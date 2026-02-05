Nyugaton mondták ki: csak Magyarország mentheti meg az Európai Uniót – a franciák és a lengyelek biztosan lapítani fognak

Az Európai Unió és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazását egy tagállam jogi úton felfüggesztheti – írja az El Debate.

A cikk szerint Magyarország lehet a fő esélyes erre a lépésre,

különösen az áprilisi választások előtt, hogy megszerezze a mezőgazdasági szavazókat. Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta: Magyarország mindent megtesz azért, hogy ne engedje át az EU-nak a Mercosur-megállapodást, amelyet számos európai gazdálkodó is ellenzi az alacsonyabb környezetvédelmi és munkaügyi követelmények miatt.