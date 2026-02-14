Oroszország kegyetlen pusztítást végzett több ukrán nagyvárosban – amint Zelenszkij elhagyta Kijevet

Ezt már nem lehet félreérteni: Magyar Péter brüsszeli főnöke elvenné Magyarországtól a vétójogot
„Változol vagy meghalsz” – idézte az ukrajnai mondást Ursula von der Leyen, amikor az Európai Unió jövőjéről beszélt Münchenben.
Szombatra virradóra több ukrajnai városban is légicsapásokra ébredtek az emberek. Összesen öten haltak meg a támadásokban, amelyet akkorra időzítettek, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp Münchenbe utazott.
Öten meghaltak, többen pedig megsérültek, miután péntek éjjel és szombat hajnalban Oroszország Ukrajna-szerte légicsapásokat indított. Összesen 112 kamikaze drónt, Shahedeket, Gerberakat és Iszkander-M ballisztikus rakétákat vetettek be, amelyek nagy részét az ukrán légierő időben lelőtte, sok ugyanakkor így is cél ért.
Odesszában és Zaporizzsjában és Szumiban is egy-egy halálos áldozatról számoltak be, Herszonban pedig ketten haltak meg – írja az Euronews ukrán forrásokra hivatkozva. A csapásokat Oroszország akkorra időzítette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elhagyta Kijevet és Münchenbe utazott a biztonsági csúcstalálkozóra.
Zelenszkij felszólalásában azt mondta: nincs egyetlen erőmű sem Ukrajnában, amely ne szenvedett volna kárt az orosz orosz csapásoktól. Moszkva nyilvánvaló céljai között szerepel Ukrajna energetikai rendszerének teljes tönkretétele, tette hozzá.
A csapások egybeesnek a müncheni biztonsági konferenciával, ahol Friedrich Merz német kancellár és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a katonai segélyekről és a békemegállapodás júniusi határidejéről tárgyal, amelyet állítólag a Trump-kormányzat szabott meg, és amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan elismert.
Az eseményre Oroszországot nem hívták meg a szervezők.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP