs valósága
Merz megszólalása azért különösen figyelemre méltó, mert egy olyan politikai térben hangzott el, ahol a migráció és a közbiztonság kapcsolatának felvetése sokáig politikailag kockázatosnak számított. Most viszont maga a kancellár beszélt arról, hogy az erőszak egy része a bevándorlókhoz köthető.
A háttérben azonban régóta ismert adatok húzódnak meg. Ahogy azt a Mandiner is megírta korábban, a német rendőrségi statisztikák szerint az elmúlt évtizedben közel 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz. Ha a bevándorlással kapcsolatos jogsértéseket is figyelembe veszik, ez a szám meghaladja az 5,1 milliót. A részletes adatok azt mutatják, hogy a bevándorlók aránytalanul nagy számban jelennek meg az elkövetők között.
Bár a lakosság körülbelül ötödét teszik ki, a súlyos bűncselekmények 33,8 százaléka hozzájuk köthető.