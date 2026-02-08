Nagy bajban van Európa: az évtizedek óta megszokott kényelem most üt vissza

Érdekesek az utóbbi idő fejleményei, mert az EU vezetése alapvetően mindig transzatlantista volt, közös nyugati fellépésben gondolkodott. Ennek legfőbb tere a NATO volt, amit a Szovjetunió féken tartására hoztak létre, az „együtt erő vagyunk” elve alapján. Igaz, Charles de Gaulle amíg csak lehetett, szabotálta. A NATO történetéről szóló könyvek szerint a szervezet nagy népszerűségnek örvendett Európában egészen addig,

amíg a háború utáni újjáépítés, konszolidáció és jólétiállam-építés el nem hozta a – jólétet. És amíg ki nem tört a kulturális forradalom, szóval 1968-ig.

A nemrég még nehezen kiküzdhetőnek tekintett európai biztonság magától értetődővé vált, plusz jött a détente időszaka, az európaiak pedig – amerikai szemmel nézve biztosan – elkényelmesedtek. Jólét, nyugdíj, kényelem – kinek hiányzik ilyenkor a katonai szolgálat, a háború réme? Az európai politikusok egyre kevésbé tudtak a NATO-val választást nyerni, egyre pacifistábbnak kellett lenniük. A második világháborúban lerobbant, részint a Marshall-segélyből újjáépített Európa így különösen a hetvenes évektől kezdte a katonai ügyeket ráhagyni az Egyesült Államokra és sütkérezni a nagy testvér nyújtotta biztonságban. Mert az ugye jár.