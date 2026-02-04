Manfred Weber szavai ismét megerősítették: az Európai Unió békeprojektből geopolitikai katonai szereplővé kezd átalakulni

A mostani helyzetre levetítve Magyarország érdekei elsősorban az Ukrajnával kapcsolatos álláspontja tekintetében sérülnének. A minősített többség bevezetésével a magyar kormány sem Ukrajna uniós csatlakozása, sem a háborúban álló ország pénzügyi támogatása kapcsán sem tudná érvényesíteni érdekeit.

Stefán Csaba elismerte, bár Ukrajna támogatása mellett vannak olyan külpolitikai törekvések, amelyek terén egy-egy tagállam vétója miatt nem történhet előrelépés – ilyen például a Nyugat-Balkán országok csatlakozásának kérdése –, napjainkban, amikor az uniós vezetők a vétójog megszüntetéséért szólalnak fel, az általában a magyar – vagy néha szlovák - vétó ellen szól. Ezért is került az utóbbi időben terítékre a minősített többségi szavazás bevezetésének a lehetősége.

Európa rákényszerült a fegyverkezésre

Újabban egyre több helyről halljuk, hogy az Európai Unió egy békeprojektből egy geopolitikai katonai szereplővé kezd átalakulni, jelentette ki Stefán, aki szerint az EU-ban egyre több területen jelenik meg a katonai dimenzió, ami eddig nem volt jellemző.

„Eddig például az innováció területén az Európai Unió semmilyen olyan intézkedést nem támogathatott, amely a védelemmel kapcsolatos, ám a következő költségvetéssel ez várhatóan változni fog” – magyarázta, és hozzátette, az Unió bizonyos szempontból rá van kényszerítve a katonai kiadások növelésére, és arra, hogy központi szinten foglalkozzon a védelem és a hadiipar kérdésével.