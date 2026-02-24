Ft
háború putyin törökország kijev donald trump

Nincs tovább: Trump határidőt szabott Putyinnak és Zelenszkijnek

2026. február 24. 10:40

Hatalmas előrelépés volt a tárgyalások megkezdése, de egy év után sem hajlandóak kompromisszumot kötni a felek.

2026. február 24. 10:40
null

A négy évvel ezelőtt orosz invázió óta az orosz-ukrán béketárgyalások több szakaszban zajlottak, a kezdeti majdnem békétől, a hosszú patthelyzeten át az amerikai vezetésű béketárgyalásokig. Egyre több szakértő bízik benne, hogy hamarosan véget érhet a háború.

Amikor majdnem véget ért a háború

Az orosz-ukrán háború elején, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy az oroszok nem tudják elfoglalni Kijevet, a két fél tárgyalásoka kezdett Törökországban. 
Magas szintű találkozók zajlottak Antalya és Isztambul városában. Megszületett az „Isztambuli Kommuniké” tervezete, amely Ukrajna semlegességét és biztonsági garanciákat tartalmazott.

A tárgyalások azonban összeomlottak, miután Boris Johnson brit miniszterelnök kitartásra bíztatta Zelenszkijt, aki a bucsai eseményeketet követően kijelentette: „a népírtás vádja ellehetetleníti a párbeszédet.”

Tárgyalási sivatag

A nyugati biztatásra az ukránok ettől kezdve a kompromisszum nélküli győzelmet kezdték hirdetni, és Zelenszkij 2022 végén bemutatta 10 pontos tervét, amely a teljes orosz kivonulást tartalmazta. 

Közel másfél éves csönd következett, amely során a nyugati országok nem akartak, és nem is próbáltak béketárgyalásokat kezdeményezni Ukrajna és Oroszország között.

Emlékezetes módon Orbán Viktor békemissziót hirdetett és ellátogatott Moszkvába és Kijevbe is, amely a brüsszeli vezetés felháborodását váltotta ki. 

2024 nyarán még sorra is került egy nagy békecsúcsra Svájcban, amire azonban az oroszokat meg sem hívák. 

Megérkezik Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök beiktatása után az Egyesült Államok felvette a békekötő szerepét. Az elnök a kampánya alatt hírhedten megígérte, hogy egyetlen nap alatt véget vet a háborúnak.

Trump sokakat meglepve kitartónak bizonyult a békekötéssel kapcsolatban. 

Trump és Putyin már 2025 februárjában telefonon egyeztettek, majd amerikai és orosz delegációk találkoztak Szaúd-Arábiában. Ez elsőre a nyugati szövetségesek felháborodását váltotta ki. Ezt követően sorra került Volodimir Zelenszkij ominózus fehér házi látogatására, amely során az ukrán elnököt szinte kidobták az Ovális Irodából, miután felbosszantotta az alelnököt, majd az elnököt is. Trump később elsimította a viszályt. 

2025. augusztus 15-én került sor a Putyin–Trump csúcstalálkozóra Alaszkában, amely azonban csalódást jelentett az amerikai fél számára. Azóta is sok a spekuláció, hogy Trump tárgyalója Steve Witkoff félreértette az oroszok szándékait, és ezért téves elvárásokkal ment az elnök a találkozóra. Ezt az is megerősíti, hogy Witkoff különleges megbízott mellé az elnök delegálta Jared Kushnert, a vejét, aki aktív szerepet játszott az amerikai béketervben, 

Miután kiszivárgott ősszel az oroszokkal leegyeztetett amerikai béketerv, az ukránok és az európaiak felháborodtak, és elérték, hogy az amerikaiak elvessék azt, így tárgyalás újra megrekedt. 

Ekkor felmerült egy budapesti békecsúcs lehetősége, amit Trump meg is hirdetett majd néhány nappal későb lefújta azt. 

A legutolsó tárgyalásokra februárban, Genfben került sor, és a hírek szerint hamarosan jöhet a következő forduló. 

A feltételek 

A két fél közül az ukránok azok, akik némileg engedtek a feltételeikből Az ukrán vezetés sokáig ragaszkodott hozzá, hogy még a Krímet is vissza fogják foglalni. A legutóbbi nyilatkozatokban azonban egyre nagyobb hangsúly került a biztonsági garanciákra. Az amerikaiak felvetették, hogy csak akkor adnak garanciát, ha Ukrajna területi kompromisszumot köt. 

Az oroszok álláspontja szerint nyerésre állnak, ezért úgy gondolják, hogy nem kell engedniük a saját szigorú feltételeikből. 

A legfontosabb orosz feltételek a következők:

  • Az elfoglalt területek megtartása (valamint a Donbász el nem foglalt területeinek az orosz kézre kerülése)
  • A frontvonal befagyasztása
  • NATO-tagság elvetése
  • Szankciók feloldása

Az európai álláspont szerint az oroszokat „rá kell kényszeríteni” a békére, többek között szankciókkal és a ukrán hadsereg támogatásával. 

Donald Trump ez év júniusát tűzte ki a békekötés határidejének.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

