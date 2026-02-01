Ellent tud-e mondani Magyarország Brüsszelnek? – ez a választás legfontosabb tétje

A magyar országvezetés jó viszonyra törekszik Ukrajnával, de ez nehezen fenntartható úgy, hogy Ukrajna bejelentette: beavatkozik nyíltan a magyar választásokba az egyik ellenzéki párt, a Tisza Párt oldalán. A kormány igyekszik segíteni a háborúban lévő országnak, de nem fogják hagyni, hogy feléljék a magyar jövőt az ukrán jóléti terven és Ukrajna uniós csatlakozásán keresztül.

Szerinte a Tisza Párt környékén olyan politikai szakértők és politikusjelöltek jelentek meg, akik politikai hátterük alapján nemcsak Ukrajna uniós, hanem NATO-csatlakozását is támogatnák. Mint mondta, már nemcsak titkosszolgálati segítség van az applikációjuk fejlesztésén keresztül, de olyan politikusjelöltjei is vannak, akik arról ismertek a nemzetközi politikában, hogy Ukrajna érdekének megfelelően járnak el. Orbán Balázs kiemelte: ezektől a politikusoktól nem lehet elvárni, hogy kiálljanak Magyarország érdekéért és nemet mondjanak Zelenszkijnek és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek.

Ezt csak a nemzeti patrióta kormánytól és Orbán Viktortól lehet várni és ez lesz innentől kezdve az április választások egyik legfontosabb tétje is”

– fogalmazott.

A magyar és kárpátaljai iskolákat ért bombafenyegetésekről azt mondta: úgy tűnik, hogy egy összehangolt, több országot érintő fenyegetésről van szó, a hatóság feladata az, hogy kiderítse honnan jöttek a fenyegetések. Hozzátette, a kormány mindenkit arra kér, hogy őrizze meg nyugalmát és minden esetben figyelje a hatóságok tájékoztatását.