Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
külföldiek kifelé l ' amour toujours németország

Beleremegtek a német klub falai: olyat kezdtek el skandálni a fiatalok, hogy a teljes balliberális elit sokkot kapott

2026. március 24. 16:06

Nem akarnak birkaként a vágóhídra menni: egy 20 éves diszkósláger miatt tört ki a gigabotrány Németországban.

2026. március 24. 16:06
null

A falkenbergi „Blue Velvet” klubban rendezett tini diszkón a fiatalok egy csoportja a dal dallamára politikai jelszavakat skandált, ami rávilágít a német társadalomban feszülő mélyebb ellentétekre és a fiatal generációk körében terjedő radikalizáció erősödésére – írta meg a hírt a Kurier

A múlt szombati eseményen mintegy 100-150 gyermek és tinédzser vett részt – a legfiatalabbak alig 11 évesek voltak. Az internetre felkerült felvételek tanúsága szerint a „L'Amour toujours” lejátszásakor többen is a korábban Sylt szigetén elhíresült „Németország a németeké, külföldiek kifelé” szlogent kezdték énekelni.

Szervezési hiányosságok és döbbenet

Tino Veit, a klub tulajdonosa sajnálatát fejezve ki elmondta: a helyzetet egy szerencsétlen véletlen is tetézte. Az eredetileg felkért DJ nem jelent meg, így egy automata lejátszási lista futott, amíg a helyettest keresték. Amikor a dal felcsendült, a tulajdonos szerint a fiatalok reakciója váratlanul érte a személyzetet. Miután Veit észlelte, hogy a helyzet eszkalálódik, maga ment fel a színpadra, lehalkította a zenét, és világossá tette a résztvevők számára: 

a dalhoz nem tartozik ilyen szöveg, és az elhangzottak elfogadhatatlanok a klub falai között.

Politikai össztűz a „normalizálódó” radikalizmus ellen

Az eset nem maradt visszhang nélkül a politikai elit körében sem. Dietmar Woidke (SPD) miniszterelnök az Instagramon fejezte ki értetlenségét, bírálva, hogy a videó tanúsága szerint nem történt azonnali beavatkozás.

Christian Jaschinski (CDU), az Elba-Elster kerület vezetője is megszólalt, aki a leghatározottabban elítélte a rasszista skandálást. Kiemelte:

„Az ilyen kijelentéseknek nincs helye a társadalmunkban, különösen nem egy olyan közegben, ahol a jövő generációi szórakoznak.”

A Brandenburgi Zöldek szerint az eset rávilágít egy régóta elhanyagolt problémára: a szélsőjobboldali szlogenek kezdenek „normalizálódni” a mindennapokban, és már a legfiatalabb korosztály nyelvezetébe is beszivárogtak.

Az is döbbenet, hogy a német politikusok megdöbbennek: háborús vészhelyzetben nem békés birkák a németek?

Bár a dalt több nagy rendezvényről és fesztiválról is kitiltották Németországban, a falkenbergi eset bizonyítja, hogy a tiltás önmagában nem oldja meg a problémát. 

A fiatalok értékrendjét nem egy 20 éves popsláger, hanem a környezetükből kapott impulzusok alakítják. És ugyebár többfrontos háborús fenyegetettségben, bizonytalan kilátásokkal és otthon sincsenek biztonságban a németek. A „bent a bárány, kint a farkas” játék helyett sokkal indokoltabbnak tűnnek a harcias kiállások.

A klub tulajdonosa egyébként ígéretet tett arra, hogy a jövőben szigorúbb eligazítást tart a DJ-knek, hogy bármilyen hasonló próbálkozást azonnal, csírájában fojtsanak el. 

Lefordítva: „legyenek birkák és engedjék a már bejutott és a bejutni akaró farkasokat azt tenni velük, amit csak akarnak”?

Nyitókép: Pixabay

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Unknown
2026. március 24. 18:10
A tiltás soha sem megoldás. Legfeljebb plllanatnyilag elnyom, de utána jobban lobban fel.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. március 24. 17:58
"szigorúbb eligazítást tart a DJ-knek, hogy bármilyen hasonló próbálkozást azonnal, csírájában fojtsanak el. " Kádár ehhez képest gyenge kezdő volt :)
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2026. március 24. 17:55 Szerkesztve
"rasszista skandálást" Miféle rasszizmus? Hol? Négereztek? Zsidóztak? Dehogy! Csak az illegálisan ott tartózkodók ("külföldiek") hazaküldését és ezzel a törvényen kívüli állapot megszüntetését követelték -a maguk módján. De hát a lippsik szerint a törvényt betartani "fasizmus", ugyebár...
Válasz erre
1
0
sarzal
2026. március 24. 17:50
hát így nehezen fog létrejönni az a 4.birodalom
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!