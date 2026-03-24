Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar kormány együttműködés erasmus brüsszel eu szuverenitás

Brüsszel birodalmi törekvései: A lopakodó hatáskörbővítés gyakorlata

2026. március 24. 15:10

Az uniós értékek védelmének zászlaja alatt Brüsszel kettős mércét alkalmazva és a jogalapokat felismerhetetlenségig kiterjesztve gyakorol nyomást a saját alkotmányos identitását védő tagállamokra.

Bólya Boglárka
A hatáskörök megosztása az Európai Unió és a tagállamok között nem egy elméleti vita, hanem küzdelem a nemzeti szuverenitás megőrzéséért. Az ún. „lopakodó hatáskörbővítés” pedig nem technikai elmozdulás, hanem tudatos politikai hatalomátvétel. Brüsszel lépésről lépésre, az alapszerződések megkerülésével vonja el a tagállamok döntési jogait. Ahol a hatásköröket beleegyezés nélkül lehet újradefiniálni, ott a szuverenitás fikcióvá válik. A szuverenitás nélküli integráció pedig nem együttműködés, hanem birodalomépítés.

Ezt a veszélyt felismerve folytatta le a Magyar Kormány az uniós hatáskörök átfogó vizsgálatát. A cél egyszerű: leleplezni, hol fordult át az együttműködés irányítássá, a koordináció politikai nyomásgyakorlássá, a partnerség pedig alá-fölérendeltséggé.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát

Tarr Zoltán egy kincs: a Politico kérdésére kikotyogta Magyar Péter egyik legféltettebb titkát
Tovább a cikkhezchevron

Brüsszel lopakodó terjeszkedése: a magyar hatáskörvizsgálat tanulságai

A gazdaságpolitika terén - ahol az Uniónak csak összehangoló szerepe lenne – az uniós fellépés átlépte a határt. Ami az európai szemeszter keretében koordinációként indult, mára egyértelműen pénzügyi zsarolássá vált.

 Az uniós forrásokhoz való hozzáférés Brüsszel elvárásaihoz való kötése nem jelent mást, mint „aki nem lép egyszerre, nem kapja meg a neki alapvetően járó forrásokat.” Vagyis, ha nem töröljük el a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat, a védett árakat, az egyedülálló családtámogatási rendszerünket, a rezsicsökkentést, akkor az EU nem ad pénzt. Ne legyenek kétségeink, ha azokat a pénzeket, amit most a magyar kormány családtámogatásra és nyugdíjasokra költ, azt Ukrajnának vagy a migránsoknak adnánk, Brüsszelnek semmi problémája nem lenne.

Energiapolitika terén a Szerződések garantálják az energiamix szabad megválasztását, ennek ellenére a vészhelyzeti jogalapokat megerőszakolva kerülik meg az egyhangúságot és írják felül a nemzeti döntéseket. A REPowerEU rendelet ennek mintapéldája: egy belső piaci jogszabálynak álcázott szankciós politika.

A migráció és menekültügy terén a „szolidaritást” kényszermechanizmussá alakították az új paktum értelmében– a tagállamok vagy előre több tízezres nagyságrendben meghatározott  számban engednek be migránsokat vagy jelentős összeget fizetnek ki Brüsszelnek. Ami korábban politikai megállapodás volt, ma már jogilag kikényszeríthető kötelezettség. A nyomás példátlan: Magyarországot a 200 millió eurós bírság mellett naponta újabb egymillió eurós büntetéssel sújtják azért, mert megállította az illegális migrációt, lezárta határait, és kiáll a magyar emberek biztonsága mellett. Ez nem jogi vita, ez kényszer.

A jogállamiság terén mára elmosódott a határ az uniós értékek legitim védelme és az önkényes, politikai motivációjú hatalomgyakorlás között. Az uniós értékek védelmének zászlaja alatt Brüsszel kettős mércét alkalmazva és a jogalapokat felismerhetetlenségig kiterjesztve gyakorol nyomást a saját alkotmányos identitását védő tagállamokra. 

A jogalap nélküli eszközöket normalizálták, míg a jogalappal bírókat nyomásgyakorlásra használják fel. A magyar egyetemek kizárása az Erasmus és a Horizont programokból - több százezer magyar hallgatót és kutatót érintve - világosan mutatja: nem jogállamisági kérdésről, hanem politikai befolyásolásról van szó.

Még az oktatás, kultúra és családpolitika sem maradtak érintetlenek. Brüsszel közvetett jogi eszközökkel, például homályos bírói döntésekre, belső piaci jogalapokra, és a jogállamisági eszközökre támaszkodva avatkozik be a nemzetek identitását, kultúráját és jövőjét meghatározó területeken. Ez azonban egyértelmű külső beavatkozás a társadalmak átalakítására.

Hogyan tovább?

A hatáskörvizsgálat igazolja: az együttműködésből nyomásgyakorlás lett. 

A kérdés ma már nem az, hogy történt-e hatáskörbővítés, hanem az, hogy meddig tűrik ezt a tagállamok.

Európában változásra van szükség. A szuverenitás helyreállítása és a nemzetállamok megerősítése nem az együttműködés feladása, hanem annak megmentése. Egy olyan új irányt jelent, amely az európai integrációt visszatereli annak eredeti célkitűzései, a Nemzetek Európája felé.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 24. 16:11
Bruszel egy diktatura !
Válasz erre
0
1
akitiosz
2026. március 24. 15:35
"Az uniós értékek védelmének zászlaja alatt Brüsszel kettős mércét alkalmazva és a jogalapokat felismerhetetlenségig kiterjesztve gyakorol nyomást a saját alkotmányos identitását védő tagállamokra. " Tényleg ennyire megfizethetetlen lenne magyarul beszélő diákmunkás alkalmazása? Ennek az újságnak a héber dolgozóinak a munkája katasztrófálisan rossz.
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. március 24. 15:23
Panyi.hu Mindent amit tudni akartál. Ezt nem teszi zsebre.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!