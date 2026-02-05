Nyugaton mondták ki: csak Magyarország mentheti meg az Európai Uniót – a franciák és a lengyelek biztosan lapítani fognak

Nem menekülhet többé Von der Leyen: mindenkit csapdába csalt, most viszont kiderült a turpisság
Felháborító módon nyert időt az Európai Bizottság elnöke.
Orbán Viktornak mindenképp kulcsszerepe lesz az ügyben.
Az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását egy tagállam jogi úton felfüggesztheti – írja az El Debate.
A cikk szerint Magyarország lehet a fő esélyes erre a lépésre,
különösen az áprilisi választások előtt, hogy megszerezze a mezőgazdasági szavazókat. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Magyarország mindent megtesz azért, hogy ne engedje át az EU-nak a Mercosur-megállapodást, amelyet számos európai gazdálkodó is ellenzi az alacsonyabb környezetvédelmi és munkaügyi követelmények miatt.
Franciaország és Lengyelország ugyan támogatták a szerződés jogi felülvizsgálatát, de nem terveznek önálló fellépést;
így Magyarországnak kulcsszerepe lehet az ügyben
– ismerte el a lap.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
