Megszólalt a szinte teljesen ismeretlen német elnök, és leszögezte: Illegális Trump iráni háborúja

Frank-Walter Steinmeier egyébként a Trump második ciklusa alatti transzatlanti szakadást ahhoz hasonlította, amikor Németország eltávolodott Oroszországtól.
Frank-Walter Steinmeier szerepe a német politikában nagyrészt ceremoniális, de a háborúval és az amerikai elnökkel kapcsolatos éles kritikája valószínűleg további nyomást gyakorol majd Friedrich Merz német kancellárra, ugyanis Steinmeier – más európai vezetőkhöz hasonlóan – illegálisnak nevezte a háborút, miközben egyre kritikusabban viszonyul az Egyesült Államok és Izrael részéről tapasztalható kilépési stratégia hiányához.
„Ez a háború sérti a nemzetközi jogot”
– mondta Steinmeier, aki a balközép Szociáldemokrata Párt (SPD) tagja, amely Merz konzervatívjaival koalícióban kormányoz, és egyre kritikusabban viszonyul a folyamatban lévő támadásokhoz.
„Bár kevés kétség férhet hozzá, hogy az Egyesült Államok elleni küszöbön álló támadás igazolása mindenesetre nem állja meg a helyét”
– tette hozzá.
Steinmeier, Berlinben német diplomaták előtt felszólalva, bírálta Trumpot, amiért első hivatali ciklusa alatt kilépett az Iránnal kötött atomalkuból. Az elnök, aki 2013 és 2017 között Németország külügyminisztere volt, segített a megállapodás tárgyalásában.
„Ez a háború egyben – és kérem, ezt fogadják el tőlem, amikor ezt közvetlenül érintettként mondom – egy politikailag katasztrofális hiba is”
– mondta Steinmeier.
„És ez az, ami a legjobban frusztrál. Egy valóban elkerülhető, szükségtelen háború, ha a célja az volt, hogy megakadályozza Iránt egy atomfegyver kifejlesztésében.”
Az elnök nagyrészt szimbolikus szerepe ellenére éles kritikája valószínűleg egyre növekvő belföldi vitát fog szítani Németország iráni háborúval kapcsolatos álláspontjáról és az Egyesült Államokkal való kapcsolatáról.
Merz és konzervatív társai kezdetben sokkal jobban támogatták az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadásait, mint sok más EU-tagállam, azzal érvelve, hogy Németország osztja a teheráni rezsimváltás célját.
De ahogy a konfliktus kiterjedt, és az EU legnagyobb gazdaságára gyakorolt gazdasági és biztonsági hatásai egyértelműbbé váltak, a pénzügyminiszter sokkal nyíltabban kritikussá vált, mondván, hogy a háború „komoly kérdéseket” vetett fel Európa biztonságával kapcsolatban.
Steinmeier, aki tartózkodott Izrael közvetlen kritizálásától,
a Trump második ciklusa alatti transzatlanti szakadást Németország Oroszországtól való elválásához hasonlította,
amely Moszkva 2022-es teljes körű ukrajnai invázióját követően következett be.
„Ahogy hiszem, hogy az Oroszországgal való kapcsolatunkban nem lesz visszatérés a 2022. február 24. előtti állapotokhoz, úgy hiszem, hogy a transzatlanti kapcsolatokban sem lesz visszatérés a 2025. január 20. előtti állapotokhoz”
– mondta Steinmeier, utalva Trump második beiktatásának napjára.
„A szakadás túl mély.”
Steinmeier ezután arra sürgette országát, hogy váljon függetlenebbé az Egyesült Államoktól, mind védelem, mind technológia terén, azzal érvelve, hogy ez az autonómia szükséges ahhoz, hogy megakadályozzák a Trump-adminisztráció beavatkozását országa belpolitikájába.
A német hadseregnek „az európai hagyományos védelem gerincévé kell válnia” – mondta. „A technológiai szférában az Egyesült Államoktól való függőségünk még nagyobb. Ezért még fontosabb, hogy ne egyszerűen elfogadjuk ezt a helyzetet.”
