Ettől hangos a német sajtó: fókuszban az Orbán-kormány – sokkal tartoznak Magyarországnak

Magyarország átfogó aktuálpolitikai helyzetképéről adott jelentést a NiUS német online médium, amelyben a szerző rámutatott, amit Németországban és Ausztriában írnak Magyarországról és az Orbán-kormányról, az elsősorban politikai irányelveket követ, és kevés köze van egy olyan ország valóságához, amelynek Németország sokkal tartozik.

Tények a propaganda helyett

A lapnál többek között a gazdaság, a munkaerőpiac, a családtámogatások, a sajtószabadság és a migrációs politika kapcsán is összefoglalták a tényeket. Mint írják, az Orbán-kormány 2010 óta hozott vállalkozásbarát intézkedéseinek, köztük a 15 százalékos egykulcsos jövedelemadónak és a mindössze 9 százalékos társasági adónak köszönhetően az aktív adófizetők száma 1,8 millióról (2010) 4,5 millióra emelkedett 2025-re. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) ugyanebben az időszakban 13 ezer amerikai dollárról 25,9 ezer dollárra nőtt, miközben a munkanélküliségi ráta 10,8 százalékról (2010) 4,4 százalékra (2025) csökkent. A tényeket további adatokkal is alátámasztja, átfogó képet ad a hazai viszonyokról.