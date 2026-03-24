Beleremegtek a német klub falai: olyat kezdtek el skandálni a fiatalok, hogy a teljes balliberális elit sokkot kapott

A falkenbergi „Blue Velvet” klubban rendezett tini diszkón a fiatalok egy csoportja a dal dallamára politikai jelszavakat skandált, ami rávilágít a német társadalomban feszülő mélyebb ellentétekre és a fiatal generációk körében terjedő radikalizáció erősödésére – írta meg a hírt a Kurier.

A múlt szombati eseményen mintegy 100-150 gyermek és tinédzser vett részt – a legfiatalabbak alig 11 évesek voltak. Az internetre felkerült felvételek tanúsága szerint a „L'Amour toujours” lejátszásakor többen is a korábban Sylt szigetén elhíresült „Németország a németeké, külföldiek kifelé” szlogent kezdték énekelni.