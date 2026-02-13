Ukrán nagykövet: a magyar kisebbségi kérdés a választások után kerülhet napirendre

A Hír TV is rákérdezett erre a vonalra, és ott is az látszott: amikor a kérdés politikai élű lett, a válasz azonnal visszakanyarodott a biztos terepre, a köszönetre, a szomszédságra, a híd-metaforákra és arra, hogy ő most Mosonmagyaróváron éppen miért van. A sajtótájékoztató így furcsán kettészakadt. Volt egy első réteg: hálás, protokolláris, felsorolós, konfliktuskerülő. És volt a második réteg: a sajtó kérdései, amelyek próbálták volna a meghirdetett témákat tényleg beemelni a beszélgetésbe. Csak a két réteg nem nagyon találkozott.

A Mandiner kérdése arra irányult, hogy az ukrán fél folytat-e egyeztetéseket a magyar kormányon kívül más politikai szereplőkkel, különösen a legnagyobb ellenzéki erőként emlegetett Tisza Párttal. Arra is rákérdeztünk, van-e terv vagy szándék találkozóra, tárgyalásra tiszás vezetők és ukrán kormányzati szereplők, akár Volodimir Zelenszkij elnök között.

A válasz ehelyett ismét a „miért jöttem” formulára fordult: Mosonmagyaróvárnak köszönet, a magyar segítség felsorolása, a szomszédság hangsúlyozása, a híd képe, és annak sugalmazása, hogy aki ezt a hidat bontaná, az valahol keletebbre keresendő. Politikai egyeztetésről, konkrét csatornákról, szándékról viszont érdemi, egyenes mondatok nem érkeztek — a kérdés súlya a köszönetek között egyszerűen elpárolgott.

És ez nem egyszeri jelenség volt: a sajtótájékoztató ritmusa végig ez maradt. Amikor a kérdés konkrét, éles, kellemetlen: kanyar. Amikor a téma biztonságos és előre gyártott: ott azonnal volt mondanivaló.