Németország migráció Friedrich Merz

Merz beismerte: a növekvő erőszak jelentős része a bevándorlókhoz köthető

2026. március 25. 22:52

Egy parlamenti felszólalás váratlanul éles fényt vetett egy régóta kerülgetett kérdésre. Friedrich Merz ugyanis nyíltan beszélt arról, hogy a növekvő erőszak jelentős része bevándorlókhoz köthető, ami különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy mindez a migrációt erősen támogató politikai közegből hangzott el.

Friedrich Merz a Bundestagban tartott kormányfői kérdések órájában reagált a nők elleni erőszakról és a digitális térben terjedő bántalmazásról szóló vitára. A vita apropóját egy, a témát feldolgozó médiabeszámoló adta, amely újra napirendre emelte az erőszak kérdését Németországban.

A Der Spiegel beszámolója szerint a kancellár nem kerülte meg a kényesebb összefüggéseket sem. Úgy fogalmazott, hogy „robbanásszerű erőszak van a társadalmunkban, mind az analóg, mind a digitális térben”, majd hozzátette:

Ennek a jelenségnek egy jelentős része a Német Szövetségi Köztársaságba érkező bevándorlók csoportjaiból származik.

A kijelentést azzal egészítette ki, hogy ez a teljes képhez hozzátartozik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem kívánja relativizálni a problémát. A parlamenti reakciók azonban így is azonnaliak voltak: a megszólalást felháborodott közbeszólások kísérték. Merz igyekezett magyarázkodni a kritikák miatt, és visszautasította, hogy ne foglalkozna a digitális erőszak kérdésével, hangsúlyozva, hogy a probléma nem csupán a nőket érinti, hanem férfiak is beszélnek róla, és közéjük sorolja magát. Egyúttal kormányzati intézkedésekre is utalt: 

szóba került az elektronikus nyomkövetés alkalmazásának bővítése, valamint egy készülő jogszabály, amely az IP-címek tárolásával segítené a digitális bűncselekmények felderítését.

Merz és a számok makacs valósága

Merz megszólalása azért különösen figyelemre méltó, mert egy olyan politikai térben hangzott el, ahol a migráció és a közbiztonság kapcsolatának felvetése sokáig politikailag kockázatosnak számított. Most viszont maga a kancellár beszélt arról, hogy az erőszak egy része a bevándorlókhoz köthető.

A háttérben azonban régóta ismert adatok húzódnak meg. Ahogy azt a Mandiner is megírta korábban, a német rendőrségi statisztikák szerint az elmúlt évtizedben közel 2,8 millió bűncselekmény köthető a migrációhoz. Ha a bevándorlással kapcsolatos jogsértéseket is figyelembe veszik, ez a szám meghaladja az 5,1 milliót. A részletes adatok azt mutatják, hogy a bevándorlók aránytalanul nagy számban jelennek meg az elkövetők között. 

Bár a lakosság körülbelül ötödét teszik ki, a súlyos bűncselekmények 33,8 százaléka hozzájuk köthető.

Mindezek fényében Merz kijelentése nehezen értelmezhető pusztán egy elszigetelt politikai megszólalásként. Inkább annak a jele, hogy a korábban háttérbe szorított összefüggések mára a politikai fősodorban is megkerülhetetlenné váltak.

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

Mantinka
2026. március 25. 23:47
"a növekvő erőszak jelentős része a bevándorlókhoz köthető" azokhoz a bevándorlókhoz, akiket a fideszközeli munkaerőközvetítők hoztak Magyarországra, a magyar emberek munkahelyére
kbexxx
2026. március 25. 23:16 Szerkesztve
iszlamista prédikátorok Európa demográfián keresztül való hódításáról álmodoznak. "Bármilyen rémálom egy muszlim Európáról – valóra válik. Az iszlám minden országba eljut." "Európa öreg. Elvesztette termékenységét. Szülj velük gyermekeket – meghódítjuk a földjeiket." És tovább: "A végén Mi vagyunk az emberi hatalom." Hangzik el a mecsetekben némethonban
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!