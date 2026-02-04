Már a Bloomberg is címlapon harsogja: ez történne Magyarországgal, ha a Fidesz elveszítené a választást

2026. február 04. 09:40

A Bloomberg szerint a pénzpiacok szárnyalnának, ha Magyar Péter lenne Magyarország miniszterelnöke, mert akkor visszatérne az EU-fősodorba: ez ma a háború finanszírozását, a rezsiköltségek drasztikus emelkedését és a migránsok beengedését jelentené.

A közelgő választások miatt jelentős befektetői érdeklődés övezi a magyar részvényeket, kötvényeket és a forintot – írja a Bloomberg. A lap szerint a Tisza Párt győzelme esetén

piaci szárnyalásra számítanak, mivel várhatóan Magyarország visszatérne az EU-fősodorba – bár a cikk nem teszi hozzá, ez valójában ma a háború folytatását, Ukrajna jólétének irreális finanszírozását, az adóemelést, a rezsiköltségek megháromszorozódását és a migránsok beengedését jelentené. A Bloomberg azt is megjegyzi, hogy Orbán Viktor esetleges győzelme inkább mérsékelt eladási hullámot hozna, de stabilitást is jelentene.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

