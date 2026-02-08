Ft
02. 08.
vasárnap
háború európai unió nato szovjetunió egyesült államok donald trump

Nagy bajban van Európa: az évtizedek óta megszokott kényelem most üt vissza

2026. február 08. 15:09

Donald Trump hivatalba lépése és az Egyesült Államok ukrajnai háborútól való rugalmas eltávolodása óta az Európai Unió hirtelen nagyon önálló globális szereplő szeretne lenni.

2026. február 08. 15:09
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Érdekesek az utóbbi idő fejleményei, mert az EU vezetése alapvetően mindig transzatlantista volt, közös nyugati fellépésben gondolkodott. Ennek legfőbb tere a NATO volt, amit a Szovjetunió féken tartására hoztak létre, az „együtt erő vagyunk” elve alapján. Igaz, Charles de Gaulle amíg csak lehetett, szabotálta. A NATO történetéről szóló könyvek szerint a szervezet nagy népszerűségnek örvendett Európában egészen addig,

amíg a háború utáni újjáépítés, konszolidáció és jólétiállam-építés el nem hozta a – jólétet. És amíg ki nem tört a kulturális forradalom, szóval 1968-ig. 

A nemrég még nehezen kiküzdhetőnek tekintett európai biztonság magától értetődővé vált, plusz jött a détente időszaka, az európaiak pedig – amerikai szemmel nézve biztosan – elkényelmesedtek. Jólét, nyugdíj, kényelem – kinek hiányzik ilyenkor a katonai szolgálat, a háború réme? Az európai politikusok egyre kevésbé tudtak a NATO-val választást nyerni, egyre pacifistábbnak kellett lenniük. A második világháborúban lerobbant, részint a Marshall-segélyből újjáépített Európa így különösen a hetvenes évektől kezdte a katonai ügyeket ráhagyni az Egyesült Államokra és sütkérezni a nagy testvér nyújtotta biztonságban. Mert az ugye jár. 

Az évtizedek óta megszokott kényelem most üt vissza. 

Most kelnek a nyugatiak az álomból. 

Amikor a „hajlandók koalíciója” fegyverkezne Ukrajnáért, akkor ezt valójában sértődésből teszi. Tagjai szerint ugyanis ezt is az Egyesült Államoknak kellett volna elintéznie. Az tény, hogy csak Washington tudja elintézni az ügyet, már ha ez attól függ, hogy kinek milyen erős katonasága van. Valójában a frissen önállóságra törekvő EU a Donald Trumppal szembeni ellenérzés miatt törekszik önállóságra. Nem csak katonai fronton: kénytelenségből veszi át a liberális ngó-k támogatását is a USAID-tól. De átveszi. 

