Nincs tovább: Trump határidőt szabott Putyinnak és Zelenszkijnek

Megérkezik Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök beiktatása után az Egyesült Államok felvette a békekötő szerepét. Az elnök a kampánya alatt hírhedten megígérte, hogy egyetlen nap alatt véget vet a háborúnak.
Trump sokakat meglepve kitartónak bizonyult a békekötéssel kapcsolatban.
Trump és Putyin már 2025 februárjában telefonon egyeztettek, majd amerikai és orosz delegációk találkoztak Szaúd-Arábiában. Ez elsőre a nyugati szövetségesek felháborodását váltotta ki. Ezt követően sorra került Volodimir Zelenszkij ominózus fehér házi látogatására, amely során az ukrán elnököt szinte kidobták az Ovális Irodából, miután felbosszantotta az alelnököt, majd az elnököt is. Trump később elsimította a viszályt.
2025. augusztus 15-én került sor a Putyin–Trump csúcstalálkozóra Alaszkában, amely azonban csalódást jelentett az amerikai fél számára. Azóta is sok a spekuláció, hogy Trump tárgyalója Steve Witkoff félreértette az oroszok szándékait, és ezért téves elvárásokkal ment az elnök a találkozóra. Ezt az is megerősíti, hogy Witkoff különleges megbízott mellé az elnök delegálta Jared Kushnert, a vejét, aki aktív szerepet játszott az amerikai béketervben,