Brüsszel birodalmi törekvései: A lopakodó hatáskörbővítés gyakorlata

Az uniós forrásokhoz való hozzáférés Brüsszel elvárásaihoz való kötése nem jelent mást, mint „aki nem lép egyszerre, nem kapja meg a neki alapvetően járó forrásokat.” Vagyis, ha nem töröljük el a tizenharmadik és tizennegyedik havi nyugdíjat, a védett árakat, az egyedülálló családtámogatási rendszerünket, a rezsicsökkentést, akkor az EU nem ad pénzt. Ne legyenek kétségeink, ha azokat a pénzeket, amit most a magyar kormány családtámogatásra és nyugdíjasokra költ, azt Ukrajnának vagy a migránsoknak adnánk, Brüsszelnek semmi problémája nem lenne.

Energiapolitika terén a Szerződések garantálják az energiamix szabad megválasztását, ennek ellenére a vészhelyzeti jogalapokat megerőszakolva kerülik meg az egyhangúságot és írják felül a nemzeti döntéseket. A REPowerEU rendelet ennek mintapéldája: egy belső piaci jogszabálynak álcázott szankciós politika.

A migráció és menekültügy terén a „szolidaritást” kényszermechanizmussá alakították az új paktum értelmében– a tagállamok vagy előre több tízezres nagyságrendben meghatározott számban engednek be migránsokat vagy jelentős összeget fizetnek ki Brüsszelnek. Ami korábban politikai megállapodás volt, ma már jogilag kikényszeríthető kötelezettség. A nyomás példátlan: Magyarországot a 200 millió eurós bírság mellett naponta újabb egymillió eurós büntetéssel sújtják azért, mert megállította az illegális migrációt, lezárta határait, és kiáll a magyar emberek biztonsága mellett. Ez nem jogi vita, ez kényszer.

A jogállamiság terén mára elmosódott a határ az uniós értékek legitim védelme és az önkényes, politikai motivációjú hatalomgyakorlás között. Az uniós értékek védelmének zászlaja alatt Brüsszel kettős mércét alkalmazva és a jogalapokat felismerhetetlenségig kiterjesztve gyakorol nyomást a saját alkotmányos identitását védő tagállamokra.