02. 04.
szerda
háború tisza párt magyar péter fidesz magyarország eu ukrajna orbán viktor

Már a Bloomberg is címlapon harsogja: ez történne Magyarországgal, ha a Fidesz elveszítené a választást

2026. február 04. 09:40

A Bloomberg szerint a pénzpiacok szárnyalnának, ha Magyar Péter lenne Magyarország miniszterelnöke, mert akkor visszatérne az EU-fősodorba: ez ma a háború finanszírozását, a rezsiköltségek drasztikus emelkedését és a migránsok beengedését jelentené.

2026. február 04. 09:40
null

A közelgő választások miatt jelentős befektetői érdeklődés övezi a magyar részvényeket, kötvényeket és a forintot – írja a Bloomberg.

A lap szerint a Tisza Párt győzelme esetén

piaci szárnyalásra számítanak, mivel várhatóan Magyarország visszatérne az EU-fősodorba – bár a cikk nem teszi hozzá, ez valójában ma a háború folytatását, Ukrajna jólétének irreális finanszírozását, az adóemelést, a rezsiköltségek megháromszorozódását és a migránsok beengedését jelentené.

A Bloomberg azt is megjegyzi, hogy Orbán Viktor esetleges győzelme inkább mérsékelt eladási hullámot hozna, de stabilitást is jelentene. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

kissjani
2026. február 04. 11:18
érdekes a BUX folyamatosan rekordot dönt most is......
Reszelő Aladár
2026. február 04. 11:04
Én csak azt tudom, hogy van a rossz és a jó kiszámíthatatlanság. Az, hogy a Fidesz másfél évtizede azonos ÁFA és SZJA politikát folytat (csak a kedvezményet növelte), az rossz kiszámíthatatlanság. Az pedig, hogy a Tiszának egyetlen sornyi programja nem jelent meg, de még egy szám, az egy jó kiszámíthatatlanság. Ez pedig csak akkor lehet jó, mert a Bloomnergnél már tudják, hogy pontosan mi fog történni. Vagy mert már ők megismerhették a programot, vagy mert egyenesen ők írták. De mindegy. Élvezettel várjuk, hogy elmagyarázzák, hogy a 15-ről 30%-ra elemelt SZJA miképpen növeli a fogyasztást, a duplájára növekvő rezsiköltségek miképpen növelik az erergetikai beruházásokat, hogy a büntetés helyett migránsellátásra költött összeg hogyan növeli a GDP-t és az ukrán aranyWC-ben lehúzott évi 200-400-600 milliárd Forint miképpen növeli Magyarország biztonságát. Úgy megnéznék egy párhuzamos valóságot, ahol ez valóban le is játszódik.
muanyag-tojas-23
2026. február 04. 10:56
Persze, hogy szárnyalnának. Szétlopnák, elprédálnák az ország vagyonát. Ingyen profit.
krokodilgenya
2026. február 04. 10:50
A Blumm meg a Berg szárnyalnának, a kifacsart megnyomorított nép meg örülhet ha nem lövetik ki a szemét az ÁVÓ-impexes unokák.
