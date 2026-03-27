katar piac európai központi bank hormuzi - szoros christine lagarde

Brutális figyelmeztetés az Európai Központi Banktól: Ez nagyon fog fájni!

2026. március 27. 06:03

Nemcsak az olajellátás van veszélyben, de az egész nemzetközi piac megrendülhet.

2026. március 27. 06:03
„A pénzügyi piacoknak még fogalmuk sincs, mi vár rájuk” – jelentette ki Christine Lagarde, az Európai Központi Bank vezetője, aki szerint az iráni háború már most érezhető károkat okozott, amelyek még évekig elhúzódhatnak.

Rámutatott, hogy a hélium is (ami kulcsfontosságú a fejlett chipek gyártásához) a Hormuzi-szoroson keresztül áramlik. Ezt a tényt a legtöbb befektető teljesen figyelmen kívül hagyja – írja X-oldalán Mario Nawfal politikai kommentátor.

Legarde továbbá arra is felhívta a figyelmet, hogy Katar héliumellátása leállt, és a chipgyártóknak csak néhány hónapra elegendő készletük maradt.

„Az olaj ára megugrik, az infláció közeleg, és az Európai Központi Bank akár kamatemelésre is kényszerülhet”

 – foglalta össze a bank vezetője, aki szerint a piac továbbra is tagadásban él, pedig ami most következik, az nagyon fog fájni.

Nyitókép: Sahar AL ATTAR / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kipi137-2
2026. március 27. 08:33
"A vámpírbálnak vége van!"
europész
2026. március 27. 08:20
Valaki mar egyszer el gordonkazta,hogy fajni fog.
Dixtroy
2026. március 27. 08:20
"a chipgyártóknak csak néhány hónapra elegendő készletük maradt" Basszus, éhen fog halni az ai!
pipa89
2026. március 27. 07:42
EKB, Lagarde asszony = City of London = PÉNZMAFFIA. Beszél, beszél, a nyakunkba okádja az újabb generált veszélyhelyzetet, hogy végre egész Európát hadiiparra tudják átállítani az oroszok ellen, mert abból már sikeresen csináltak két világháborút ezek a mocskok!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!