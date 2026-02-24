Nincs tovább: Trump határidőt szabott Putyinnak és Zelenszkijnek

A négy évvel ezelőtt orosz invázió óta az orosz-ukrán béketárgyalások több szakaszban zajlottak, a kezdeti majdnem békétől, a hosszú patthelyzeten át az amerikai vezetésű béketárgyalásokig. Egyre több szakértő bízik benne, hogy hamarosan véget érhet a háború.

Amikor majdnem véget ért a háború

Az orosz-ukrán háború elején, mikor nyilvánvalóvá vált, hogy az oroszok nem tudják elfoglalni Kijevet, a két fél tárgyalásoka kezdett Törökországban.

Magas szintű találkozók zajlottak Antalya és Isztambul városában. Megszületett az „Isztambuli Kommuniké” tervezete, amely Ukrajna semlegességét és biztonsági garanciákat tartalmazott.