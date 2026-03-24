Beleremegtek a német klub falai: olyat kezdtek el skandálni a fiatalok, hogy a teljes balliberális elit sokkot kapott

Nem akarnak birkaként a vágóhídra menni: egy 20 éves diszkósláger miatt tört ki a gigabotrány Németországban.
A falkenbergi „Blue Velvet” klubban rendezett tini diszkón a fiatalok egy csoportja a dal dallamára politikai jelszavakat skandált, ami rávilágít a német társadalomban feszülő mélyebb ellentétekre és a fiatal generációk körében terjedő radikalizáció erősödésére – írta meg a hírt a Kurier.
A múlt szombati eseményen mintegy 100-150 gyermek és tinédzser vett részt – a legfiatalabbak alig 11 évesek voltak. Az internetre felkerült felvételek tanúsága szerint a „L'Amour toujours” lejátszásakor többen is a korábban Sylt szigetén elhíresült „Németország a németeké, külföldiek kifelé” szlogent kezdték énekelni.
Tino Veit, a klub tulajdonosa sajnálatát fejezve ki elmondta: a helyzetet egy szerencsétlen véletlen is tetézte. Az eredetileg felkért DJ nem jelent meg, így egy automata lejátszási lista futott, amíg a helyettest keresték. Amikor a dal felcsendült, a tulajdonos szerint a fiatalok reakciója váratlanul érte a személyzetet. Miután Veit észlelte, hogy a helyzet eszkalálódik, maga ment fel a színpadra, lehalkította a zenét, és világossá tette a résztvevők számára:
a dalhoz nem tartozik ilyen szöveg, és az elhangzottak elfogadhatatlanok a klub falai között.
Az eset nem maradt visszhang nélkül a politikai elit körében sem. Dietmar Woidke (SPD) miniszterelnök az Instagramon fejezte ki értetlenségét, bírálva, hogy a videó tanúsága szerint nem történt azonnali beavatkozás.
Christian Jaschinski (CDU), az Elba-Elster kerület vezetője is megszólalt, aki a leghatározottabban elítélte a rasszista skandálást. Kiemelte:
„Az ilyen kijelentéseknek nincs helye a társadalmunkban, különösen nem egy olyan közegben, ahol a jövő generációi szórakoznak.”
A Brandenburgi Zöldek szerint az eset rávilágít egy régóta elhanyagolt problémára: a szélsőjobboldali szlogenek kezdenek „normalizálódni” a mindennapokban, és már a legfiatalabb korosztály nyelvezetébe is beszivárogtak.
Az is döbbenet, hogy a német politikusok megdöbbennek: háborús vészhelyzetben nem békés birkák a németek?
Bár a dalt több nagy rendezvényről és fesztiválról is kitiltották Németországban, a falkenbergi eset bizonyítja, hogy a tiltás önmagában nem oldja meg a problémát.
A fiatalok értékrendjét nem egy 20 éves popsláger, hanem a környezetükből kapott impulzusok alakítják. És ugyebár többfrontos háborús fenyegetettségben, bizonytalan kilátásokkal és otthon sincsenek biztonságban a németek. A „bent a bárány, kint a farkas” játék helyett sokkal indokoltabbnak tűnnek a harcias kiállások.
A klub tulajdonosa egyébként ígéretet tett arra, hogy a jövőben szigorúbb eligazítást tart a DJ-knek, hogy bármilyen hasonló próbálkozást azonnal, csírájában fojtsanak el.
Lefordítva: „legyenek birkák és engedjék a már bejutott és a bejutni akaró farkasokat azt tenni velük, amit csak akarnak”?
