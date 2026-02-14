Oroszország kegyetlen pusztítást végzett több ukrán nagyvárosban – amint Zelenszkij elhagyta Kijevet

Öten meghaltak, többen pedig megsérültek, miután péntek éjjel és szombat hajnalban Oroszország Ukrajna-szerte légicsapásokat indított. Összesen 112 kamikaze drónt, Shahedeket, Gerberakat és Iszkander-M ballisztikus rakétákat vetettek be, amelyek nagy részét az ukrán légierő időben lelőtte, sok ugyanakkor így is cél ért.

Odesszában és Zaporizzsjában és Szumiban is egy-egy halálos áldozatról számoltak be, Herszonban pedig ketten haltak meg – írja az Euronews ukrán forrásokra hivatkozva. A csapásokat Oroszország akkorra időzítette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhagyta Kijevet és Münchenbe utazott a biztonsági csúcstalálkozóra.