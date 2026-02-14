Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij münchen kijev ukrajna

Oroszország kegyetlen pusztítást végzett több ukrán nagyvárosban – amint Zelenszkij elhagyta Kijevet

2026. február 14. 15:40

Szombatra virradóra több ukrajnai városban is légicsapásokra ébredtek az emberek. Összesen öten haltak meg a támadásokban, amelyet akkorra időzítettek, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp Münchenbe utazott.

2026. február 14. 15:40
null

Öten meghaltak, többen pedig megsérültek, miután péntek éjjel és szombat hajnalban Oroszország Ukrajna-szerte légicsapásokat indított. Összesen 112 kamikaze drónt, Shahedeket, Gerberakat és Iszkander-M ballisztikus rakétákat vetettek be, amelyek nagy részét az ukrán légierő időben lelőtte, sok ugyanakkor így is cél ért. 

Odesszában és Zaporizzsjában és Szumiban is egy-egy halálos áldozatról számoltak be, Herszonban pedig ketten haltak meg – írja az Euronews ukrán forrásokra hivatkozva.  A csapásokat Oroszország akkorra időzítette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhagyta Kijevet és Münchenbe utazott a biztonsági csúcstalálkozóra

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Zelenszkij felszólalásában azt mondta:  nincs egyetlen erőmű sem Ukrajnában, amely ne szenvedett volna kárt az orosz orosz csapásoktól. Moszkva nyilvánvaló céljai között szerepel Ukrajna energetikai rendszerének teljes tönkretétele, tette hozzá.

A csapások egybeesnek a müncheni biztonsági konferenciával, ahol Friedrich Merz német kancellár és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a katonai segélyekről és a békemegállapodás júniusi határidejéről tárgyal, amelyet állítólag a Trump-kormányzat szabott meg, és amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan elismert.

Az eseményre Oroszországot nem hívták meg a szervezők. 

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. február 14. 16:51
Csak magamat tudom ismételni; Oroszország Anyácska továbbra is kesztyűs kézzel bánik Ukrajnával.
Válasz erre
8
0
vakiki
2026. február 14. 16:47
Mi a szarnak várták meg, hogy a ripacs elmenjen kijevből?! Az áldozatokat sajnálom.
Válasz erre
6
0
snfbvksan
2026. február 14. 16:42
"112 kamikaze drónt, Shahedeket*, Gerberakat és Iszkander-M ballisztikus rakétákat vetettek be, amelyek nagy részét az ukrán légierő időben lelőtte, sok ugyanakkor így is cél ért. " A mandiner remekel, nem szégyelli ismét az ukronáci atrocity propaganda átvételét. A "kegyetlen" oroszok miatt már lehet, hogy nem marad erejük Magyarországot is megtámadni. Borzasztó. Igaz mandiner? * A Shahed iráni drón. Az oroszok a Shahed (valószínűleg továbbfejlesztett) tervei alapján Oroszországban gyártott Geran drónokat használnak. Az iráni drónok emleketése is az ukronáci és a nyugati háborús uszítók propaganda hazugsága. Azaz Magyarország ellenségeinek propagandáját veszi át, teríti a mandiner.
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2026. február 14. 16:31
Az oroszok mintha nem akarnák Zelenszkijt kipurcantani. Tán nem akarnak mártírt csinálni ebből a közönséges korrupt mocsokból.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!